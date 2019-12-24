Музей истории военной авиации: начало положено

Депутаты
города Гатчины встретились с инициатором создания Гатчинского музея истории
военной авиации Геннадием Паневым, чтобы на месте узнать о проекте и
посмотреть, что уже сделано.
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Для реализации проекта по созданию музея истории военной авиации и авиационного
выставочного центра «Гамаюн» администрацией Гатчинского района нам выделен
земельный участок (он начинается сразу после магазина «Вимос» и площадки МУП
ЖКХ по ул. Балтийской, в сторону спорткомплекса «Арена») и помещения на первом
этаже здания по ул. Балтийской, д. 4. И с лета этого года мы начали активную
работу, - поделился Геннадий Панев.
Организаторы
проекта - люди творческие, одержимые идеей создания такого
культурно-исторического пространства в Гатчине, уже многое сделали на пути его
реализации: очищена большая территория от самосева деревьев и кустарников.
Сегодня со стороны ул. Генерала Кныша хорошо просматриваются развалины двух
ангаров, служивших в начале прошлого века для размещения летной техники. По
замыслу, как минимум один из них будет восстановлен. А лишний грунт пока
сформирован в горки – если выпадет снег, здесь можно будет порезвиться детворе.
Активно
ведется сбор экспонатов для будущего музея, и часть из них уже представлена в
первичной экспозиции музея. А один из экспонатов, который займет свое место в
выставочном центре, – это остатки поднятого в Гатчинском районе штурмовика
Ил-2, пока «ждут своего часа» на аэродроме Сиворицы.
Организаторы
обращаются с просьбой к застройщикам Аэродрома аккуратно относиться к раскопке
котлованов под строительство многоэтажек, так как в земле могут находиться
исторические авиационные артефакты, а также бережно снимать с земли плиты,
особенно уникальные - шестигранные, - они могут быть использованы для
выставочных площадок техники музея.
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Мы открыты к сотрудничеству со всеми людьми, заинтересованными и не
равнодушными к истории своей малой родины, в том числе, по приобретению
экспонатов, - сказал Геннадий Панев.
Геннадий
Анатольевич познакомил депутатов с проектом и рассказал о работах, которые
запланированы на 2020-2021 годы.
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Каждый новый проект требует огромных усилий и финансовых вложений в его
реализацию. Много, так называемых, угроз и рисков и в работе над данным
проектом. Вместе с организаторами, депутатским корпусом, прежде всего округов
Аэродрома, будем работать над решением поставленных задач, - поделилась депутат
Светлана Терентьева.
Музей истории военной авиации будет
интерактивной зоной с демонстрацией образцов военных самолетов. В проекте есть
и подъемный аэростат на лебедке (он станет отличной смотровой площадкой).
Предложены решения по освещению, озеленению территории и стилю малых
архитектурных форм, бюстов военных летчиков. Планируется обустроить детскую
площадку в авиационном стиле. В основу формирования историко-культурного
каркаса входит создание пешеходного маршрута, посвященного истории авиации,
внедрение брендов и символов, связанных с исторической идентичностью
территории.
Депутаты
такой подход оценили, потому что главная цель проекта – сохранить историю для
будущих поколений, а для этого детям и подросткам должно быть здесь интересно.
Важно, чтобы все знали и помнили, что Гатчина - колыбель военной авиации
России.