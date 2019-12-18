«Эко-Ёжик» путешествует по школам

Эко-занятия в школах Гатчинского района организовали члены ассоциации «Раздельный сбор», которая на протяжении нескольких лет проводит полезную и важную работу по формированию экологической грамотности детей. Например, в сентябре этого года на площадке «Юность» в Гатчине участники экологического движения успешно провели первый гатчинский экофестиваль «Зеленый город».

Следующим шагом стала рабочая встреча пропагандистов экологических знаний с представителями Общественной палаты Гатчинского района, которая состоялась 3 октября. В сущности, вопрос стоял один: чем помочь активистам, заинтересованным в налаживании системы раздельного сбора отходов в Гатчине и районе, как еще можно заострить внимание горожан, что уже сегодня возможно обращаться со своими отходами цивилизованно. Елена Емельянова и Дарья Огнева рассказали об идее проведения экологических занятий для учеников 2-4 классов, показали яркие буклеты и другой раздаточный материал. В Общественной палате Гатчинского района решение, как поддержать экологов, пред-ложили сразу. Активисты собрали необходимый пакет документов, приняли участие в конкурсе грантов и получили субсидию на проведение эко-занятий.

- Проект реализуется благодаря финансовой поддержке администрации Гатчинского района, - подчеркнула координатор движения «РазДельный сбор Гатчина» Елена Емельянова. - Мы получили ее в результате победы в конкурсном отборе социальных проектов некоммерческих организаций в рамках программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Гатчинском муниципальном районе».

В каких школах проводить занятия, решили просто: предложили всем, а кто откликнулся первым – туда и поехали. Пятого декабря члены ассоциации «Раздельный сбор» встречались с учениками Веревской школы. В классах прошли увлекательные занятия: «Пластик не фантастик», «Бумага и как сберечь лес», «Раздельный сбор», «Климат», а также мастер-классы по переработке бумаги, росписи экосумок и игра с карточками.

Все занятия вызвали огромный интерес у детей. Многие ученики начальной школы уже были знакомы с Ежиком - героем познавательных историй и на удивление хорошо разбирались в вопросах охраны окружающей среды. В этот раз ребят ждали новые знания. Они узнали любопытные факты о деревьях и белых медведях, что значат цифры в треугольниках и зачем брать с собой бутылочку для воды. Все сводилось к простым, доступным советам. А в итоге довольны остались все – и дети, и педагоги, и родители.

Параллельно с занятиями все желающие могли включиться в проекты по сбору батареек и «Крышечек ДоброТЫ».



