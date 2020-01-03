Молодёжь идёт в библиотеку!

В 2019 году библиотека отмечала свое 75-летие, и это не могло не отразиться на всех многочисленных мероприятиях, которые здесь проводились. Юбилею были посвящены и традиционная Неделя детской книги, и творческие встречи с детскими писателями, и круглые столы, и многочисленные тематические встречи с детьми самых разных возрастов.

Как отметила директор детской библиотеки Елена Коренева, еще одной важной чертой уходящего года стала реализация совместного проекта библиотеки и Центра развития ребенка (детский сад №26, Гатчина) по развитию речи детей на основе чтения книг детских писателей. Автором проекта выступила сотрудник библиотеки Ольга Обуховская. В проекте принимают участие педагоги, учителя-логопеды, сотрудники библиотеки, которые ставят своей задачей формирование правильной и красивой речи у детей дошкольного возраста путем воспитания любви к чтению. В рамках проекта в библиотеке проходят районные конкурсы детей с нарушениями речи.

Уходящий год завершился еще одним важным для библиотеки событием — из печати вышел очередной детский краеведческий альманах «Березовый домик», тексты и рисунки для которого подготовили сами дети. Как рассказала Елена Александровна, огромную помощь в издании альманах оказал Фонд «Дом детской книги», с которым детская библиотека плодотворно сотрудничает уже много лет. Презентация долгожданного альманаха, который теперь будет в твердой обложке, состоится в январе 2020 года.

Не менее приятными стали и события, которые можно отнести к разряду «технических», но которые от этого не станут менее важными. С помощью руководства Гатчинской Центральной библиотечной системы и при поддержке газеты «Гатчинская правда» в 2019 году вдоль фасада библиотеки была сделана пешеходная безопасная зона. Правда, не удалось пока осуществить еще одну мечту библиотекарей — устроить возле входа в библиотеку велопарковку.

- Велопарковка нам очень необходима, особенно в летний период, когда библиотека перегружена читателями, - говорит Елена Коренева. - Частые посетители у нас — многодетные семьи, которые приходят к нам с колясками и велосипедами. Оставить их, к сожалению, негде: крошечные «холл» и гардероб библиотеки их просто не вмещают.

- Если говорить о планах на 2020 год, то это, в первую очередь, конечно же, подготовка к юбилейному Дню Победы, - говорит Елена Александровна. - На базе библиотеки будет объявлен городской конкурс детских поздравительных открыток к 75-летию Великой Победы. Одно из условий конкурса — эти работы должны быть сделаны на литературной основе. В основе такой открытки может быть какая-то стихотворная строчка или фраза.

Гатчинская детская библиотека продолжает развиваться, стараясь идти в ногу со временем и следуя главной цели — воспитанию и всестороннему просвещению детей. В библиотеку с удовольствием приходят подростки 14-16 лет. «А если молодежь идет куда-то, значит у этого места есть будущее», - уверена Елена Коренева.



