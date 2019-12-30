Правила питания в новогоднюю ночь и не только

- Лариса Федоровна, чем можно порадовать себя за новогодним столом, чтобы потом не было мучительно больно?

- Самое главное, и в новогодние праздники в том числе, – соблюдать режим питания. Не исключайте завтрак, обед и ужин, а у детей еще полдник и перекусы. Не стоит голодать до вечера, чтобы потом съесть всё и сразу: лучше питаться, как обычно, в течение дня.

Традиционный новогодний стол у многих, чаще всего, - это обилие жирной и калорийной пищи. В связи с этим рекомендую ограничить потребление жирного, прежде всего, переработанных жиров, которые в избытке присутствуют в магазинной выпечке с использованием маргарина (трансжиров, как сейчас говорят). Понятно, что Новый год - это праздник, со сладким десертом, но пусть это будет домашняя выпечка на сливочном либо топленом масле.

Жиры присутствуют в ветчине, шпике, копчёной колбасе и т.п. Полезнее - отварное или запеченное мясо. Сейчас у всех есть мультиварки, пароварки, духовки. Приготовленное в них мясо - без добавок, без масла – только на пользу, даже для людей с нарушением пищеварения. В духовке можно его приготовить как в фольге, так и в кулинарном пакете.

Любители могут позволить натуральное сало. Имеется в виду не копченое сало, а именно солёное. Только его надо правильно употреблять: достается из морозильника незадолго до подачи на стол, немного «отходит», и можно кушать. Нежелательно, чтобы оно всю ночь стояло на столе.

- А что скажете по поводу оливье и других салатов, без которых трудно представить праздничный стол?

- Главная проблема салатов – в заправке. О «вреде» майонеза сегодня знают многие, и потому отдают предпочтение подсолнечному или оливковому маслу. Но майонез по жирности уступает подсолнечному маслу. Если подсолнечным маслом только сбрызнуть салат – тогда нормально. А как у нас? Его льют! А это чистый жир. В майонезе жира меньше, но в нем присутствуют консерванты. Поэтому рекомендую приготовить майонез дома, что несложно и недолго, а кроме того, можно заправлять сметаной с жирностью меньше 20 % или йогуртом.

Помните, что салаты долго не хранятся. Приготовили к новогоднему столу – значит, сразу надо съесть, максимум 1-го января доесть. Это касается и винегрета. Некоторые думают, раз маслом заправляется – все в порядке. Ничего подобного! Салаты и винегрет - скоропортящиеся блюда.

Конечно, порезать салат хозяйки стараются заранее. Но вот заправлять его стоит перед подачей на стол. Если один из ингредиентов салата – соленые или свежие огурцы, квашеная капуста, лук – то также не стоит их сразу добавлять, пусть лежат в отдельной емкости. И, конечно, заправленный салат не должен стоять на новогоднем столе всю ночь.

- Самое простое и вкусное угощение – это фрукты и овощи.

- И самое полезное для здоровья, если нет противопоказаний. Но помните, все фрукты надо тщательно мыть под проточной водой, даже и те, что в кожуре - мандарины и бананы, прежде чем их есть. Это обязательно.

- Давайте перейдем к напиткам за новогодним столом. Что посоветуете?

- Если говорить о безалкогольных напитках - не стоит употреблять всевозможные газированные напитки. В них очень много сахара, плюс красители.

Готовые соки также содержат много сахара. Поэтому лучше остановиться на домашних компотах, морсе или воде.

Если говорить про алкоголь, то не рекомендуется его употребление людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта в стадии обострения. У здоровых – все должно быть умеренно. Во всем мире приветствуется качественное сухое вино – белое или красное, на любителя. Если уж предпочитаете крепкие напитки, то наши мэтры отдают предпочтение водке или коньяку. Но помните: крепкие напитки нельзя запивать газированной минеральной водой, потому что в этом случае происходит очень быстрое всасывание алкоголя и ненужное возбуждение. Помним, что перед Новым годом спрос на алкоголь растет, поэтому появляется контрафактная продукция. Будьте осторожны: не стоит, в погоне за скидкой, покупать алкоголь да и другие продукты в незнакомых магазинах с сомнительной репутацией.

