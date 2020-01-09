Не помнит, как убил

Поздно вечером 3-го января в гатчинскую полицию поступил звонок по номеру «02»: в доме на улице Кольцова обнаружен труп 73-летнего хозяина с гематомой на затылке. «Скорая» дала предварительное заключение: пенсионер скончался от насильственных действий. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа нашла труп в комнате. Мужчина лежал на боку, на полу – пятная бурого цвета. Погибший проживал один, злоупотреблял спиртным. При первичном осмотре эксперт зафиксировал множественные кровоподтеки на лице и ушибленную рану головы. Из дома изъяли несколько бутылок, одежду со следами крови и топор.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали в Лужском районе по подозрению в убийстве 32-летнего Антона Н., не работающего и ранее судимого. Зарегистрирован и проживает он в Новой Ладоге. Гражданин Н. полностью изобличен в совершении преступления и помещен в изолятор временного содержания.

Следствие установило обстоятельства происшедшего. 3-го января, вечером, молодой человек находился в Гатчине, в доме на улице Кольцова – в гостях у погибшего. В ходе распития спиртного между ними произошла драка, после которой у гражданина Н. на фоне злоупотребления алкоголем случилась амнезия. Подробностей конфликта он не помнит.

Следственным отделом по г. Гатчине возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, повлекшее за собой смерть.