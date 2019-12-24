Музей истории военной авиации: начало положено

Депутаты города Гатчины встретились с инициатором создания Гатчинского музея истории военной авиации Геннадием Паневым, чтобы на месте узнать о проекте и посмотреть, что уже сделано.

- Для реализации проекта по созданию музея истории военной авиации и авиационного выставочного центра «Гамаюн» администрацией Гатчинского района нам выделен земельный участок (он начинается сразу после магазина «Вимос» и площадки МУП ЖКХ по ул. Балтийской, в сторону спорткомплекса «Арена») и помещения на первом этаже здания по ул. Балтийской, д. 4. И с лета этого года мы начали активную работу, - поделился Геннадий Панев.

Организаторы проекта - люди творческие, одержимые идеей создания такого культурно-исторического пространства в Гатчине, уже многое сделали на пути его реализации: очищена большая территория от самосева деревьев и кустарников. Сегодня со стороны ул. Генерала Кныша хорошо просматриваются развалины двух ангаров, служивших в начале прошлого века для размещения летной техники. По замыслу, как минимум один из них будет восстановлен. А лишний грунт пока сформирован в горки – если выпадет снег, здесь можно будет порезвиться детворе.

Активно ведется сбор экспонатов для будущего музея, и часть из них уже представлена в первичной экспозиции музея. А один из экспонатов, который займет свое место в выставочном центре, – это остатки поднятого в Гатчинском районе штурмовика Ил-2, пока «ждут своего часа» на аэродроме Сиворицы.

Организаторы обращаются с просьбой к застройщикам Аэродрома аккуратно относиться к раскопке котлованов под строительство многоэтажек, так как в земле могут находиться исторические авиационные артефакты, а также бережно снимать с земли плиты, особенно уникальные - шестигранные, - они могут быть использованы для выставочных площадок техники музея.

- Мы открыты к сотрудничеству со всеми людьми, заинтересованными и не равнодушными к истории своей малой родины, в том числе, по приобретению экспонатов, - сказал Геннадий Панев.

Геннадий Анатольевич познакомил депутатов с проектом и рассказал о работах, которые запланированы на 2020-2021 годы.

- Каждый новый проект требует огромных усилий и финансовых вложений в его реализацию. Много, так называемых, угроз и рисков и в работе над данным проектом. Вместе с организаторами, депутатским корпусом, прежде всего округов Аэродрома, будем работать над решением поставленных задач, - поделилась депутат Светлана Терентьева.

Музей истории военной авиации будет интерактивной зоной с демонстрацией образцов военных самолетов. В проекте есть и подъемный аэростат на лебедке (он станет отличной смотровой площадкой). Предложены решения по освещению, озеленению территории и стилю малых архитектурных форм, бюстов военных летчиков. Планируется обустроить детскую площадку в авиационном стиле. В основу формирования историко-культурного каркаса входит создание пешеходного маршрута, посвященного истории авиации, внедрение брендов и символов, связанных с исторической идентичностью территории.

Депутаты такой подход оценили, потому что главная цель проекта – сохранить историю для будущих поколений, а для этого детям и подросткам должно быть здесь интересно. Важно, чтобы все знали и помнили, что Гатчина - колыбель военной авиации России.



