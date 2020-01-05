«Новогодняя кутерьма» в Гатчине – в пятёрке лучших

Праздник попал в ТОП-5
мероприятий 2020 года по версии туристического портала.
Гатчинский фестиваль
«Новогодняя кутерьма» вошел в список самых интересных в стране праздников,
которые проходят в новогодние каникулы. Рейтинг наиболее привлекательных
мероприятий для отдыха на Рождество составил портал ТурСтат. Выбор основан на
результатах анализа уникальности и популярности событий в новогодние праздники
2020 года. Пятерка лучших по версии портала выглядит так:
Фестиваль «Сказочное
Рождество», Истра (Московская область).
Фестиваль Live Fest 2020,
Роза Хутор, Сочи.
Фестиваль огня и света,
Рязань.
Фестиваль
«КышДаКар-фест», Казань.
Фестиваль «Новогодняя
кутерьма», Гатчина.