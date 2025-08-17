Андрей и Илья Михайловские: «Есть такая профессия – Родину защищать!»

- Как только Илью мобилизовали, я принял решение, что и мне надо идти, поддержать сына, – рассказывает Андрей Николаевич.

- И сколько вам было лет?

- 61 год.

- Мягко говоря, немало для войны.

- Естественно, меня не брали никуда в системе Министерства обороны. Но появились тогда добровольческие отряды. В том числе «БАРС». Был в Соледаре, в других местах. Командир расчета гаубицы Д-30. Илья тоже в артиллерии служил, и мы в этом отношении друг другу немножко помогали.

- Но вы не вместе служили?

- Нет, воевали в разных местах.

Андрей Николаевич – высокий, крепкий мужчина. Короткая стрижка светлых волос, внимательный взгляд. Громкий, что называется, командный голос. Его сын Илья выглядит худощавым юношей лет 18-19. Но как только я полушутливо высказал это предположение, отец немедленно вступился за сына.

- У этого, как вы говорите, юноши почти два года войны за плечами, награды. Сейчас он командир отделения в Саратовском военном артиллерийском училище. Закончил 1 курс на одни отличные оценки, получил за это президентскую стипендию.

- Илья, правильно я понимаю, что сегодня вы выступаете в роли, как сказали бы в прежние времена, агитатора и пропагандиста поступления молодых людей в военные училища?

- Да. В России сейчас открылись и планируются к открытию несколько новых военных училищ. Мое Саратовское артиллерийское было открыто год назад. Я поступил в него после почти двух лет на СВО. У нас там таких парней, с боевым опытом, много. Одновременно учатся и ребята, пришедшие прямо со школьной скамьи. На мой взгляд, хорошее сочетание. Мы, участники СВО, обладаем большим опытом, который можем передать молодым, чтобы они пришли потом в ряды Министерства обороны не просто служить, но быть воинами. Во многих других высших учебных заведениях, например, в Михайловской военной артиллерийской академии, примерно та же ситуация. У нас сейчас внедряются новые методы преподавания. Меньше теории, больше практики. Например, уже на первом курсе мы начали стрелять из орудий. Раньше такого не было.

- Наверное, учитывается опыт СВО?

- Возможно. У многих наших преподавателей тоже боевой опыт за спиной.

- В современных военных училищах обучение идет не только по основному профилю, но и по самым разным направлениям, – добавляет Андрей Николаевич. - Например, у Ильи в Саратовском отличное преподавание иностранных языков. Можно при желании стать военным переводчиком. Проводятся различные конференции. Илья участвовал в исторической конференции, в конференции по информатике, а также в нескольких конференциях по английскому языку.

- Илья, мечта стать офицером у вас с детства?

- Отец с ранних лет прививал мне любовь к армии. Помню, еще когда я маленький был, отец играл в страйкбол. Я видел его снаряжение, оружие, и мне это нравилось. Но мысль об армии далеко не сразу утвердилась в моем сознании. Сначала я мечтал стать поваром – да, даже так. Потом – графическим дизайнером. У меня неплохо получалось рисовать. Тяга к армейской жизни тоже была. Можно сказать, шла за мной по пятам, но, чтобы сделать окончательный выбор, мне еще нужно было через многое пройти. Отслужить срочную службу в Росгвардии. Служил в Сосновом Бору. Мы охраняли атомную станцию. Караулы, посты, осмотр, досмотр. Но и с того момента еще не было полного осознания, что это мое. Хотя начал задумываться: может, остаться? Но окончил службу, вернулся домой. Чем заняться? Устроился во фриланс графическим дизайнером. Работа на компьютере. Вот у меня кровать и через пять метров – компьютер. По 10–12 часов в день делаешь графику на заказ. И вот такой образ жизни в течение шести месяцев. А я человек социальный – мне нужно общение. И мысль об армии всё прочнее закреплялась в голове. В общем, терпение лопнуло, уволился.

Иногда в жизни непонятно, то ли мы идем за судьбой, то ли уворачиваемся от нее, но судьба настойчиво направляет нас на избранный ею путь. История Ильи Михайловского словно учебное пособие для тех, кто хочет поступить в военное училище. Или еще сомневается. Потому что для Ильи далеко не все решения были очевидными.

