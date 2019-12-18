Деревня Ляды в ожидании надежного электроснабжения

В письме под заголовком «Отчаянный крик деревни Ляды» говорится:

- Деревня наша расположена практически в лесу. Соответственно, электрические провода, соединяющиеся с соседней деревней Чикино, протянуты через лесной массив. И каждый год после непогоды мы остаемся без света. Два года назад в нашей деревне поменяли старые провода на новые. Но в лесу провода остались старые. К началу зимы (не раньше – не позже) нам решили поменять электрические провода, проходящие через лес. С сентября каждый день с 10.00 до 18.00, а то и до 22.00 - 23.00 у нас отключают электричество. Практически все пользуются электронасосами, некоторые отапливаются электрокотлами. А температура-то уже минусовая! После очередной непогоды в деревне отключились четыре столба уличного освещения. Половина деревни находится в темноте. Жалобы были посланы 12 ноября, а столбы так и не починили. Бригады, ремонтирующие электричество, меняются. В бригадах работают граждане СНГ…

По нарушениям электроснабжения авторы письма обращались на «горячую линию» Ленэнерго, в местную администрацию, в приемную губернатора Ленинградской области…. Но результата не получили.

Когда же в деревне Ляды будет стабильное электроснабжение? Этот вопрос мы направили в пресс-службу ПАО «Ленэнерго» и получили следующую информацию:

- В деревне Ляды Гатчинского района проводились плановые работы, связанные с расширением просек воздушных линий электропередачи 10 кВ, а также с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный.

Работы проводились в целях снижения количества технологических нарушений на сетях по причине падения на них веток и деревьев, а также обеспечения бесперебойного энергоснабжения потребителей даже в периоды непогоды. Информация о проводимых работах была предоставлена в местную администрацию, а также размещалась на официальном сайте компании в разделе «График плановых работ».

К 20 ноября 2019 года все работы в указанном населенном пункте полностью завершены. Неудобства, связанные с временным отключением электроэнергии, будут компенсированы повышением качества и надежности электроснабжения потребителей.