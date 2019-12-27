Вспомним, товарищ, мы Афганистан…

Этот период нашей истории в то время долго скрывался от нашего народа. Наверное, тогда, это иначе нельзя было делать. Страна жила мирной жизнью. Люди готовились к встрече Нового года! Впереди стабильная жизнь, уверенность в завтрашнем дне.

Об этом периоде в первую очередь помнят те миллионы советских семей, которые на себе лично испытали Афганистан… Кратко вспомним события тех лет.

Руководителем нашей страны в то время был Леонид Ильич Брежнев, генеральный секретарь ЦК КПСС.

Политбюро ЦК КПСС на заседании от 12 декабря 1979 года приняло постановление о введении войск в Афганистан. Военные меры принимались не для захвата территории Афганистана, а для охраны своих государственных границ. Территория Советского Союза, а он насчитывал 15 союзных республик, граничила с Афганистаном, а именно Туркменская, Узбекская и Таджикская ССР.

Еще одна причина ввода войск – остановить попытки США закрепиться на этой территории. Формальным основанием для военной помощи стали просьбы руководства Афганистана, их было 20. Было решено поддержать сторонников концепции социализма в Афганистане, пришедших к власти в результате Апрельской революции 1978 года, столкнувшихся с мощной оппозицией своей социальной, экономической и политической стратегии.

Выполняя решение партии и правительства, по тревоге были подняты войска Краснознаменного Туркестанского (ТуркВО) и Средне-Азиатского (СаВО) военных округов.

Справка: В ТуркВО и СаВО до полных штатов развернуто около 100 соединений, частей и учреждений. Из запаса призвано более 50 тыс. военнообязанных, из народного хозяйства подано около 8 тыс. автомобилей и другой техники. Для руководства этими мероприятиями сформирована оперативная группа МО СССР во главе с первым заместителем начальника Генштаба генералом армии С.Ф. Ахромеевым. Командующим 40-й армией назначен первый заместитель командующего войсками ТуркВО генерал-лейтенант Ю.В. Тухаринов.

Ввод в Афганистан соединений и частей Сухопутных войск 25 декабря 1979 года осуществлялся по двум направлениям: Термезскому (Узбекская ССР) через р. Амударью – перевал Саланг – Кабул – Джелалабад и Кушкинскому (Туркменская ССР) на Герат – Шиндант – Кандагар. Через р. Амударья в районе г. Термез был возведен наплавной мост. По нему начала марш в направлении Кабула 108-я мсд. Тогда же афганскую границу пересекли самолеты ВТС с личным составом и боевой техникой 103-й вдд и отдельного парашютно-десантного полка (без двух батальонов).

Группировка Вооруженных Сил СССР на территории Демократической республики Афганистан называлась "Ограниченный контингент советских войск в Афганистане", сокращенно ОКСВА. Каждому входившему военнослужащему была выдана «Памятка» о том, как вести себя с местным населением, уважать их традиции и краткий словарь с основными понятиями.

Афганистан... Это жаркое слово все больше и больше становится сегодня историей. Горькой и поражающей мужеством, трагической и незабываемой. Афганистан прошли более 600 тысяч советских граждан, 86 человек удостоены высшего звания Героя Советского Союза и 6 человек – звания Героя России, из них 32 человека – посмертно.

Мы, офицеры и солдаты, прошедшие Афганистан, с честью выполнили свой воинский долг перед родиной, были верны военной присяге. В Гатчине и районе в настоящее время проживает более 300 участников боевых действий в Афганистане. Из входивших в Афганистан в декабре 1979 года, три человека: майор Г.Р. Ибраев, подполковник А.А. Чеботников и подполковник А.Н. Давыдов.

Афганистан – это не только боевые действия советских солдат и афганской армии против моджахедов или душманов.

Это и пример доброй и бескорыстной помощи советских солдат мирному населению многострадальной республики. Они щедро передавали свой опыт бойцам набирающей мощь народной афганской армии.

Это – около 100 построенных и восстановленных лицеев, школ, училищ, свыше 25 больниц, около 40 мечетей, множество жилых домов, десятки и десятки километров прорытых и восстановленных арыков и каналов.

Трагический итог афганской войны. Более 15 тысяч советских солдат и офицеров погибло, 58 753 раненых, контуженных, травмированных; остались инвалидами 10 751.

Не обошла стороной война и наш город. В городе Гатчине и Гатчинском районе погибло 9 человек. Вспомним их поименно: рядовой Сергей Викторович Шмагнов, водитель бензовоза (первый погибший гатчинец, 19 лет, 31 мая 1980 года). Капитан Виктор Анатольевич Мокрецов, летчик. Майор Юрий Александрович Денисов, военный советник. Рядовой Николай Александрович Угаров, водитель. Прапорщик Геннадий Николаевич Ильящук, командир взвода. Младший сержант, Андрей Дмитриевич Васильев, начальник радиостанции. Гвардии капитан Леонид Леонидович Александров командир десантно-штурмовой роты. Младший сержант Анатолий Викторович Николаев специалист гусеничных тягачей. Старший лейтенант Николай Николаевич Яструбенко, летчик-оператор МИ-24. Вечная Вам память, парни!

Вечная память тем далеким события нашей юности, которые сплотили нас, ветеранов боевых действий.

В 2002 году в Гатчине официально зарегистрирована и работает общественная организация «Российский союз ветеранов Афганистана». Руководителей организации является подполковник запаса Александр Николаевич Давыдов.

Одним из главных итогов деятельности организации стало сооружение в 2008 году памятника воинам-интернационалистам. Этот памятник находится возле военкомата города на улице Киргетова. А в 2019 году были сделаны уличные стенды «Памяти павших, во имя живых» на перекрестке улиц Киргетова и Радищева. Большое спасибо руководителям города и района А.П. Худилайнену, А.И. Ильину, Е.В. Любушкиной и В.А. Филоненко за оказание помощи в этом.

Уважаемый читатель! Помни об этой странице в истории нашего государства.

Ветеран боевых действий в Афганистане подполковник Александр Александрович Чеботников