- Первая мысль была пойти в училище Росгвардии, но мой средний балл после окончания школы был невысок, и я не решился поступать. Еще несколько вариантов рассматривал. Ездил в Гатчину с намерением устроиться в полицию. Не сложилось. Наконец, нашел свое – морская пехота! Камчатка, знаменитая 155-я бригада. Как раз по мне. Я люблю драйв, риск. Прошел экзамен по физподготовке, собеседование, оформил документы. Оставалось взять билет и лететь на Камчатку. Позвонил родителям, чтобы сообщить о своем решении. Мама – в слезы, папа – в растерянность. Вижу, что они не готовы, да и сам засомневался. Решил повременить, подготовить их к своему решению. Чем я только потом не занимался! Даже официантом работал. Окончательно мою судьбу решила СВО.

Лучшее время нашей жизни

- Вы знаете, когда я получил повестку и держал ее в руках, было странное ощущение. Вот буквы вижу, а прочесть не могу. Не то чтобы слезы на глазах, нет. А впечатление, что вот она, моя судьба, понимаете? Свершилось что-то очень важное в моей жизни. Трудно передать то чувство. Что-то среднее между растерянностью и счастьем.

Лицо Ильи во время рассказа и впрямь изменилось. Светится. Мы долго говорили о войне. Подробно. Так заядлый охотник рассказывает о том, как он добывал дичь, так говорят о первой любви.

- Я попал в артиллерию. После короткого обучения выезжаем в Белгород и оттуда – на первую позицию. Это было днем. Окапываемся. Точнее, окапываем орудия. Для себя потом. Наступает ночь, мы спим в Камазах. Где-то в 1.30 команда «К бою»! Побежали к орудию и начали готовиться к выстрелу. Самому первому. Наша батарея, шесть гаубиц «Гиацинт», выстроены в ряд. Всё! Готовы к выстрелу. И наш офицер, командир батареи командует: «Приготовиться»! «Триста тридцать три. Выстрел»! Все шесть орудий дают одновременный залп! Знаете, очень красиво и могущественно выглядит залп батареи. И невольно из нас вырывается «Ура!»! На каждом орудии все девять человек в один голос начинают кричать «Ура»! И с этим, так сказать, воем, начинают перезаряжать орудие и готовиться к новому выстрелу. Такое не забыть.

- Ну а момент, когда по-настоящему страшно было?

- Помню первый массированный обстрел с целью уничтожения нашего подразделения. Пос-ле первого залпа прошло месяца три. Мы уже приноровились, научились не так расходовать себя, свои силы, как поначалу. Только приехали на позицию, как по нам начал долбить противник. Сначала минометами, пристрелочно. Мы и особого внимания не обратили. Но начало нарастать. К минометам прибавились орудия крупного калибра. Тут мы поняли, что начинается что-то серьезное. Спрятались в блиндаже. Ждем.

Не знали еще, что ждать придется шесть часов. Нам не давали выдохнуть. После орудий ударили «Грады». Вот тогда пришлось столкнуться с самым страшным на тот момент. Полный пакет «Града» по нашей позиции. Ты слышишь выход ракет, и через 30-40 секунд позицию накрывает. Остается только молиться. С горем пополам выдержали эти шесть часов. Без единой потери, слава Богу. И хочу сказать слова благодарности нашим соседям – ребятам-пограничникам. Они когда увидели, что нам совсем туго, используя лишь миномет и гранатометы, приняли огонь на себя. Чтобы нам хоть на полчаса-час дать передохнуть. Ребята достойные, настоящие воины. К сожалению, не знаю их судьбу.

- Андрей Николаевич, а вам какие-то яркие моменты вспоминаются?

- Были напряженные ситуации, но никогда я не испытывал жесткого чувства страха. Мой отец, Николай Николаевич, в свое время решил плотно заняться нашей семейной родословной. Он выяснил, что как минимум с

1700-го года у нас почти все мужчины были священнослужителями. Выяснил по церковным книгам. Со временем я и сам стал верующим. И сын мой тоже поверил в Бога. Вы знаете, на фронте это очень помогало. Правда, вера должна быть живой, крепкой. Знание о бессмертии человеческой души придает сил, уверенности и бесстрашия. Всё на адреналине, и всё, скорее, интересно.

- А как же грязь, пот, кровь?

- Ну и что? А в спорте, например, этого нет? Это нормальное состояние для мужчины. Я много лет занимался спортивной гимнастикой, потом карате. Сколько там пота и крови? Если ты мужчина, ты не должен этого бояться.

- Война отражает множество аспектов жизненных, – вступает в разговор Илья. - Твое восприятие жизни, то, как люди относятся к жизни. Ты себя начинаешь понимать по-настоящему только там. Там находишь правду!

