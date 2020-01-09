«Сиверский калейдоскоп» собирает таланты

«Сиверский калейдоскоп» - хорошая площадка для эксперимента и показа новых постановок, своеобразный трамплин для творческого взлёта совсем ещё молодых коллективов и их руководителей, направленный на создание сферы творческого общения, обмена опытом, роста профессионального мастерства.

Между конкурсными отделениями проходят «круглые столы» для руководителей, во время которых члены жюри подробно обсуждают выступления каждого коллектива. Их критерии для оценки - артистизм, сценическая культура, исполнительское мастерство, оригинальность и новизна, образ и характер, композиционно-музыкальное решение.

В составе жюри в этом году работали: балетмейстер, обладатель серебряного знака ЮНЕСКО за заслуги в области хореографии, лауреат Международных и Всероссийских конкурсов, заведующая сектором хореографии Дома народного творчества комитета по культуре Ленинградской области О.А. Горбунова, лауреат Всероссийских и Международных конкурсов, член Союза концертных деятелей, экс-солистка ансамбля песни и пляски Западного военного округа Ю.В. Вайнонен, режиссёр Минскконцерта, арт-директор Международного Фонда поддержки образовательных и культурных инициатив «Славянский кубок», отличник образования и лауреат Государственной премии Республики Беларусь С.М. Марусалов.

Свои лучшие творческие номера - 86 композиций представили 23 танцевальных коллектива учреждений культуры и образования из Гатчинского района, городов Луга, Тосно, Кингисепп.

Обширная география и немалое число участников было далеко не единственным, чем мог похвастать организатор фестиваля – Сиверский кино-культурный центр «Юбилейный». Порадовало качество исполнения номеров, интересные и неожиданнее постановки, профессиональный рост коллективов.

Выступления продолжались более шести часов. Для участников и зрителей это были часы удовольствия и восторга, невероятного заряда бодрости и энергии, восхищения и гордости талантами подрастающего поколения. Спасибо ведущим – Елене Мелешиной и Любови Черкасовой, которые заряжали зрительный зал позитивным настроением.

Участники в трех возрастных категориях состязались в народной и современной хореографии, эстрадном, спортивном и детском танце. Жюри не скупилось на похвалу.

Лауреатами первой степени неоднократно стали:

- детский образцовый коллектив «Росинка» Сиверской ДШИ им. И. И. Шварца (рук. Н. Федосенко, А. Яснова, педагог Е. Шмелева),

- образцовый хореографический коллектив «Радость» Лужского городского ДК (рук. Н. Сорокина, Э. Сорокина),

- ансамбль спортивного бального танца «Жемчужина» ЦТЮ г. Гатчина (рук. И. Квачева, Е. Квачев, тренер В. Квачева),

- ансамбль эстрадного танца «Ритмикс» Центра эстетического воспитания и образования детей г. Кингисепп (рук. О. Качановская, педагог Е. Веселкина),

- ансамбль танца «Конфетти» Войсковицкой ДШИ (рук. В. Фомина, О. Уполомникова, педагог К. Дзюба),

- ансамбли танца «Славяночка» и «Пострелята» ЦКДиТ г. Коммунар (рук. И. Савченко, А. Ельцов, А. Гришин, педагог Л. Королева),

- ансамбль танца «Непоседы» Тосненского районного КСЦ (рук. Е. Андреева),

- ансамбль «Сюрприз» Большеколпанского ЦКСиМП (рук. Н. Павлова),

- хореографический ансамбль «Гармония» Лужской ДШИ (рук. Н. Балаганская),

- ансамбль танца «Кристалл» Вырицкого КЦ (рук. А. Круглова).

Высшей награды Гран-При удостоились два коллектива – «Пострелята» и «Славяночка».

Большая благодарность участникам и их руководителям за доставленное удовольствие, за праздник молодости и красоты. И до новых встреч через год!



