Губернатор запретил продавать снюс

Губернатор запретил продавать снюс

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ограничил реализацию в регионе никотинсодержащей продукции.

Рубрики : Здоровье     28 Dec 2019

В «Гатчинской правде» 5 декабря мы подробно описывали, что снюс (никотинсодержащая продукция без табака) за последний год стала очень популярна в подростковой и молодежной среде. Однако, в силу возраста, дети не осознают крайнюю опасность этого увлечения для здоровья. А продавцы пользуются этим для извлечения прибыли.

В связи с участившимися случаями отравления несовершеннолетних никотинсодержащей продукцией без табака  глава региона Александр Дрозденко подписал распоряжение об ограничении их продажи несовершеннолетним.

Согласно документу, нарушителям грозит ответственность в соответствии с действующим законодательством.

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