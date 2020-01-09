Не помнит, как убил

Поздно вечером 3-го января в гатчинскую полицию поступил
звонок по номеру «02»: в доме на улице Кольцова обнаружен труп 73-летнего хозяина
с гематомой на затылке. «Скорая» дала предварительное заключение: пенсионер
скончался от насильственных действий. Прибывшая на место происшествия
следственно-оперативная группа нашла труп в комнате. Мужчина лежал на боку, на
полу – пятная бурого цвета. Погибший проживал один, злоупотреблял спиртным. При
первичном осмотре эксперт зафиксировал множественные кровоподтеки на лице и
ушибленную рану головы. Из дома изъяли несколько бутылок, одежду со следами
крови и топор.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники
уголовного розыска задержали в Лужском районе по подозрению в убийстве
32-летнего Антона Н., не работающего и ранее судимого. Зарегистрирован и
проживает он в Новой Ладоге. Гражданин Н. полностью изобличен в совершении
преступления и помещен в изолятор временного содержания.
Следствие установило обстоятельства происшедшего. 3-го
января, вечером, молодой человек находился в Гатчине, в доме на улице Кольцова
– в гостях у погибшего. В ходе распития спиртного между ними произошла драка,
после которой у гражданина Н. на фоне злоупотребления алкоголем случилась
амнезия. Подробностей конфликта он не помнит.
Следственным отделом по г. Гатчине возбуждено уголовное дело
по части 4 статьи 111 УК РФ: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
потерпевшего, повлекшее за собой смерть.