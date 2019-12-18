Национальные проекты: что сделано в Ленобласти в 2019 году

В 2019 году на реализацию
нацпроектов из федерального и областного бюджетов было выделено более 11,1 млрд
рублей. На эти средства строят важные соцобъекты, оказывают поддержку бизнесу,
закупают оборудование для больниц и школ, восстанавливают леса, ремонтируют
дороги, дают «вторую жизнь» памятникам культуры и проводят другие мероприятия,
положительно влияющие на жизнь граждан.
В общей сложности в
Ленинградской области разработаны 53 региональных проекта, которые затрагивают
все значимые сферы экономики и социальной политики.
В числе проектов-лидеров:
«Образование», «Демография», «Жилье и городская среда», «Развитие малого и среднего
предпринимательства», «Культура», «Экология», а также «Безопасные и
качественные автомобильные дороги».
С 2020 по 2022 годы из
федерального бюджета на реализацию нацпроектов будет выделено 13 млрд рублей.
Уникальная
среда для ленинградских школьников
На территории
Ленинградской области в рамках нацпроекта «Образование» создается сеть
учреждений допобразования - «Кванториумов». Во всех крупных городах дети смогут
работать с робототехническим конструктором, 3D-принтерами, оптическими
микроскопами и другими не менее занимательными механизмами. Первый был открыт
во Всеволожске. Подростки в возрасте с 11 до 18 лет совершенно бесплатно смогут
заниматься любимым делом. В 2019 году региону на строительство кванториумов из
федерального бюджета было выделено около 49 млн рублей, еще 24 - из
регионального.
Кроме того, благодаря
реализации нацпроекта в регионе обновляется материально-техническая база школ,
создаются центры образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста»,
а также повышается качество образования. Ленинградская область вошла в
«зеленую» Рособрнадзора.
Новые
ФАПы и цифровизация поликлиник
За пять лет 47-й регион
планирует выполнить одну из важных задач, предусмотренных нацпроектом
«Здравоохранение» по обеспечению 100% доступности первичной медицинской помощи,
в том числе в малонаселенных районах. До 2024 года во всех населенных пунктах
появятся медицинские учреждения. Ленобласть уже разработала и согласовала с
федеральным центром оптимальную схему строительства новых поликлиник, ФАПов и
амбулаторий.
Стоит отметить, что
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал равняться другие регионы на
Ленобласть в строительстве фельдшерско-акушерских пунктов. Именно в 2019 году
на территории области вводится рекордное количество таких медучреждений - 11.
Регион также может
похвастаться современной поликлиникой в Гатчине, которая признана одной из
лучших в СЗФО. Помимо этого, началось строительство долгожданной поликлиники в
Кудрово, которая должна полноценно заработать через 2-3 года.
Также до конца года на
работу с электронными картами перейдут 31 поликлиника и 17 стационаров, включая
5 противотуберкулезных региональных диспансеров. На эти цели в Ленинградской
области до 2024 года предусмотрено бюджетное финансирование в объеме 863 млн
рублей.
«Единое
окно» для поддержки малого бизнеса
С каждым годом поддержка
представителей малого и среднего бизнеса в Ленобласти становится все больше.
Предприниматели получают различные виды субсидий для развития своего дела, им
облегчают процедуры оформления различных бумаг и ИП. Для того, чтобы
ленинградские бизнесмены не разрывались на несколько инстанций для них открыли
центр «Мой бизнес», где можно получить свыше 50 услуг в формате «единого окна».
Они смогут рассчитывать на получение микрозаймов, консультацию специалистов,
обучение и многое другое.
Кроме того, в регионе впервые была распределена субсидия для малого бизнеса, осуществляющего экспортную деятельность. С ее помощью компании смогут компенсировать до 90% затрат, которые были произведены в предыдущие два года. Объемы предоставленной финансовой поддержки предприятиям варьируются от 41,6 тысяч рублей до 1,6 млн рублей.
Новый
облик общественных территорий
В 2019 году в регионе
благоустраиваются 122 территории (49 дворовых и 73 общественных) в 82
муниципальных образованиях. Общая сумма финансирования проекта на 2019 год
составляет 1,32 млрд рублей. Губернатор Ленобласти неоднократно говорил, объем
финансирования будет с каждым годом увеличиваться, если муниципальные
образования смогут в срок выполнять ранее обозначенные работы.
Например, в Выборге
продолжается благоустройство Смоляного мыса, который в 2018 году вошел в число
победителей Всероссийского конкурса среди малых городов и исторических
поселений и получил государственную поддержку в размере 50 млн рублей. Также по
программе «Формирование комфортной городской среды» на реализацию идеи выделено
50 млн рублей из областного бюджета и еще 7 млн рублей ― из муниципального.
«Цифровизация»
региона
Ленинградская область
активно внедряет «цифровые» решения. Только за последний год она сделала
уверенный шаг вперед в этом направлении. В октябре 2019-го область вошла в
ТОП-10 регионов по переходу на цифровое вещание, процесс прошел без каких-то
явных нарушений и проблем.
В частности, создан
ситуационный центр губернатора Ленинградской области, объединяющий
информационные и аналитические системы правительства области и данные
федеральных ведомств. Область приступает к созданию региональной системы
управления данными, цифровой платформы инвестиционно-строительной сферы и
подключает социальные объекты к скоростному интернету.
Гатчина и Сосновый Бор
вошли в число пилотных городов, где реализуется проект «Умный город».
Цифровизация городского хозяйства предполагает в ближайшие пять лет
существенные преобразования в сфере ЖКХ, транспорта, благоустройства, туризма и
управленческих решений.