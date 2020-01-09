«Подарок уходящего года» для жителей Лукашей

Напомним,
в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» ремонт был сделан
в дворовой территории, объединяющей дома № 1 и № 2 по улице Ижорской, а также у
дома № 7 по улице Школьной.
В
торжественном открытии обновленных дворов приняли участие руководители
Пудомягского поселения Лилия Буянова и Сергей Якименко.
В
ходе благоустройства дворовой территории жители активно следили за ходом
выполнения работ и по мере возможности сами принимали в них участие. Не
обошлось и без замечаний, которые своевременно были приняты к сведению и
устранены.
В
результате, в ходе реализации проекта по благоустройству были учтены
потребности всех граждан. Для самых маленьких жителей построили детскую
площадку с резиновым покрытием, для пожилых граждан обустроили зоны отдыха с
удобными скамейками и вазонами для сезонной высадки цветов, для автовладельцев
были созданы две автомобильные парковки, для любителей активного отдыха
установлены теннисный и шахматный столы. Также были установлены газонные
ограждения, высажены деревья и кустарники, произведена замена светильников.