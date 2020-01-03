Молодёжь идёт в библиотеку!

В 2019 году библиотека
отмечала свое 75-летие, и это не могло не отразиться на всех многочисленных
мероприятиях, которые здесь проводились. Юбилею были посвящены и традиционная
Неделя детской книги, и творческие встречи с детскими писателями, и круглые
столы, и многочисленные тематические встречи с детьми самых разных возрастов.
Как отметила директор
детской библиотеки Елена Коренева, еще одной важной чертой уходящего года стала
реализация совместного проекта библиотеки и Центра развития ребенка (детский
сад №26, Гатчина) по развитию речи детей на основе чтения книг детских
писателей. Автором проекта выступила сотрудник библиотеки Ольга Обуховская. В
проекте принимают участие педагоги, учителя-логопеды, сотрудники библиотеки,
которые ставят своей задачей формирование правильной и красивой речи у детей
дошкольного возраста путем воспитания любви к чтению. В рамках проекта в
библиотеке проходят районные конкурсы детей с нарушениями речи.
Уходящий год завершился
еще одним важным для библиотеки событием — из печати вышел очередной детский
краеведческий альманах «Березовый домик», тексты и рисунки для которого
подготовили сами дети. Как рассказала Елена Александровна, огромную помощь в
издании альманах оказал Фонд «Дом детской книги», с которым детская библиотека
плодотворно сотрудничает уже много лет. Презентация долгожданного альманаха,
который теперь будет в твердой обложке, состоится в январе 2020 года.
Не менее приятными стали
и события, которые можно отнести к разряду «технических», но которые от этого
не станут менее важными. С помощью руководства Гатчинской Центральной
библиотечной системы и при поддержке газеты «Гатчинская правда» в 2019 году
вдоль фасада библиотеки была сделана пешеходная безопасная зона. Правда, не
удалось пока осуществить еще одну мечту библиотекарей — устроить возле входа в
библиотеку велопарковку.
- Велопарковка нам очень
необходима, особенно в летний период, когда библиотека перегружена читателями,
- говорит Елена Коренева. - Частые посетители у нас — многодетные семьи,
которые приходят к нам с колясками и велосипедами. Оставить их, к сожалению,
негде: крошечные «холл» и гардероб библиотеки их просто не вмещают.
- Если говорить о планах
на 2020 год, то это, в первую очередь, конечно же, подготовка к юбилейному Дню
Победы, - говорит Елена Александровна. - На базе библиотеки будет объявлен
городской конкурс детских поздравительных открыток к 75-летию Великой Победы.
Одно из условий конкурса — эти работы должны быть сделаны на литературной
основе. В основе такой открытки может быть какая-то стихотворная строчка или
фраза.
Гатчинская детская
библиотека продолжает развиваться, стараясь идти в ногу со временем и следуя
главной цели — воспитанию и всестороннему просвещению детей. В библиотеку с
удовольствием приходят подростки 14-16 лет. «А если молодежь идет куда-то,
значит у этого места есть будущее», - уверена Елена Коренева.