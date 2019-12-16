Перекресток отремонтировали, теперь опять… ремонтируют?

Напомним, в рамках благоустройства улицы Соборной перекресток с улицей Карла Маркса был вымощен гранитной плиткой. Благоустройство планировали завершить к первому ноября. Но, как это бывает, работы затянулись в связи с перекладкой сетей и дополнительными работами по благоустройству, и перекресток для автомобилистов был открыт только седьмого декабря. Уже тогда многие отмечали, что некоторые плитки «гуляют» под колесами автомобилей. И вот, спустя неделю, пришла пора первого ремонта…

Как нам сообщили в администрации Гатчинского района, при приемке работ заказчиком в лице районной администрации были предъявлены замечания к подрядчику – компании «ДСК-Регион» по поводу выявленных дефектов. В субботу рабочие как раз занимались их устранением. Надолго ли этого хватит, покажет время. В контракте прописаны гарантийные обязательства, согласно которым заказчик обязан устранять дефекты на протяжении пяти лет.





Ирина ХРУСТАЛЁВА

Фото из открытых источников