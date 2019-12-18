Глава многодетного семейства заключен под стражу

46-летнему мужчине вменяют сразу четыре статьи Уголовного кодекса РФ - о разных формах сексуального насилия и незаконном хранении оружия.

По версии следствия, с января 2012 года по сентябрь 2019 года в частном доме, расположенном в деревне Химози Гатчинского района, 46-летний мужчина неоднократно подвергал сексуальному насилию свою малолетнюю дочь 2006 года рождения, которая в силу возраста не могла понимать значение и характер совершаемых с ней действий.

Наряду с этим он незаконно приобрел несколько единиц огнестрельного оружия и боеприпасов, которые незаконно хранил вплоть до момента их обнаружения и изъятия в ходе осмотра места происшествия.

Расследование данного уголовного дела поручено наиболее опытным сотрудникам из числа следователей отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Ленинградской области. Как сообщает пресс-служба ведомства, сегодня следователь обратился в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Выслушав мнения сторон, суд счел доводы следствия убедительными и ходатайство удовлетворил.

Фигурант громкого дела пробудет под стражей как минимум до 16 февраля 2020 года. Судебное заседание проходило в закрытом режиме.

Сам мужчина отверг обвинения и заявил, что его «хотят опорочить».

Фото: СКР