Феерия противоречивых чувств

В причинах такого разнообразия чувств, иногда присутствующих
сразу у одного человека, уже давно разобрались психологи. Они утверждают, что
первоисточник нашего отношения к празднику (не только к Новому году) – это
традиции семьи. Если, к примеру, родительская семья была гостеприимна и
хлебосольна, в ней радовались гостям, а встреча Нового года проходила
интересно, с весёлыми розыгрышами, душевными песнями, отдельно накрытым
праздничным столом для детей (иногда даже в другой комнате), то, став
взрослыми, мы так же, как и наши родители, продолжаем традиции дружеского,
душевного, цивилизованного застолья и общения.
Если же любой праздник заканчивался элементарной попойкой с
мордобоем, скандалами, выяснением отношений, то, естественно, человек, не
следующий родительской практике употребления алкоголя, ничего хорошего (на
подсознательном уровне) от празднования не ждёт.
Ещё одна «разновидность» нелюбви новогодних каникул –
нежелание принимать подарки, поздравления и делать ответные знаки внимания.
Иными словами, человек и поздравлениям в свой адрес не радуется, и сам никого
не хочет поздравлять. Причины – в определенном посыле, который мы тоже получаем
еще в детстве от наших значимых старших. Если нас никогда не хвалили, не
отмечали наших успехов, если мы не привыкли, к так называемым, эмоциональным
поглаживаниям, то при преувеличенном внимании к своей особе (например, в день
рождения) чувствуем неловкость.
Что делать, если вам хочется изменить свою жизнь и
радоваться, к примеру, новогодним праздникам?
Психологи-практики предлагают вспомнить, что в каждом из нас
«сидит» внутренний ребёнок. Вот на него-то и должно быть направлено наше
внимание: сделайте сами себе тот подарок, которого вы ждёте, которому
обрадуется ваш внутренний ребёнок. Вряд ли это будут сладости или алкоголь. ОН
мечтает о внимании к себе, любви, душевном тепле. Может быть, сходить с НИМ в
цирк, или в зоопарк? Для этого нужно прислушаться к себе, своим мыслям,
желаниям, воспоминаниям... Когда вы ощущали безмерную радость и счастье,
детскую безмятежность? Где это было? При каких обстоятельствах?
А ещё можно провести ревизию наших знакомств. Вдруг мы
обнаружим, что по непонятным для нас причинам давно не звонили и не посылали
SMS-ки старинному приятелю (приятельнице). Это можно исправить в
предпраздничные дни: нанести визит или встретиться в кафе, послать открытку или
просто поговорить по телефону.
Что же касается тех, кто испытывает предпраздничное
напряжение и ощущение прихода неприятностей, психологи советуют несколько иное.
Поскольку они считают, что все склоки и драки происходят от того, что к началу
праздничных каникул в нас накапливается избыток не переработанной информации и
растёт внутреннее напряжение, от них надо избавиться. Эту агрессию можно
выпустить в спортивном зале, на спортивном поле, хоккейной площадке, где крики
и вопли уместны. Более мягкая форма «выпуска пара» – танцы или путешествия.
Тем, кто каждый год собирается с духом, чтобы отказаться от
приглашения в давно известную и уже наскучившую компанию или от встречи Нового
года с престарелыми родителями, московский психолог Денис Наумов даёт такие
советы. «Проявлять здоровый эгоизм полезно. Но нам кажется, что нас не поймут,
обидятся, и мы давно назревший разговор откладываем и откладываем. На самом
деле, любящий нас взрослый человек способен услышать наши доводы и объяснения.
Он поймёт, что мы по-прежнему им дорожим и обязательно придём, но в другой
день. А этот Новый год хотим провести с друзьями. Если к этому разговору
подготовиться, то он не принесёт ни чувства вины вам, ни обиды вашему
собеседнику».
Тем же, кто предпочитает в праздник побыть в одиночестве, но
стесняется признаться в этом окружающим, психологи объясняют, что это состояние
абсолютно нормально. Если вы чувствуете, что именно в конце года вам нужна
«перезагрузка», пересмотр вашего жизненного багажа – это ваше право. Не
случайно с каждым годом увеличивается число туров для путешествующих в эти дни
одиноких пассажиров. Причем, слово одинокий, в данном случае, вовсе не означает
отсутствие у путешественника друзей и родственников, – а всего лишь состояние
души человека.
Ещё один важный совет, который дают специалисты, независимо
от методики, ими используемой при врачевании наших душ, – это научиться
«включать» внутренний праздник самим, по собственному желанию, и вовсе не
обязательно в Новый год.