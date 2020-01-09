«Подарок уходящего года» для жителей Лукашей

Напомним, в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» ремонт был сделан в дворовой территории, объединяющей дома № 1 и № 2 по улице Ижорской, а также у дома № 7 по улице Школьной.

В торжественном открытии обновленных дворов приняли участие руководители Пудомягского поселения Лилия Буянова и Сергей Якименко.

В ходе благоустройства дворовой территории жители активно следили за ходом выполнения работ и по мере возможности сами принимали в них участие. Не обошлось и без замечаний, которые своевременно были приняты к сведению и устранены.

В результате, в ходе реализации проекта по благоустройству были учтены потребности всех граждан. Для самых маленьких жителей построили детскую площадку с резиновым покрытием, для пожилых граждан обустроили зоны отдыха с удобными скамейками и вазонами для сезонной высадки цветов, для автовладельцев были созданы две автомобильные парковки, для любителей активного отдыха установлены теннисный и шахматный столы. Также были установлены газонные ограждения, высажены деревья и кустарники, произведена замена светильников.



