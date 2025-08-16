Матрёшки цвета индиго

Ломая стереотипы, роспись стала первым шагом на пути грядущей реновации: вместо невзрачной стены – полет фантазии. Здесь можно разглядеть и очертания русских матрешек, и воздушные шарики, и гжельские мотивы – насколько хватит воображения.

Автор мурала – молодой выпускник Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии им. Штиглица Даниил Свиридов: художник, каллиграф, создатель матрешек, муралов и росписей, участник многочисленных выставок, работающий в основном в технике свободной каллиграфии. Даниил познакомился с гатчинской больницей благодаря фильму «Хирург Павлов боится крови». Узнав, что детскому отделению требуется ремонт, безвозмездно разработал эскиз и расписал стену в своей излюбленной технике.

- Каллиграфия – стиль экспрессивный, легкий. Когда пишешь каллиграфией, по-особенному себя чувствуешь: нужно правильно настроиться, правильно держать руку, – признается Даниил. - А матрешка – русский символ, воплощающий в себе всю вселенную. Это классная игрушка, которая почему-то пропала из употребления. Я пытаюсь воссоздать русский стиль в современном прочтении, чтобы и детям, и взрослым было интересно, превратить матрешку из предмета старины в предмет дизайна интерьера. Мы всё время пытались перенимать что-то западное, а сейчас самое время, чтобы вспомнить наше исконное. Я в основном работаю с синим цветом – это цвет неба, цвет детства, цвет души. Здесь я выбрал оттенок индиго, так называемый «теплый» синий. В этой работе я попытался изобразить что-то легкое, воздушное. Пузыри вокруг матрешек тоже напоминают о детстве.

Как пояснил художник, роспись сделана акрилом на водной основе, плюс аэрозоль. Синяя каллиграфия выполнена чернилами – на белом фоне они более «воздушные». Все краски – экологичные, безопасные, запах быстро выветривается. Работа заняла два дня, и большая часть времени ушла, как обычно, на подготовку стены.

Новый мурал оценила уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области Татьяна Толстова, посетившая в этот день областной перинатальный центр и педиатрическое отделение Гатчинской КМБ: «В Гатчине медицина очень хорошего уровня, а детское отделение заслуживает отдельного внимания – здесь чувствуется трепетное отношение докторов и медсестричек, которые болеют за каждого ребенка и делают всё возможное, чтобы дети скорее шли на поправку».

Татьяна Николаевна особо отметила подход руководителя Гатчинской клинической межрайонной больницы Ростислава Павлова, привлекающего лучших специалистов, лучшие технологии и инновации, обеспечивающего гатчинским пациентам консультации ведущих медучреждений страны: «Это проактивный подход руководителя, как и всей Команды 47».

Как рассказал и.о. главного врача Гатчинской КМБ Ростислав Павлов, педиатрическое отделение больницы оказывает медицинскую помощь детям юга Ленинградской области по всем профилям. При необходимости маленьких пациентов переводят в детскую областную больницу в Петербург. У КМБ сложились очень тесные взаимоотношения с НИИ детских инфекций, Центром детской травматологии и ортопедии им. Турнера.

Важная роль отводится телемедицине: если поступил тяжелый пациент, запрашивается телемедицинская консультация либо областной больницы, либо ведущей профильной клиники страны – Санкт-Петербургского педиатрического университета, потом вырабатывается тактика лечения. Гатчинские педиатры работают в постоянном контакте с родителями маленьких пациентов и нацелены на борьбу с одной из главных напастей современности: в отделении открывается Школа здоровья для детей с ожирением.

Сейчас детское отделение стационара Гатчинской КМБ ждет ремонта и замены устаревшего оборудования. В планах – обновление интерьера, и матрешки цвета индиго уже положили начало преобразованиям.

Есть и еще одна новация: теперь всех пациентов обеспечивают фирменными носочками с логотипом больницы.

В группе риска – дети на питбайках

Руководит педиатрическим отделением Гатчинской КМБ молодой перспективный врач Алексей Бахвалов. Как рассказал Алексей Рустемович, сейчас на отделении детей немного, и диагнозы в основном типичные: неврологические проблемы, инфекции мочевыводящих путей. Двухмесячный малыш лежит вместе с мамой: у него диагностирована инфекция мочевыводящих путей и анемия.

- В течение года на нашем отделении проходят лечение дети всех возрастов – от новорожденных до восемнадцатилетних, с разными заболеваниями. Это и ювенильный ревматоидный артрит, и воспалительные заболевания кишечника – язвенный колит, болезнь Крона, и другие заболевания, которые хорошо лечатся – гастриты, гастродуодениты. Отдельной строкой идет первичное выявление сахарного диабета у детей, – говорит Алексей Бахвалов. - Сейчас один ребенок переведен к нам из хирургического отделения с болями в животе. Это плюс нашей больницы: в педиатрическое отделение привлекаются для консультации специалисты из других отделений, и обратная ситуация: ребенок поступил на хирургию с больным животом – с подозрением на аппендицит. Аппендицит не подтвердился. Что делать дальше? Неграмотно было бы отправить ребенка восвояси домой, грамотно – перевести на педиатрическое отделение на дообследование.

Помимо лечения, педиатрическое отделение занимается профилактикой заболеваний. В частности, здесь прививают детей первых месяцев жизни от респираторно-синцитиальнной инфекции, поражающей нижние отделы дыхательных путей. В группе риска – недоношенные дети с несозревшей дыхательной системой, которые эту инфекцию переносят очень тяжело. Сведения о детях, которым необходима вакцинация, из перинатального центра поступают сразу: педиатрическое отделение готово прививать маленьких пациентов.

А летом возникает сезонная проблема – растет детский дорожно-транспортный травматизм. Особая категория – подростки, катающиеся на питбайках. Госавтоинспекция недаром бьет тревогу: дети получают очень серьезные травмы, и медики обеспокоены.

- История одна и та же: дети не знают и не соблюдают правил, выезжают на трассу без средств защиты, без шлемов, попадают в аварии и поступают к нам с политравмами, – говорит Алексей Бахвалов. - Это переломы лобных, теменных костей черепа, множественные переломы ног, разрывы селезенки, печени. Пострадавшие доставляются в шоковую операционную, в реанимации их стабилизируют и потом отправляют в областную больницу. За этот сезон было уже несколько пострадавших.

Екатерина Дзюба