Феерия противоречивых чувств

В причинах такого разнообразия чувств, иногда присутствующих сразу у одного человека, уже давно разобрались психологи. Они утверждают, что первоисточник нашего отношения к празднику (не только к Новому году) – это традиции семьи. Если, к примеру, родительская семья была гостеприимна и хлебосольна, в ней радовались гостям, а встреча Нового года проходила интересно, с весёлыми розыгрышами, душевными песнями, отдельно накрытым праздничным столом для детей (иногда даже в другой комнате), то, став взрослыми, мы так же, как и наши родители, продолжаем традиции дружеского, душевного, цивилизованного застолья и общения.

Если же любой праздник заканчивался элементарной попойкой с мордобоем, скандалами, выяснением отношений, то, естественно, человек, не следующий родительской практике употребления алкоголя, ничего хорошего (на подсознательном уровне) от празднования не ждёт.

Ещё одна «разновидность» нелюбви новогодних каникул – нежелание принимать подарки, поздравления и делать ответные знаки внимания. Иными словами, человек и поздравлениям в свой адрес не радуется, и сам никого не хочет поздравлять. Причины – в определенном посыле, который мы тоже получаем еще в детстве от наших значимых старших. Если нас никогда не хвалили, не отмечали наших успехов, если мы не привыкли, к так называемым, эмоциональным поглаживаниям, то при преувеличенном внимании к своей особе (например, в день рождения) чувствуем неловкость.

Что делать, если вам хочется изменить свою жизнь и радоваться, к примеру, новогодним праздникам?

Психологи-практики предлагают вспомнить, что в каждом из нас «сидит» внутренний ребёнок. Вот на него-то и должно быть направлено наше внимание: сделайте сами себе тот подарок, которого вы ждёте, которому обрадуется ваш внутренний ребёнок. Вряд ли это будут сладости или алкоголь. ОН мечтает о внимании к себе, любви, душевном тепле. Может быть, сходить с НИМ в цирк, или в зоопарк? Для этого нужно прислушаться к себе, своим мыслям, желаниям, воспоминаниям... Когда вы ощущали безмерную радость и счастье, детскую безмятежность? Где это было? При каких обстоятельствах?

А ещё можно провести ревизию наших знакомств. Вдруг мы обнаружим, что по непонятным для нас причинам давно не звонили и не посылали SMS-ки старинному приятелю (приятельнице). Это можно исправить в предпраздничные дни: нанести визит или встретиться в кафе, послать открытку или просто поговорить по телефону.

Что же касается тех, кто испытывает предпраздничное напряжение и ощущение прихода неприятностей, психологи советуют несколько иное. Поскольку они считают, что все склоки и драки происходят от того, что к началу праздничных каникул в нас накапливается избыток не переработанной информации и растёт внутреннее напряжение, от них надо избавиться. Эту агрессию можно выпустить в спортивном зале, на спортивном поле, хоккейной площадке, где крики и вопли уместны. Более мягкая форма «выпуска пара» – танцы или путешествия.

Тем, кто каждый год собирается с духом, чтобы отказаться от приглашения в давно известную и уже наскучившую компанию или от встречи Нового года с престарелыми родителями, московский психолог Денис Наумов даёт такие советы. «Проявлять здоровый эгоизм полезно. Но нам кажется, что нас не поймут, обидятся, и мы давно назревший разговор откладываем и откладываем. На самом деле, любящий нас взрослый человек способен услышать наши доводы и объяснения. Он поймёт, что мы по-прежнему им дорожим и обязательно придём, но в другой день. А этот Новый год хотим провести с друзьями. Если к этому разговору подготовиться, то он не принесёт ни чувства вины вам, ни обиды вашему собеседнику».

Тем же, кто предпочитает в праздник побыть в одиночестве, но стесняется признаться в этом окружающим, психологи объясняют, что это состояние абсолютно нормально. Если вы чувствуете, что именно в конце года вам нужна «перезагрузка», пересмотр вашего жизненного багажа – это ваше право. Не случайно с каждым годом увеличивается число туров для путешествующих в эти дни одиноких пассажиров. Причем, слово одинокий, в данном случае, вовсе не означает отсутствие у путешественника друзей и родственников, – а всего лишь состояние души человека.

Ещё один важный совет, который дают специалисты, независимо от методики, ими используемой при врачевании наших душ, – это научиться «включать» внутренний праздник самим, по собственному желанию, и вовсе не обязательно в Новый год.