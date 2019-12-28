Губернатор запретил продавать снюс

В «Гатчинской правде» 5 декабря мы подробно описывали, что снюс (никотинсодержащая продукция без табака) за последний год стала очень популярна в подростковой и молодежной среде. Однако, в силу возраста, дети не осознают крайнюю опасность этого увлечения для здоровья. А продавцы пользуются этим для извлечения прибыли.

В связи с участившимися случаями отравления несовершеннолетних никотинсодержащей продукцией без табака глава региона Александр Дрозденко подписал распоряжение об ограничении их продажи несовершеннолетним.

Согласно документу, нарушителям грозит ответственность в соответствии с действующим законодательством.