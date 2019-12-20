Бюджет Гатчинского района-2020: с социальным уклоном

Доходы
Прогноз поступлений
доходов на 2020 год – 6571 млн руб., что на 10% больше уточненного бюджета
текущего года (+605 млн руб.).
Налоговые поступления
составят 2421,2 млн руб. или 36,9% в общей структуре доходов бюджета района.
Основным источником собственных доходов является налог на доходы физических лиц
- 1648,3 млн руб. или 59,5% в структуре собственных доходов. Поступление
налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения
(УСН), планируется в сумме 642,5 млн руб. - с ростом к уточненному бюджету за
2019 год на 41,4% (+188,2 млн руб.). Такой оптимизм основан на увеличении числа
плательщиков, выбравших УСН на 15,8% (+ 583 налогоплательщика). Единый налог на
вмененный доход добавит в казну 80 млн руб.
Неналоговые поступления
пополнят казну района на 349,4 млн руб. или 12,6% общего объема собственных
доходов. Основная сумма поступлений - от арендной платы за земельные участки,
140,7 млн руб. Еще 64,2 млн руб. планируется выручить за счет продажи земельных
участков.
С 2020 года норматив
распределения в бюджет района платы за негативное воздействие на окружающую
среду составит 60%, что позволит пополнить бюджет на 84 млн руб. - это на 40 %
больше уточненного бюджета в 2019 году.
Поступление в бюджет
района штрафов прогнозируется в сумме 21 млн руб.
Объем безвозмездных
поступлений в бюджет района запланирован в соответствии с проектом закона об
областном бюджете Ленинградской области на 2020 год и составит 3800,8 млн руб.
или 57,8% от общего объема доходов.
Расходы
Расходная часть бюджета
на 2020 год прогнозируется в сумме 6631 млн руб., что на 8,3% (+507 млн руб.)
больше уточненного бюджета 2019 года. Дефицит бюджета запланирован в сумме 60
млн руб. или всего 3%.
В целях выполнения указов
президента Российской Федерации расчетная величина, применяемая для расчета
должностных окладов работников муниципальных учреждений, проиндексирована на 4%
и составит 9 940 руб. с 1 января 2020 года.
Расходная часть бюджета
сформирована на основании 10 муниципальных программ, 32 подпрограмм и
составляет 6048 млн руб. - 91,2% от общей суммы расходов. Непрограммные расходы
планируются в сумме 583,7 млн руб. или 8,8%
Образование
На программу «Современное
образование» предусмотрено 4647 млн руб.
Это расходы на
обеспечение 86 учреждений образования, в которых воспитываются и получают
образование 30278 детей. Численность работников системы образования составляет
4649 человек, в том числе педагогических работников – 2533 человека.
На исполнение полномочий
в сфере образования из областного бюджета предоставляются субвенции в размере
3108 млн руб. на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий,
средств обучения, игр, игрушек.
За счет средств бюджета
района будут произведены следующие расходы:
1. Реализация
образовательных программ (дошкольного, общего, дополнительного образования) -
на сумму 1028,2 млн руб. (муниципальное задание для образовательных
организаций: оплата труда, коммунальных услуг, налог и сборов);
2. Укрепление
материально-технической базы - 26,1 млн руб. (оснащение пищеблоков детских
садов, оснащение пунктов проведения экзаменов в школах, приобретение систем
безопасности, учебного оборудования).
3. Противопожарные
мероприятия – 21 млн руб. (модернизация систем АПС, замена электропроводки,
ремонт пожарных лестниц).
4. Ремонтные работы
учреждений образования – 168 млн руб.
5. Организация отдыха и
оздоровления – 66,4 млн руб. (на базе лагеря «Лесная сказка» и образовательных
учреждений (дневные летние лагеря).
6. Капитальные вложения –
113,4 млн руб.
В 2020 планируется к
реализации ряд крупных проектов:
1. Строительство детского
сада д. М. Верево на 220 мест на общую сумму 296 млн руб., в том числе в 2020
году выделено 44,4 млн руб., из них средства Гатчинского района – 4,4 млн руб.
