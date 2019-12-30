ЛОЭСК к новогодним каникулам готова!

Во время новогодних и рождественских праздников в зоне ответственности ЛОЭСК будет действовать режим повышенного контроля за оборудованием сетевого комплекса, сообщает пресс-служба АО «ЛОЭСК».
Для обеспечения
бесперебойного электроснабжения потребителей в этот период будут приостановлены
плановые ремонтные работы и плановые переключения в электросетях (кроме работ,
связанных с предотвращением развития аварий и ликвидацией их последствий).
Для предотвращения
возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций в зоне ответственности ЛОЭСК:
- обеспечена готовность
аварийных бригад и спецтехники;
- обеспечена готовность к
работе передвижных дизель-генераторов;
-организовано
круглосуточное дежурство на дому ответственных специалистов и дополнительных
ремонтных бригад;
- усилены меры
противопожарной безопасности;
- приняты дополнительные
меры по усилению режима охраны энергообъектов, чтобы не допустить проникновение
на территорию посторонних лиц;
Возможные нештатные
ситуации будут устраняться в оперативном порядке по согласованию с главным
инженером компании.
В АО «ЛОЭСК»
функционирует единый телефонный номер 8-800-550-47-48, по которому можно
сообщить о всех нештатных ситуациях на сетях АО «ЛОЭСК». Звонок на единый
телефонный номер ЛОЭСК - бесплатный. При звонке на телефонный номер
8-800-550-47-48 нужно следовать указаниям голосового меню единого номера, и
звонок будет переведен в соответствующее подразделение ЛОЭСК. Специалисты ЛОЭСК
всегда на связи и готовы оперативно ответить на все интересующие вопросы.