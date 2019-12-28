Губернатор запретил продавать снюс

В «Гатчинской правде» 5 декабря мы подробно описывали, что
снюс (никотинсодержащая продукция без табака) за последний год стала очень
популярна в подростковой и молодежной среде. Однако, в силу возраста, дети не
осознают крайнюю опасность этого увлечения для здоровья. А продавцы пользуются
этим для извлечения прибыли.
В связи с участившимися случаями отравления
несовершеннолетних никотинсодержащей продукцией без табака глава региона Александр Дрозденко подписал
распоряжение об ограничении их продажи несовершеннолетним.
Согласно документу, нарушителям грозит ответственность в
соответствии с действующим законодательством.