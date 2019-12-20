Людмила Нещадим оценила ремонт в домах ветеранов

В 2019 году в Гатчинском районе было отремонтировано семь индивидуальных жилых домов, из них два дома – в Гатчине, четыре дома – в Вырицком поселении и один дом – в Сиверском поселении.

Ремонтом части домов занималась компания УК «Приорат», в том числе в гатчинских домах, куда приехала Людмила Нещадим, чтобы оценить проведенные работы и поздравить ветеранов с наступающим Новым годом.

Первой гостей встречала бывшая несовершеннолетняя узница концлагерей Лидия Ивановна Абель (1937 г.р.), проживающая в микрорайоне Мариенбург в доме своего отца.

Во время войны Лидию Ивановну вместе с родной тетей увезли в Эстонию. Ее отец прошел всю войну, умер в 1996 году. Мама так и не вернулась с фронта. После войны Лидия Ивановна работала в ПТУ-231 мастером-закройщиком.

Представитель компании УК «Приорат» Александр Оснач рассказал, что в ходе ремонта, который несколько усложнился возрастом дома (он был возведен еще до начала войны), строители полностью разобрали крышу, усилили существующую деревянную конструкцию, сделали новый настил, водосливы, учли пожелания собственников относительно цвета кровли.

Людмила Николаевна вручила Лидии Ивановне новогодний подарок, пожелала крепкого здоровья и обещала приехать вновь накануне празднования 9 мая. Лидия Ивановна в свою очередь поблагодарила администрацию Гатчинского района за проведенный ремонт.

Еще один ветеран – Вера Владимировна Алик (1926 г.р.) проживает с семьей недалеко от Варшавского вокзала. В ее доме строители заменили окна, отремонтировали цоколь и отмостки, утеплили и обшили дом новым фасадом.

Вера Владимировна родилась в Лужском районе, является малолетним узником фашистских лагерей. Много лет работала в Санкт-Петербурге на Варшавском вокзале, затем – на заводе «Электроприбор» в Гатчине. Несмотря на свой преклонный возраст, Вера Владимировна помогает семье по хозяйству. Она поблагодарила Людмилу Нещадим за оказанную помощь, сказав, что в доме стало значительно теплее.

- Областной закон № 62-оз был инициирован губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и продиктован самой жизнью, так как ветераны, проживающие в частном секторе, не могли претендовать на выделение новых квартир. Финансовые средства, выделяемые в рамках закона, направляются на ремонт конструктивных элементов, замену окон и другие работы. Ремонт выполняется под надзором, в том числе районной администрации. Помимо всех гос-

программ помощи ветеранам мы хотим сделать их повседневную жизнь более комфортной. Пусть это будет, как еще один способ поддержки и понимания того, через что им пришлось пройти, - рассказала Людмила Нещадим по итогам поездки.

С первого января 2015 года вступил в силу областной закон № 62-оз «О предоставлении отдельным категориям граждан единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов». Закон предусматривает проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», и супругов погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны или участника Великой Отечественной войны. В рамках закона из регионального бюджета выделяется единовременная денежная выплата на ремонт в размере 287 тысяч рублей, если ветеран проживает один, и 335 тысяч рублей – на семью, состоящую из двух и более человек.