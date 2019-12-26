В Гатчине прошла встреча Деда Мороза и Йоулупукки

В шесть часов вечера 25 декабря, когда католики и лютеране отмечают Рождество,
в Гатчину приехал финский Дед Мороз Йоулупукки, чтобы встретиться со своим российским
братом и коллегой, а также с гатчинцами, которые верят в добро и чудеса.
Новогодний
визит в Гатчину Дедов Морозов из разных стран - еще одна гатчинская традиция. Народная дипломатия через сказку и веру в
добро претворяется в жизнь без участия административных ресурсов. В этот раз организатором встречи
выступила общественная организация «Гатчинское общество
ингерманландских финнов «Инкери-Сеура»
Дружеская встреча прошла
без шума и рекламы у
новогодней елки на улице Соборной.
Сказочные персонажи тепло приветствовали друг друга, обменялись сладкими подарками
и обсудили планы на
новогодние каникулы. Братьев-Морозов сразу окружили горожане. Отовсюду
раздавались поздравления на финском языке. Дети читали стихи и получали сладкие
подарки, взрослые фотографировались, а кто-то и сам дарил подарки дедушкам.
Конечно, были просьбы,
пожелание и вопросы. Главный – когда будет снег? Йоулупукки сообщил, что в Лапландии снега очень много.
И чтобы у людей создалось-таки праздничное настроение, он готов сесть за стол
переговоров по поводу поставки в Гатчину нескольких эшелонов финского снега.
Затем Морозы гуляли по
гатчинскому Арбату, даря радость всем, кого встретили на пути. Вот это-то и
была настоящая сказка для детей и взрослых. Бежишь по делам, а тут такое чудо. По
пути братцы-Морозы встретили светящегося Снеговика с финскими санями. Посидели
– сани удобные. Вот бы еще снега, да на таких санях промчаться с ветерком!
Сказочные гости неспешно
прошествовали к гатчинской резиденции Йоулупукки, расположенной в офисе общества
ингерманландских финнов «Инкери-Сеура» по адресу: ул. Соборная,
д.12.
В четверг, 26 декабря, резиденция Йоулупукки распахнула двери для всех, кто верит в чудо.
На старый Новый год, на
том же месте, у елки на Соборной, братья-Морозы договорились подвести итоги
праздников.
Татьяна Можаева
Фото Ольги Фирсовой