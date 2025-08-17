Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 18 августа
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 18 августа 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
18.08.2025 с 09:30 до 17:30
Вырицкое ТУ:
д. Нестерково.
18.08.2025 с 09:30 до 18:00
Кобринское ТУ:
п. Высокоключевой,
д. Мельница.
18.08.2025 с 09:30 до 18:00
Большеколпанское ТУ:
с. Никольское.
