Тэг-регби – бесконтактная игра для контакта в команде

Прежде чем дать старт спортивной баталии, Юрий Владиславович вместе с учителями физкультуры собрали детей в актовом зале школы, чтобы познакомить с разновидностью традиционной английской футбольной игры – регби.

Юрий Владиславович рассказал об истории возникновения игры, правилах поведения на поле и задачах, которые стоят перед участниками. Тэг-регби представляет собой разновидность классического регби с упрощенными правилами и наличием дополнительного инвентаря в виде двух ленточек на липучках, которые и называются «тэгами».

Тэг-регби является более безопасным видом регби и хорошо внедряется в школьные уроки физкультуры. Особенность этого вида регби состоит в том, что он бесконтактный. Участникам нужно не сделать захват, как в классическом регби, а сорвать ленту с пояса соперника. Тем не менее, с отсутствием контакта борьба все равно присутствует. Сегодня тэг-регби входит в программу Всероссийских спортивных игр школьников.

Учитель физкультуры Веревской школы Марина Дмитриевна Крапивина рассказала, что в ходе организации и подготовки соревнований среди школьников она и ее коллега – Марина Сергеевна Никонова прошли в Ленинградском областном центре развития дополнительного образования детей «Ладога» обучающий курс «Преподавание рэгби в школе».

- Мы, как и наши ученики, воспринимаем любое начинание с радостью. Тэг-регби более безопасный вид спорта и очень интересный. Рассчитан на формирование командного духа и, конечно же, это очень азартная игра, - добавила она.

Юрий Петрейчук добавил, что тэг-регби только внедряется в школы Ленинградской области, но члены Федерации регби верят в успех игры благодаря заинтересованности школьников и учителей.