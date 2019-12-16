Перекресток отремонтировали, теперь опять… ремонтируют?

Перекресток отремонтировали, теперь опять… ремонтируют?

В субботу, 14 декабря, жители Гатчины наблюдали, как рабочие перекладывали гранитные плиты на перекрестке улиц Соборной и Карла Маркса. В интернете сразу же развернулось обсуждение на тему, стоило ли вообще укладывать плитку на проезжую часть. Да, красиво, но долговечно ли?

Рубрики : Городская среда     16 Dec 2019

Напомним, в рамках благоустройства улицы Соборной перекресток с улицей Карла Маркса был вымощен гранитной плиткой. Благоустройство планировали завершить к первому ноября. Но, как это бывает, работы затянулись в связи с перекладкой сетей и дополнительными работами по благоустройству, и перекресток для автомобилистов был открыт только седьмого декабря. Уже тогда многие отмечали, что некоторые плитки «гуляют» под колесами автомобилей. И вот, спустя неделю, пришла пора первого ремонта…

Как нам сообщили в администрации Гатчинского района, при приемке работ заказчиком в лице районной администрации были предъявлены замечания к подрядчику – компании «ДСК-Регион» по поводу выявленных дефектов. В субботу рабочие как раз занимались их устранением. Надолго ли этого хватит, покажет время. В контракте прописаны гарантийные обязательства, согласно которым заказчик обязан устранять дефекты на протяжении пяти лет.


Ирина ХРУСТАЛЁВА

Фото из открытых источников

Теги : дороги Гатчина Благоустройство Автор :

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