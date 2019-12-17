Область готовит подарки малышам

Постановление, утверждающее порядок проведения акции «Подарок новорожденному», утверждено губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.

Вручение подарков начнётся с 1 марта 2020 года. При этом, право на получение подарочных наборов будет у семей всех, рожденных с 1 января 2020 года, при предъявлении свидетельства о рождении и паспорта родителя.

Акция распространяется на семьи с новорожденными детьми, один из родителей (единственный родитель) которых имеет место жительства в Ленинградской области и (или) если местом рождения ребенка является Ленинградская область при условии государственной регистрации рождения ребенка на территории Ленинградской области.

В состав подарочного набора входят байковое одеяло, пеленки, клеенка, боди с длинным и коротким рукавом, штанишки, чепчик, шапочка, прорезыватель для зубов, светоотражатели на коляску.

Выдача подарочных комплектов детских принадлежностей семьям с новорожденными детьми будет организована в органах ЗАГС и МФЦ.