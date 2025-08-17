Поиск на сайте
18 августа в Гатчине отключат воду на Аэродроме

МУП «Водоканал» г. Гатчина уведомляет, что в связи с производством работ на сетях водопровода по подключению на новую линию, 18.08.2025г. с 09:00 до окончания работ будет отключено холодное водоснабжение по адресам:

г. Гатчина, 

ул. Генерала Кныша 1а, 2, 2а, 3, 4, 5,6 ,7, 7а, 8, 8а, 8а\ж 

ул. Авиатриссы Зверевой 1/8, 3кр.2.