2. Проектные работы по
строительству ясельного корпуса на 90 мест в детском саду № 13 г. Гатчины
начаты в 2019 году и закончатся в 2020 году на общую суму 8,9 млн руб. На
строительство корпуса по смете необходимо 100 млн руб., работы начнутся в 2020
году, в случае выделения средств из бюджета области в сумме 90 млн руб.
3. Строительство детско-юношеской спортивной
школы в Коммунаре, общая стоимость 295 млн руб. (в том числе 265 млн руб. –
областной бюджет, 29,5 – местный бюджет).
4. Устройство спального корпуса
на 25 чел. в лагере «Лесная сказка» п. Тайцы - 15 млн руб.
5. На выполнение
изыскательских и проектных работ на строительство школы на 1175 мест по ул.
Крупской в Гатчине в 2020 году заключен контракт на сумму 6,8 млн руб.
Ориентировочная стоимость строительства новой школы – 925,2 млн руб.
6. Детский сад-школа в д.
Жабино Сяськелевского поселения: привязка проекта повторного применения на
строительство объекта– 3,7 млн руб.
В 2020 в рамках
регионального проекта «Современная школа» в Гатчинском районе продолжится
создание при школах центров образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста». На участие в проекте на 2020 год заявлены Рождественская школа и
Коммунарская школа №3.
В рамках регионального
проекта «Успех каждого ребенка» предусмотрено создание условий для занятий
физкультурой и спортом в школах, расположенных в сельской местности, путем
ремонта и оснащения спортивных залов. На 2020 год заявлено 10 школ района.
Перечень учреждений, которым предоставят субсидии на реализацию этого проекта,
будет определен Комитетом образования Ленинградской области в конце этого года.
Культура
На развитие сферы
культуры в Гатчинском районе бюджетом предусмотрено 382,3 млн руб., что на 41
млн руб. больше, чем в нынешнем году. Это, в основном, связано с поддержкой
соответствующего уровня средней заработной платы работников культуры и
педагогических работников учреждений дополнительного образования, а также
планируемыми ремонтами.
Основное направление
отрасли – обеспечение деятельности учреждений культуры и учреждений
дополнительного образования (ДШИ, ДХШ, ДМШ) – это 14 организаций, в которых
трудится 475 человек. На их содержание выделено 309 млн руб. На текущие
ремонтные работы запланировано 11,4 млн руб. На работы по устройству
парковочной площадки для автобусов и ремонт культурно-выставочного центра
«Дачная столица» предусмотрено 16,3 млн руб. На остекление фасада Культурного
центра «Дом Исаака Шварца» - 7,4 млн руб.
На проведение
культурно-массовых мероприятий районного значения (всего 13 праздников, включая
День Победы, Пушкинский праздник, а также три фестиваля) планируется выделить
18,4 млн руб.
На организацию
социально-досуговой и культурной деятельности для граждан пожилого возраста в
бюджете запланировано 7,2 млн руб.
Инфраструктура
На реализацию
муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития
коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение
энергоэффективности» в бюджете района предусмотрено 197,5 млн руб.
На строительство,
реконструкцию и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и
водопроводно-канализационного хозяйства выделяется 107,3 млн руб. В частности,
предусмотрены средства на строительство канализационного коллектора от Дружной
Горки до Лампово, канализационных очистных сооружений в пос. Высокоключевой.
На строительство,
реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения будет
направлено 61,6 млн руб., в том числе:
- содержание автодорог –
12,3 млн руб.;
- строительство наружного
освещения на участках автомобильной дороги «Верево – Коммолово – Бугры –
Романовка», «Мариенбург – Педлино – Котельниково – Черново», включая разработку
проектно-сметной документации – 4,4 млн руб.;
- капитальный ремонт
дорог – 23,8 млн руб.:
• между а/д Ивановка –
Замостье - Пижма и а/д Санкт-Петербург – Псков - Пустошка - 5,3 млн руб.;
• от ул. Фрезерной до ж/д
переезда в п. Торфяное - 1,5 млн руб.;
• подъезд к д. Вытти -
5,1 млн руб.;
• подъезд к п. Борницкий
лес - 2 млн руб.;
• подъезд к д. Куйдузи -
2 млн руб.;
• д. Малые Слудицы -
д.Клетно - 5,5 млн руб.;
• между п. Строганово и
д. Остров - 1 млн руб.;
• Дружная Горка - ст.
