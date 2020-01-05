«Новогодняя кутерьма» в Гатчине – в пятёрке лучших

«Новогодняя кутерьма» в Гатчине – в пятёрке лучших

Праздник «Новогодняя кутерьма» в Гатчине попал в пятерку лучших рождественских фестивалей России.

Рубрики : Культура     05 Jan 2020

Праздник попал в ТОП-5 мероприятий 2020 года по версии туристического портала.

Гатчинский фестиваль «Новогодняя кутерьма» вошел в список самых интересных в стране праздников, которые проходят в новогодние каникулы. Рейтинг наиболее привлекательных мероприятий для отдыха на Рождество составил портал ТурСтат. Выбор основан на результатах анализа уникальности и популярности событий в новогодние праздники 2020 года. Пятерка лучших по версии портала выглядит так:

Фестиваль «Сказочное Рождество», Истра (Московская область).

Фестиваль Live Fest 2020, Роза Хутор, Сочи.

Фестиваль огня и света, Рязань.

Фестиваль «КышДаКар-фест», Казань.

Фестиваль «Новогодняя кутерьма», Гатчина.

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