В Гатчине прошла встреча Деда Мороза и Йоулупукки

В шесть часов вечера 25 декабря, когда католики и лютеране отмечают Рождество, в Гатчину приехал финский Дед Мороз Йоулупукки, чтобы встретиться со своим российским братом и коллегой, а также с гатчинцами, которые верят в добро и чудеса.

Новогодний визит в Гатчину Дедов Морозов из разных стран - еще одна гатчинская традиция. Народная дипломатия через сказку и веру в добро претворяется в жизнь без участия административных ресурсов. В этот раз организатором встречи выступила общественная организация «Гатчинское общество ингерманландских финнов «Инкери-Сеура»

Дружеская встреча прошла без шума и рекламы у новогодней елки на улице Соборной. Сказочные персонажи тепло приветствовали друг друга, обменялись сладкими подарками и обсудили планы на новогодние каникулы. Братьев-Морозов сразу окружили горожане. Отовсюду раздавались поздравления на финском языке. Дети читали стихи и получали сладкие подарки, взрослые фотографировались, а кто-то и сам дарил подарки дедушкам.

Конечно, были просьбы, пожелание и вопросы. Главный – когда будет снег? Йоулупукки сообщил, что в Лапландии снега очень много. И чтобы у людей создалось-таки праздничное настроение, он готов сесть за стол переговоров по поводу поставки в Гатчину нескольких эшелонов финского снега.

Затем Морозы гуляли по гатчинскому Арбату, даря радость всем, кого встретили на пути. Вот это-то и была настоящая сказка для детей и взрослых. Бежишь по делам, а тут такое чудо. По пути братцы-Морозы встретили светящегося Снеговика с финскими санями. Посидели – сани удобные. Вот бы еще снега, да на таких санях промчаться с ветерком!

Сказочные гости неспешно прошествовали к гатчинской резиденции Йоулупукки, расположенной в офисе общества ингерманландских финнов «Инкери-Сеура» по адресу: ул. Соборная, д.12.

В четверг, 26 декабря, резиденция Йоулупукки распахнула двери для всех, кто верит в чудо.

На старый Новый год, на том же месте, у елки на Соборной, братья-Морозы договорились подвести итоги праздников.

Татьяна Можаева

Фото Ольги Фирсовой