Перекресток отремонтировали, теперь опять… ремонтируют?

Напомним,
в рамках благоустройства улицы Соборной перекресток с улицей Карла Маркса был вымощен гранитной плиткой. Благоустройство планировали завершить к первому ноября. Но, как это бывает,
работы затянулись в связи с перекладкой сетей и дополнительными работами по
благоустройству, и перекресток для автомобилистов был открыт только седьмого
декабря. Уже тогда многие отмечали, что некоторые плитки «гуляют» под колесами
автомобилей. И вот, спустя неделю, пришла пора первого ремонта…
Как
нам сообщили в администрации Гатчинского района, при приемке работ заказчиком в лице районной администрации были предъявлены замечания к подрядчику –
компании «ДСК-Регион» по поводу выявленных дефектов. В субботу рабочие как раз занимались
их устранением. Надолго ли этого хватит, покажет время. В
контракте прописаны гарантийные обязательства, согласно которым заказчик обязан
устранять дефекты на протяжении пяти лет.
Ирина ХРУСТАЛЁВА
Фото из открытых источников