Как вырастить будущего защитника Родины

- У меня под началом в Саратовском военном училище отделение, состоящее в основном из вчерашних школьников, – рассказывает Илья Михайловский. - Работать с ними сложно. Проблемы с пониманием того, что такое дисциплина, ответственность, долг. Но ничего, перевоспитаем!

Воспитание, конечно, должно начинаться в семье. Но что делать, если у нас так много неполных семей? И когда ты видишь, как мать-одиночка ведет за руку великовозрастного подростка в школу, возникают большие сомнения, что из него вырастет настоящий мужчина и защитник. На примере семьи Михайловских постараемся ответить на сложный вопрос воспитания мужчины и будущего воина.

- Мой отец воевал, был летчиком на легендарных штурмовиках Ил-2, – рассказывает Андрей Николаевич. - Потом он напишет об этом книгу «Годы военные». После войны отец окончил училище Можайского. У него были научные статьи. Служил военным метеорологом. Занимался прогнозированием выпадения радио-

активных осадков при ядерном взрыве. Закончил службу в Риге. Я там и родился в 1961-ом году.

- А ваша мама?

- Мама была военным врачом. Войну не застала, она в это время училась. Потом работала в училище, в которое впоследствии привела и меня. В Рижское высшее военно-политическое Краснознаменное училище имени Маршала Советского Союза С.С. Бирюзова.

- Вы с детства мечтали стать военным человеком?

- Да, хотел стать летчиком. И в каком-то смысле мечта сбылась. После окончания училища я был распределен на космодром Байконур. Это 1984-й год. Моя специальность – инженер-электрик по управлению летательными аппаратами. Одним из самых ярких впечатлений стали два запуска в рамках знаменитой космической программы многоразовой транспортной космической системы «Энергия – Буран». Я был в стартовом расчете. Один запуск прошел не совсем удачно. От аварии «Буран» спасла наша великолепная автоматика. А второй пуск прошел вполне успешно.

- Служба на Байконуре в те времена – престижное дело?

- Это было очень неплохое

место. То есть в ином случае я бы попал на пусковые ядерные установки, в шахты или леса, и это было бы совсем не так интересно, как запускать космические корабли.

Человеку 24 года, и он уже участвует в запусках космических кораблей. За спиной военное училище, на плечах офицерские погоны. В советские годы профессия офицера пользовалась всеобщим уважением. Поступить в военное училище было престижно. Еще очень сильна память о Великой Отечественной, когда именно армия и флот спасли нашу страну и народ от тотального уничтожения. Уважение к человеку в форме было в крови. Но в 90-ые годы катастрофическим образом всё изменилось. Мы едва не растеряли уважение к солдату и офицеру, защитнику Родины. И, самое главное, почти забыли, что такое патриотизм.

- Илья, что для вас патриотизм?

Илья отвечает неспешно, обдумывая каждое слово.

- Я думаю, патриотизм воспитывается. Его можно приобрести.

- Но ведь считается, что это врожденное чувство. Появился человек на определенной земле, среди определенного народа, и чувство любви существует уже само собой?

- Вот смотрите, – вступает в разговор Андрей Николаевич. - Я родился в Риге, следовательно, должен, по вашей логике, любить автоматически Латвию. Но я сразу понимал, что это не мое. В Россию мы приехали восемь лет назад. Нельзя сказать, что немедленно вспыхнуло чувство любви к нашей стране. Скорее, это чувство пришло ко мне через армию. Защищать можно только то, что любишь по-настоящему. Патриотизм – чувство осознанное, пропущенное через свой опыт и душу.

Илья планирует по окончании училища служить в элитных подразделениях ССО (Силы Специальных Операций). У него большие планы на будущее, мечтает возрождать лучшие славные традиции Российских и Советских Вооруженных Сил, строить новую современную армию.

До сентября можно поступить!

Выпускники средних школ и профессиональных учебных заведений могут до сентября подавать документы для поступления в различные военные училища сухопутных войск. Среди них:

- Михайловская военная артиллерийская академия;

- Саратовское высшее артиллерийское училище;

- Дальневосточное Высшее общевойсковое командное училище;

- Донецкое Высшее общевойсковое командное училище;

- Казанское высшее танковое командное училище;

- Московское высшее общевойсковое командное училище;

- Новосибирское Высшее командное училище.

До сентября есть возможность поступления. Бесплатное высшее военное образование, полное государственное обеспечение, огромные перспективы в развитии карьеры военного с достойной профессией – Родину защищать.

Андрей Павленко