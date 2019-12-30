ЛОЭСК к новогодним каникулам готова!

Во время новогодних и рождественских праздников в зоне ответственности ЛОЭСК будет действовать режим повышенного контроля за оборудованием сетевого комплекса, сообщает пресс-служба АО «ЛОЭСК».

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей в этот период будут приостановлены плановые ремонтные работы и плановые переключения в электросетях (кроме работ, связанных с предотвращением развития аварий и ликвидацией их последствий).

Для предотвращения возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций в зоне ответственности ЛОЭСК:

- обеспечена готовность аварийных бригад и спецтехники;

- обеспечена готовность к работе передвижных дизель-генераторов;

-организовано круглосуточное дежурство на дому ответственных специалистов и дополнительных ремонтных бригад;

- усилены меры противопожарной безопасности;

- приняты дополнительные меры по усилению режима охраны энергообъектов, чтобы не допустить проникновение на территорию посторонних лиц;

Возможные нештатные ситуации будут устраняться в оперативном порядке по согласованию с главным инженером компании.

В АО «ЛОЭСК» функционирует единый телефонный номер 8-800-550-47-48, по которому можно сообщить о всех нештатных ситуациях на сетях АО «ЛОЭСК». Звонок на единый телефонный номер ЛОЭСК - бесплатный. При звонке на телефонный номер 8-800-550-47-48 нужно следовать указаниям голосового меню единого номера, и звонок будет переведен в соответствующее подразделение ЛОЭСК. Специалисты ЛОЭСК всегда на связи и готовы оперативно ответить на все интересующие вопросы.