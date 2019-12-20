Бюджет Гатчинского района-2020: с социальным уклоном

Доходы

Прогноз поступлений доходов на 2020 год – 6571 млн руб., что на 10% больше уточненного бюджета текущего года (+605 млн руб.).

Налоговые поступления составят 2421,2 млн руб. или 36,9% в общей структуре доходов бюджета района. Основным источником собственных доходов является налог на доходы физических лиц - 1648,3 млн руб. или 59,5% в структуре собственных доходов. Поступление налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН), планируется в сумме 642,5 млн руб. - с ростом к уточненному бюджету за 2019 год на 41,4% (+188,2 млн руб.). Такой оптимизм основан на увеличении числа плательщиков, выбравших УСН на 15,8% (+ 583 налогоплательщика). Единый налог на вмененный доход добавит в казну 80 млн руб.

Неналоговые поступления пополнят казну района на 349,4 млн руб. или 12,6% общего объема собственных доходов. Основная сумма поступлений - от арендной платы за земельные участки, 140,7 млн руб. Еще 64,2 млн руб. планируется выручить за счет продажи земельных участков.

С 2020 года норматив распределения в бюджет района платы за негативное воздействие на окружающую среду составит 60%, что позволит пополнить бюджет на 84 млн руб. - это на 40 % больше уточненного бюджета в 2019 году.

Поступление в бюджет района штрафов прогнозируется в сумме 21 млн руб.

Объем безвозмездных поступлений в бюджет района запланирован в соответствии с проектом закона об областном бюджете Ленинградской области на 2020 год и составит 3800,8 млн руб. или 57,8% от общего объема доходов.

Расходы

Расходная часть бюджета на 2020 год прогнозируется в сумме 6631 млн руб., что на 8,3% (+507 млн руб.) больше уточненного бюджета 2019 года. Дефицит бюджета запланирован в сумме 60 млн руб. или всего 3%.

В целях выполнения указов президента Российской Федерации расчетная величина, применяемая для расчета должностных окладов работников муниципальных учреждений, проиндексирована на 4% и составит 9 940 руб. с 1 января 2020 года.

Расходная часть бюджета сформирована на основании 10 муниципальных программ, 32 подпрограмм и составляет 6048 млн руб. - 91,2% от общей суммы расходов. Непрограммные расходы планируются в сумме 583,7 млн руб. или 8,8%

Образование

На программу «Современное образование» предусмотрено 4647 млн руб.

Это расходы на обеспечение 86 учреждений образования, в которых воспитываются и получают образование 30278 детей. Численность работников системы образования составляет 4649 человек, в том числе педагогических работников – 2533 человека.

На исполнение полномочий в сфере образования из областного бюджета предоставляются субвенции в размере 3108 млн руб. на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек.

За счет средств бюджета района будут произведены следующие расходы:

1. Реализация образовательных программ (дошкольного, общего, дополнительного образования) - на сумму 1028,2 млн руб. (муниципальное задание для образовательных организаций: оплата труда, коммунальных услуг, налог и сборов);

2. Укрепление материально-технической базы - 26,1 млн руб. (оснащение пищеблоков детских садов, оснащение пунктов проведения экзаменов в школах, приобретение систем безопасности, учебного оборудования).

3. Противопожарные мероприятия – 21 млн руб. (модернизация систем АПС, замена электропроводки, ремонт пожарных лестниц).

4. Ремонтные работы учреждений образования – 168 млн руб.

5. Организация отдыха и оздоровления – 66,4 млн руб. (на базе лагеря «Лесная сказка» и образовательных учреждений (дневные летние лагеря).

6. Капитальные вложения – 113,4 млн руб.

В 2020 планируется к реализации ряд крупных проектов:

1. Строительство детского сада д. М. Верево на 220 мест на общую сумму 296 млн руб., в том числе в 2020 году выделено 44,4 млн руб., из них средства Гатчинского района – 4,4 млн руб.

