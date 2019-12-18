«Эко-Ёжик» путешествует по школам

Эко-занятия в школах
Гатчинского района организовали члены ассоциации «Раздельный сбор», которая на
протяжении нескольких лет проводит полезную и важную работу по формированию
экологической грамотности детей. Например, в сентябре этого года на площадке
«Юность» в Гатчине участники экологического движения успешно провели первый
гатчинский экофестиваль «Зеленый город».
Следующим шагом стала
рабочая встреча пропагандистов экологических знаний с представителями
Общественной палаты Гатчинского района, которая состоялась 3 октября. В
сущности, вопрос стоял один: чем помочь активистам, заинтересованным в
налаживании системы раздельного сбора отходов в Гатчине и районе, как еще можно
заострить внимание горожан, что уже сегодня возможно обращаться со своими
отходами цивилизованно. Елена Емельянова и Дарья Огнева рассказали об идее
проведения экологических занятий для учеников 2-4 классов, показали яркие
буклеты и другой раздаточный материал. В Общественной палате Гатчинского района
решение, как поддержать экологов, пред-ложили сразу. Активисты собрали
необходимый пакет документов, приняли участие в конкурсе грантов и получили
субсидию на проведение эко-занятий.
- Проект реализуется
благодаря финансовой поддержке администрации Гатчинского района, - подчеркнула
координатор движения «РазДельный сбор Гатчина» Елена Емельянова. - Мы получили
ее в результате победы в конкурсном отборе социальных проектов некоммерческих
организаций в рамках программы «Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций в Гатчинском муниципальном районе».
В каких школах проводить
занятия, решили просто: предложили всем, а кто откликнулся первым – туда и
поехали. Пятого декабря члены ассоциации «Раздельный сбор» встречались с
учениками Веревской школы. В классах прошли увлекательные занятия: «Пластик не
фантастик», «Бумага и как сберечь лес», «Раздельный сбор», «Климат», а также
мастер-классы по переработке бумаги, росписи экосумок и игра с карточками.
Все занятия вызвали
огромный интерес у детей. Многие ученики начальной школы уже были знакомы с
Ежиком - героем познавательных историй и на удивление хорошо разбирались в
вопросах охраны окружающей среды. В этот раз ребят ждали новые знания. Они
узнали любопытные факты о деревьях и белых медведях, что значат цифры в
треугольниках и зачем брать с собой бутылочку для воды. Все сводилось к простым,
доступным советам. А в итоге довольны остались все – и дети, и педагоги, и
родители.
Параллельно с занятиями
все желающие могли включиться в проекты по сбору батареек и «Крышечек ДоброТЫ».