Деревня Ляды в ожидании надежного электроснабжения

В письме под заголовком
«Отчаянный крик деревни Ляды» говорится:
- Деревня наша
расположена практически в лесу. Соответственно, электрические провода,
соединяющиеся с соседней деревней Чикино, протянуты через лесной массив. И
каждый год после непогоды мы остаемся без света. Два года назад в нашей деревне
поменяли старые провода на новые. Но в лесу провода остались старые. К началу
зимы (не раньше – не позже) нам решили поменять электрические провода,
проходящие через лес. С сентября каждый день с 10.00 до 18.00, а то и до 22.00
- 23.00 у нас отключают электричество. Практически все пользуются
электронасосами, некоторые отапливаются электрокотлами. А температура-то уже
минусовая! После очередной непогоды в деревне отключились четыре столба
уличного освещения. Половина деревни находится в темноте. Жалобы были посланы
12 ноября, а столбы так и не починили. Бригады, ремонтирующие электричество,
меняются. В бригадах работают граждане СНГ…
По нарушениям
электроснабжения авторы письма обращались на «горячую линию» Ленэнерго, в
местную администрацию, в приемную губернатора Ленинградской области…. Но
результата не получили.
Когда
же в деревне Ляды будет стабильное электроснабжение? Этот вопрос мы направили в
пресс-службу ПАО «Ленэнерго» и получили следующую информацию:
- В деревне Ляды
Гатчинского района проводились плановые работы, связанные с расширением просек
воздушных линий электропередачи 10 кВ, а также с заменой неизолированного
провода на самонесущий изолированный.
Работы проводились в
целях снижения количества технологических нарушений на сетях по причине падения
на них веток и деревьев, а также обеспечения бесперебойного энергоснабжения
потребителей даже в периоды непогоды. Информация о проводимых работах была
предоставлена в местную администрацию, а также размещалась на официальном сайте
компании в разделе «График плановых работ».
К 20 ноября 2019 года все
работы в указанном населенном пункте полностью завершены. Неудобства, связанные
с временным отключением электроэнергии, будут компенсированы повышением
качества и надежности электроснабжения потребителей.