Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 18 августа

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 18 августа 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

18.08.2025 с 09:30 до 17:30

Вырицкое ТУ:

д. Нестерково.    

 

18.08.2025 с 09:30 до 18:00

Кобринское ТУ:

п. Высокоключевой,

д. Мельница.

 

18.08.2025 с 09:30 до 18:00

Большеколпанское ТУ:

с. Никольское.