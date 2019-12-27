Гатчинский клуб «Ярс» победил в Белоруссии

Конец календарного года ознаменовался для
юных гатчинских спортсменов выездным турниром в республику Беларусь, который
закончился для них очень успешно. В первую очередь, задачей гатчинской команды
был бесценный соревновательный опыт с новыми соперниками, подготовка
подрастающего поколения клуба к выездным соревнованиям без родителей.
В результате всего один финал наши ребята
проиграли сторонним оппонентам, разделив в своих категориях первые и вторые
места между собой. Кроме того, гатчинский клуб «Ярс» на этом турнире занял
первое командное место.
Первое место в своих категориях в личном
зачете заняли Егор Коршунов (10-11 лет, 30 кг), Тимур Каргинов (10-11 лет, 40
кг), Роман Александров (10-11 лет, 45 кг), Роман Гасенин (12-13 лет, 40 кг),
Даниил Волвенкин (12-13 лет, 45 кг), Александр Агалаков (12-13 лет, 50 кг),
Тамерлан Гумеров (12-13 лет, 55 кг), Даниил Кирпичников (14-15 лет, 55 кг),
Денис Горбатов (14-15 лет, 60 кг).
Серебряные медали завоевали Артем Лукашев
(14-15 лет, 55 кг), Николай Золотарев (10-11 лет, 30 кг), Давид Каргинов (10-11
лет, 45 кг), Александр Окунев (12-13 лет, 40 кг), Александр Требунских (14-15
лет, 70 кг). Бронзу присудили Семену Куракову (10-11 лет, 50 кг).