2. Проектные работы по строительству ясельного корпуса на 90 мест в детском саду № 13 г. Гатчины начаты в 2019 году и закончатся в 2020 году на общую суму 8,9 млн руб. На строительство корпуса по смете необходимо 100 млн руб., работы начнутся в 2020 году, в случае выделения средств из бюджета области в сумме 90 млн руб.

3. Строительство детско-юношеской спортивной школы в Коммунаре, общая стоимость 295 млн руб. (в том числе 265 млн руб. – областной бюджет, 29,5 – местный бюджет).

4. Устройство спального корпуса на 25 чел. в лагере «Лесная сказка» п. Тайцы - 15 млн руб.

5. На выполнение изыскательских и проектных работ на строительство школы на 1175 мест по ул. Крупской в Гатчине в 2020 году заключен контракт на сумму 6,8 млн руб. Ориентировочная стоимость строительства новой школы – 925,2 млн руб.

6. Детский сад-школа в д. Жабино Сяськелевского поселения: привязка проекта повторного применения на строительство объекта– 3,7 млн руб.

В 2020 в рамках регионального проекта «Современная школа» в Гатчинском районе продолжится создание при школах центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». На участие в проекте на 2020 год заявлены Рождественская школа и Коммунарская школа №3.

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» предусмотрено создание условий для занятий физкультурой и спортом в школах, расположенных в сельской местности, путем ремонта и оснащения спортивных залов. На 2020 год заявлено 10 школ района. Перечень учреждений, которым предоставят субсидии на реализацию этого проекта, будет определен Комитетом образования Ленинградской области в конце этого года.

Культура

На развитие сферы культуры в Гатчинском районе бюджетом предусмотрено 382,3 млн руб., что на 41 млн руб. больше, чем в нынешнем году. Это, в основном, связано с поддержкой соответствующего уровня средней заработной платы работников культуры и педагогических работников учреждений дополнительного образования, а также планируемыми ремонтами.

Основное направление отрасли – обеспечение деятельности учреждений культуры и учреждений дополнительного образования (ДШИ, ДХШ, ДМШ) – это 14 организаций, в которых трудится 475 человек. На их содержание выделено 309 млн руб. На текущие ремонтные работы запланировано 11,4 млн руб. На работы по устройству парковочной площадки для автобусов и ремонт культурно-выставочного центра «Дачная столица» предусмотрено 16,3 млн руб. На остекление фасада Культурного центра «Дом Исаака Шварца» - 7,4 млн руб.

На проведение культурно-массовых мероприятий районного значения (всего 13 праздников, включая День Победы, Пушкинский праздник, а также три фестиваля) планируется выделить 18,4 млн руб.

На организацию социально-досуговой и культурной деятельности для граждан пожилого возраста в бюджете запланировано 7,2 млн руб.

Инфраструктура

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности» в бюджете района предусмотрено 197,5 млн руб.

На строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства выделяется 107,3 млн руб. В частности, предусмотрены средства на строительство канализационного коллектора от Дружной Горки до Лампово, канализационных очистных сооружений в пос. Высокоключевой.

На строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения будет направлено 61,6 млн руб., в том числе:

- содержание автодорог – 12,3 млн руб.;

- строительство наружного освещения на участках автомобильной дороги «Верево – Коммолово – Бугры – Романовка», «Мариенбург – Педлино – Котельниково – Черново», включая разработку проектно-сметной документации – 4,4 млн руб.;

- капитальный ремонт дорог – 23,8 млн руб.:

• между а/д Ивановка – Замостье - Пижма и а/д Санкт-Петербург – Псков - Пустошка - 5,3 млн руб.;

• от ул. Фрезерной до ж/д переезда в п. Торфяное - 1,5 млн руб.;

• подъезд к д. Вытти - 5,1 млн руб.;

• подъезд к п. Борницкий лес - 2 млн руб.;

• подъезд к д. Куйдузи - 2 млн руб.;

• д. Малые Слудицы - д.Клетно - 5,5 млн руб.;

• между п. Строганово и д. Остров - 1 млн руб.;

• Дружная Горка - ст. Новинка - 1,5 млн руб.

На ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в бюджеты поселений направлено 20 млн руб.

Выделены средства на проведение мероприятий по энергосбережению для учреждений дополнительного образования культуры - 2,2 млн руб., детских садов -1,5 млн руб., школ – 1,5 млн руб.

Жильё

На финансирование муниципальной программы «Создание условий для обеспечения определенных категорий граждан жилыми помещениями» в бюджете предусмотрено 83,2 млн руб., в том числе:

- на приобретение жилья работникам бюджетной сферы - 15 млн руб. (6 квартир),

- на обеспечение жильем определенных категорий граждан (дети-сироты, ветераны, инвалиды, капитальный ремонт индивидуальных жилых домов) - 68,2 млн руб. из областного бюджета.

Физкультура и спорт

На финансирование муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» в 2020 году запланировано 50,8 млн руб., что почти в 2 раза больше, чем в 2019 году. Такой рост связан с созданием в этом году МАУ «Волна» на базе бассейна, принадлежавшего ПИЯФ. В настоящее время здание принято в безвозмездное пользование, планируется передача объекта в муниципальную собственность.

На базе «Волны» по договору о сетевой форме реализации дополнительных общеобразовательных программ, заключенному на безвозмездной основе, Гатчинской ДЮСШ № 2 с 6.45 до 18.00 ежедневно с понедельника по субботу проводятся спортивные занятия с детьми (1555 чел.).

Безопасность

Финансирование муниципальной программы «Безопасность» включает проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории района, в том числе обеспечение деятельности МКУ «Управление безопасности, гражданской защиты населения и территории» (в сумме 20,5 млн руб.).

На реализацию новой подпрограммы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» направлено 288 тыс. руб. Она предполагает проведение мероприятий в образовательных организациях, направленных на сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.

На функционирование аппаратно-программного комплекса автоматизированной информационной системы «Безопасный город» и создание зон безопасности предусмотрено 4 млн руб.

Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности объектов образования потребует 10 млн руб.

На обеспечение «Экологической безопасности» планируется направить 4,6 млн. руб., на осуществление раздельного сбора твердых коммунальных отходов, в том числе уборку земельного участка по адресу: г. Гатчина, ул. Индустриальная - 1,2 млн руб.

Общественное развитие

Финансирование мероприятий муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие» в 2020 году планируется больше на 2,7 млн руб. (+12%), что связано с предстоящим празднованием 75-летия Дня Победы.

На поддержку социально-ориентированных некоммерческих организаций направлено 8,4 млн руб., в том числе советов ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей – 4,5 млн руб. (в том числе 3,9 млн руб. – средства областного бюджета).

На реализацию мероприятий программы «Общество и власть» запланировано 5,7 млн руб.

На проведение мероприятий для молодежи – 5 млн руб., в том числе на трудоустройство несовершеннолетних граждан 1,6 млн руб.

Развитие муниципальной информационной системы потребует 4,7 млн руб.

На повышение квалификации муниципальных служащих, участие в семинарах запланировано 1,5 млн руб.

Сельское хозяйство

На программу «Развитие сельского хозяйства» в бюджете предусмотрено 19 млн руб., что на 15% больше, чем в текущем году. Рост предусмотрен за счет средств из областного бюджета на предоставление субсидий крестьянским, фермерским, личным подсобным хозяйствам на реализацию мероприятий по содействию в создании условий для сохранения и увеличения посевных площадей сельскохозяйственных культур.

На борьбу с борщевиком Сосновского будет направлен 1 млн руб. Такая же сумма запланирована на организацию выставочно-ярмарочных мероприятий.