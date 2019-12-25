Тэг-регби – бесконтактная игра для контакта в команде

Прежде чем дать старт
спортивной баталии, Юрий Владиславович вместе с учителями физкультуры собрали
детей в актовом зале школы, чтобы познакомить с разновидностью традиционной
английской футбольной игры – регби.
Юрий Владиславович
рассказал об истории возникновения игры, правилах поведения на поле и задачах,
которые стоят перед участниками. Тэг-регби представляет собой разновидность
классического регби с упрощенными правилами и наличием дополнительного инвентаря
в виде двух ленточек на липучках, которые и называются «тэгами».
Тэг-регби является более
безопасным видом регби и хорошо внедряется в школьные уроки физкультуры.
Особенность этого вида регби состоит в том, что он бесконтактный. Участникам
нужно не сделать захват, как в классическом регби, а сорвать ленту с пояса
соперника. Тем не менее, с отсутствием контакта борьба все равно присутствует.
Сегодня тэг-регби входит в программу Всероссийских спортивных игр школьников.
Учитель физкультуры Веревской
школы Марина Дмитриевна Крапивина рассказала, что в ходе организации и
подготовки соревнований среди школьников она и ее коллега – Марина Сергеевна
Никонова прошли в Ленинградском областном центре развития дополнительного
образования детей «Ладога» обучающий курс «Преподавание рэгби в школе».
- Мы, как и наши ученики,
воспринимаем любое начинание с радостью. Тэг-регби более безопасный вид спорта
и очень интересный. Рассчитан на формирование командного духа и, конечно же,
это очень азартная игра, - добавила она.
Юрий Петрейчук добавил,
что тэг-регби только внедряется в школы Ленинградской области, но члены
Федерации регби верят в успех игры благодаря заинтересованности школьников и
учителей.