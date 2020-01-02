В новый год – с новыми планами

Одна из главных причин того, что здание «Юбилейного» обрело новый облик и вторую жизнь – не безразличие молодого, но опытного директора Екатерины Вячеславовны Титовой. Когда она вступила в должность в декабре 2013 года и поставила перед собой задачу превратить вверенный ей «очаг» в современный культурный центр, мы быстро увидели первые результаты.

В 2014 году при поддержке администрации Сиверского городского поселения, комитета по культуре Ленинградской области были выполнены демонтаж и замена витражного остекления, дверей и тамбуров, а в 2015 году за счет использования субсидии из бюджета Ленинградской области воплотился в жизнь проект по капитальному ремонту внутренних помещений и фасада здания Белогорского Дома культуры и библиотеки – структурных подразделений МБУК СККЦ «Юбилейный».

В 2015 году, в связи с переводом художественных фильмов в цифровой формат и изъятием из проката плёночных фильмов, кино-культурный центр был вынужден отменить киносеансы для населения до смены кинооборудования. Екатерина Вячеславовна начала искать пути реализации новых проектов. Ее замыслы осуществились на деле. В 2016 году на денежные средства от выигранного гранта Фонда кино были приобретены новый цифровой проектор, экран и звуковое оборудование, благодаря которым сиверские кинозрители получили возможность смотреть фильмы с хорошим звуком в формате 2D и 3D.

Успешно и плодотворно участвуя в государственных областных целевых программах, направленных на развитие культуры в Ленинградской области, в 2016 году Екатерина Вячеславовна добилась реконструирования системы вентиляции в зрительном зале и других помещениях кино-культурного центра. В 2017 году был произведен капитальный ремонт по устройству вентилируемого фасада здания, которое украсила световая вывеска из объемных букв с внутренней светодиодной подсветкой. В 2018 году воплотился в жизнь проект по ремонту бетонного крыльца. В настоящее время директор активно практикует мероприятия по реализации программы «Доступная среда», утвержденной постановлением правительства Ленинградской области, для того, чтобы инвалидам и маломобильным группам населения создать комфортные условия для пребывания в учреждении культуры.

Как говорится в народной поговорке – «везет тому, кто везет». За достигнутыми результатами стоят огромный труд и кропотливая работа, состоящая из грамотного и эффективного выполнения целого спектра задач – от замысла и проведения различных мероприятий, решения технических, организационных, хозяйственных, кадровых вопросов, взаимодействия с администрацией и Советом депутатов Сиверского городского поселения, комитетами по культуре Гатчинского муниципального района и Ленинградской области до подготовки проектной документации и личного контроля качества выполнения работ на всех этапах ремонта и восстановления. Сегодня Сиверский кино-культурный центр «Юбилейный» выглядит не просто обновленным, а новым. Его преображение – лучший подарок к Новому году и 50-летнему юбилею, который будет отмечаться в апреле 2020 года.

Во все времена и в любом обществе роль культуры была и остается главной, а создание комфортного культурного пространства является одной из важнейших социальных функций в современном мире. Впереди у директора – новые идеи и замыслы, среди которых – модернизация и дизайн внутренних помещений здания для того, чтобы они стали более функциональными и уютными, способствовали психологической разгрузке людей, отдыху и занятиям творчеством, удовлетворению духовно-эстетических потребностей. Екатерина Вячеславовна убеждена, что это позволит сформировать новый современный имидж культурного центра, отвечающего запросам всех возрастных категорий населения Сиверского городского поселения, его гостей и, прежде всего, многодетных, малоимущих семей, пенсионеров и инвалидов.

Есть люди, для которых учреждение, в котором они трудятся, является не просто местом работы или очередным фактом в биографии. Работа для них – смысл жизни и все, что с ней связано, жизненно важно. К такой категории людей относится Екатерина Вячеславовна Титова – глубоко мыслящий, целеустремленный руководитель, доброжелательная, радушная хозяйка, сочетающая в себе способности, опыт, знания и умение их реализовывать.

Пусть 2020 год станет для нее и коллектива годом больших достижений, энергичного движения вперед, исполнения всех намеченных планов.



