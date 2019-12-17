Область готовит подарки малышам

Постановление, утверждающее порядок
проведения акции «Подарок новорожденному», утверждено губернатором
Ленинградской области Александром Дрозденко.
Вручение подарков начнётся с 1 марта
2020 года. При этом, право на получение подарочных наборов будет у семей всех,
рожденных с 1 января 2020 года, при предъявлении свидетельства о рождении и
паспорта родителя.
Акция распространяется на семьи с
новорожденными детьми, один из родителей (единственный родитель) которых имеет
место жительства в Ленинградской области и (или) если местом рождения ребенка
является Ленинградская область при условии государственной регистрации рождения
ребенка на территории Ленинградской области.
В состав подарочного набора входят
байковое одеяло, пеленки, клеенка, боди с длинным и коротким рукавом, штанишки,
чепчик, шапочка, прорезыватель для зубов, светоотражатели на коляску.