- А если повзрослевшие дети, лет 15-17, просят на Новый год налить им бокал шампанского – это допустимо под присмотром взрослых?

- Категорически нет. Ничего хорошего в этом нет. Это касается и энергетических напитков. В них содержится большое количество сахара и стимулирующих центральную нервную систему веществ, представляющих опасность для растущего организма.

- Если все-таки за праздничным столом предался чревоугодию и переел?

- Если уж поели сытно и чувствуете тяжесть – можно однократно во время еды выпить таблетку мезим-форте или капсулу креона. А после праздничной ночи лучше с утра поесть кашу или пятипроцентный творог.

- Сегодня со всех сторон нас учат правильному питанию. А что Вы как врач вкладываете в это понятие?

- Я, честно скажу, противница жестких монодиет. Почему? После таких диет даже у стройных дам образуются камни в желчном пузыре. Рекомендую уменьшение объема принимаемой пищи для снижения веса. Это проще, легче и, наконец, полезнее. Любая диета – это отказ от чего-то привычного. К чему это приводит? Например, к нарушению психики, а у нас депрессий и так хватает. Большую часть года в нашем регионе мы живем без солнца. Поэтому надо уменьшать количество пищи и включать больше продуктов, содержащих клетчатку (овощи и фрукты). В виде сухого порошка она продается в отделах для здорового питания (например, кукурузные отруби), который можно добавить в любые кисломолочные продукты.

Раздельное питание - не физиологично. Когда мы начинаем есть, поджелудочная железа сразу выделяет три фермента, расщепляющие белки, жиры и углеводы. Не стоит употреблять молочные обезжиренные продукты ни детям, ни взрослым - это маркетинг. Если посчитать количество жира в стакане молока или кефира, простокваши, то разница в 1-процентном и 3,2-процентном будет незначительная. Своим пациентам, даже имеющим лишний вес, не рекомендую покупать 1-процентные кисломолочные продукты. Оптимальный процент – 2,5 и 3,2. А вот жирная сметана 30% или сливки 20% - это, конечно, ощутимая разница, с ними надо быть осторожнее.

Фрукты у нас почему-то принято есть на ночь. Это неправильно. Содержащиеся в них сахара быстро усваиваются, поэтому фрукты лучше есть в течение дня.

Главное для правильного питания - знать свою меру.

Важно соблюдать режим питания - надо есть не чаще, чем через 3 часа, и не реже, чем через 4 часа. Это нам диктует наша физиология.

- А действительно полезно пить много воды? Появились даже такие плакаты: ЗОЖ – это 7 стаканов воды в день.

- Я сторонница того, что надо пить по возможности и желанию. Не каждый может выпивать 2 литра воды ежедневно, потому что, во-первых, у взрослых людей много сопутствующей патологии. Во-вторых, пить надо правильно, глотками. А если стаканами и залпом – то здесь больше вреда, чем пользы.

- А соль и сахар – все-таки «белая смерть»?

- Совсем исключать соль очень сложно, но ограничивать нужно - и детям, и взрослым. Лучше предпочесть йодированную соль - мы живем в зоне, где наблюдается нехватка йода.

С сахаром нужно быть тоже осторожнее. Количество сахара, необходимого для жизнедеятельности, зависит от возраста, пола, физической активности и состояния здоровья.

- А к приему всевозможных витаминов Вы как относитесь?

- Отрицательно в виде поликомпонентных биодобавок. Это моя субъективная позиция, которую я никому не навязываю. Но я считаю, что, во-первых, у взрослых они практически не усваиваются. Второе, некоторые витамины не сочетаются друг с другом. Поэтому лучше всего - сбалансированное питание. Витамины в инъекциях и некоторые таблетированные, назначаемые врачом, должны использоваться с лечебными целями.

- Спасибо за интервью.