Новинка - 1,5 млн руб.
На ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения в бюджеты поселений направлено 20
млн руб.
Выделены средства на проведение
мероприятий по энергосбережению для учреждений дополнительного образования
культуры - 2,2 млн руб., детских садов -1,5 млн руб., школ – 1,5 млн руб.
Жильё
На финансирование
муниципальной программы «Создание условий для обеспечения определенных категорий
граждан жилыми помещениями» в бюджете предусмотрено 83,2 млн руб., в том числе:
- на приобретение жилья
работникам бюджетной сферы - 15 млн руб. (6 квартир),
- на обеспечение жильем
определенных категорий граждан (дети-сироты, ветераны, инвалиды, капитальный
ремонт индивидуальных жилых домов) - 68,2 млн руб. из областного бюджета.
Физкультура
и спорт
На финансирование
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» в 2020 году
запланировано 50,8 млн руб., что почти в 2 раза больше, чем в 2019 году. Такой рост связан с созданием в этом году МАУ
«Волна» на базе бассейна, принадлежавшего ПИЯФ. В настоящее время здание
принято в безвозмездное пользование, планируется передача объекта в муниципальную
собственность.
На базе «Волны» по договору
о сетевой форме реализации дополнительных общеобразовательных программ,
заключенному на безвозмездной основе, Гатчинской ДЮСШ № 2 с 6.45 до 18.00
ежедневно с понедельника по субботу проводятся спортивные занятия с детьми
(1555 чел.).
Безопасность
Финансирование
муниципальной программы «Безопасность» включает проведение мероприятий по
предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории района, в том числе
обеспечение деятельности МКУ «Управление безопасности, гражданской защиты
населения и территории» (в сумме 20,5 млн руб.).
На реализацию новой
подпрограммы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного
движения» направлено 288 тыс. руб. Она предполагает проведение мероприятий в
образовательных организациях, направленных на сокращение количества
дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.
На функционирование
аппаратно-программного комплекса автоматизированной информационной системы
«Безопасный город» и создание зон безопасности предусмотрено 4 млн руб.
Обеспечение безопасности
и антитеррористической защищенности объектов образования потребует 10 млн руб.
На обеспечение «Экологической
безопасности» планируется направить 4,6 млн. руб., на осуществление раздельного
сбора твердых коммунальных отходов, в том числе уборку земельного участка по
адресу: г. Гатчина, ул. Индустриальная - 1,2 млн руб.
Общественное
развитие
Финансирование
мероприятий муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие» в 2020
году планируется больше на 2,7 млн руб. (+12%), что связано с предстоящим
празднованием 75-летия Дня Победы.
На поддержку
социально-ориентированных некоммерческих организаций направлено 8,4 млн руб., в
том числе советов ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных
органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских
лагерей – 4,5 млн руб. (в том числе 3,9 млн руб. – средства областного
бюджета).
На реализацию мероприятий
программы «Общество и власть» запланировано 5,7 млн руб.
На проведение мероприятий
для молодежи – 5 млн руб., в том числе на трудоустройство несовершеннолетних
граждан 1,6 млн руб.
Развитие муниципальной
информационной системы потребует 4,7 млн руб.
На повышение квалификации
муниципальных служащих, участие в семинарах запланировано 1,5 млн руб.
Сельское
хозяйство
На программу «Развитие
сельского хозяйства» в бюджете предусмотрено 19 млн руб., что на 15% больше,
чем в текущем году. Рост предусмотрен за счет средств из областного бюджета на
предоставление субсидий крестьянским, фермерским, личным подсобным хозяйствам
на реализацию мероприятий по содействию в создании условий для сохранения и
увеличения посевных площадей сельскохозяйственных культур.
На борьбу с борщевиком
Сосновского будет направлен 1 млн руб. Такая же сумма запланирована на
организацию выставочно-ярмарочных мероприятий.