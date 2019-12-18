Национальные проекты: что сделано в Ленобласти в 2019 году

В 2019 году на реализацию нацпроектов из федерального и областного бюджетов было выделено более 11,1 млрд рублей. На эти средства строят важные соцобъекты, оказывают поддержку бизнесу, закупают оборудование для больниц и школ, восстанавливают леса, ремонтируют дороги, дают «вторую жизнь» памятникам культуры и проводят другие мероприятия, положительно влияющие на жизнь граждан.

В общей сложности в Ленинградской области разработаны 53 региональных проекта, которые затрагивают все значимые сферы экономики и социальной политики.

В числе проектов-лидеров: «Образование», «Демография», «Жилье и городская среда», «Развитие малого и среднего предпринимательства», «Культура», «Экология», а также «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

С 2020 по 2022 годы из федерального бюджета на реализацию нацпроектов будет выделено 13 млрд рублей.





Уникальная среда для ленинградских школьников

На территории Ленинградской области в рамках нацпроекта «Образование» создается сеть учреждений допобразования - «Кванториумов». Во всех крупных городах дети смогут работать с робототехническим конструктором, 3D-принтерами, оптическими микроскопами и другими не менее занимательными механизмами. Первый был открыт во Всеволожске. Подростки в возрасте с 11 до 18 лет совершенно бесплатно смогут заниматься любимым делом. В 2019 году региону на строительство кванториумов из федерального бюджета было выделено около 49 млн рублей, еще 24 - из регионального.

Кроме того, благодаря реализации нацпроекта в регионе обновляется материально-техническая база школ, создаются центры образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста», а также повышается качество образования. Ленинградская область вошла в «зеленую» Рособрнадзора.









Новые ФАПы и цифровизация поликлиник

За пять лет 47-й регион планирует выполнить одну из важных задач, предусмотренных нацпроектом «Здравоохранение» по обеспечению 100% доступности первичной медицинской помощи, в том числе в малонаселенных районах. До 2024 года во всех населенных пунктах появятся медицинские учреждения. Ленобласть уже разработала и согласовала с федеральным центром оптимальную схему строительства новых поликлиник, ФАПов и амбулаторий.

Стоит отметить, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал равняться другие регионы на Ленобласть в строительстве фельдшерско-акушерских пунктов. Именно в 2019 году на территории области вводится рекордное количество таких медучреждений - 11.

Регион также может похвастаться современной поликлиникой в Гатчине, которая признана одной из лучших в СЗФО. Помимо этого, началось строительство долгожданной поликлиники в Кудрово, которая должна полноценно заработать через 2-3 года.

Также до конца года на работу с электронными картами перейдут 31 поликлиника и 17 стационаров, включая 5 противотуберкулезных региональных диспансеров. На эти цели в Ленинградской области до 2024 года предусмотрено бюджетное финансирование в объеме 863 млн рублей.









«Единое окно» для поддержки малого бизнеса

С каждым годом поддержка представителей малого и среднего бизнеса в Ленобласти становится все больше. Предприниматели получают различные виды субсидий для развития своего дела, им облегчают процедуры оформления различных бумаг и ИП. Для того, чтобы ленинградские бизнесмены не разрывались на несколько инстанций для них открыли центр «Мой бизнес», где можно получить свыше 50 услуг в формате «единого окна». Они смогут рассчитывать на получение микрозаймов, консультацию специалистов, обучение и многое другое.

Кроме того, в регионе впервые была распределена субсидия для малого бизнеса, осуществляющего экспортную деятельность. С ее помощью компании смогут компенсировать до 90% затрат, которые были произведены в предыдущие два года. Объемы предоставленной финансовой поддержки предприятиям варьируются от 41,6 тысяч рублей до 1,6 млн рублей.





Новый облик общественных территорий

В 2019 году в регионе благоустраиваются 122 территории (49 дворовых и 73 общественных) в 82 муниципальных образованиях. Общая сумма финансирования проекта на 2019 год составляет 1,32 млрд рублей. Губернатор Ленобласти неоднократно говорил, объем финансирования будет с каждым годом увеличиваться, если муниципальные образования смогут в срок выполнять ранее обозначенные работы.

Например, в Выборге продолжается благоустройство Смоляного мыса, который в 2018 году вошел в число победителей Всероссийского конкурса среди малых городов и исторических поселений и получил государственную поддержку в размере 50 млн рублей. Также по программе «Формирование комфортной городской среды» на реализацию идеи выделено 50 млн рублей из областного бюджета и еще 7 млн рублей ― из муниципального.





«Цифровизация» региона

Ленинградская область активно внедряет «цифровые» решения. Только за последний год она сделала уверенный шаг вперед в этом направлении. В октябре 2019-го область вошла в ТОП-10 регионов по переходу на цифровое вещание, процесс прошел без каких-то явных нарушений и проблем.

В частности, создан ситуационный центр губернатора Ленинградской области, объединяющий информационные и аналитические системы правительства области и данные федеральных ведомств. Область приступает к созданию региональной системы управления данными, цифровой платформы инвестиционно-строительной сферы и подключает социальные объекты к скоростному интернету.

Гатчина и Сосновый Бор вошли в число пилотных городов, где реализуется проект «Умный город». Цифровизация городского хозяйства предполагает в ближайшие пять лет существенные преобразования в сфере ЖКХ, транспорта, благоустройства, туризма и управленческих решений.