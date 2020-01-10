Музей-усадьба «Рождествено» приглашает в страну чудес

Выбор темы не случаен, ведь один из переводов книги принадлежит перу Владимира Набокова, последнего владельца усадебного дома в Рождествено.

В январе в музее стартовала серия спектаклей «Приключения Алисы в стране чудес» и тематических мастер-классов «Мастерская Белого кролика». Здесь же открылась новогодняя выставка, на которой Масленичный и Чеширский коты рассказывали о двух девочках – Ане и Алисе, оказавшихся в стране чудес. А сама территория музея-усадьбы волшебным образом преобразилась и стала частью сказочных декораций. Гости музея погружаются в атмосферу страны чудес, прогулявшись по «конфетной аллее». Подсветка фасадов усадебного дома создает праздничное настроение, а при входе в парк посетителей встречает инсталляция «Домик садовника» и «рождественское дерево».

Спектакль создан профессиональными артистами в лучших традициях камерных домашних театров начала ХХ века, когда в представлении участвуют и дети, и взрослые. В основу постановки положен перевод Нины Демуровой, передающий атмосферу книги-оригинала. Зрители смогут насладиться и самой веселой частью знаменитых переводов «Алисы» Владимира Набокова - стихотворными пародиями. В версии писателя Алиса стала русской девочкой Аней, а английская «школьная программа» превратилась в русскую. Вместо английского фольклора Набоков пародирует русскую классику: «Птичка божия не знает / Ни заботы, ни труда…» из пушкинских «Цыган» у Набокова превратилась в «Крокодилушка не знает / Ни заботы, ни труда…». Знаменитая лермонтовская строчка «Скажи-ка, дядя, ведь недаром…» получила неожиданное продолжение: «Скажи-ка, дядя, ведь недаром / Тебя считают очень старым…».

Проект представляет музей-усадьба «Рождествено», Музейное агентство Ленинградской области, Маленький театр МТФД и архитектурная мастерская «Витрувий и сыновья».

Следующие спектакли состоятся 12 и 18 января. Начало в 14:00. За час до представления зрителей приглашают на мастер-класс «Мастерская Белого кролика». На спектакли требуется предварительная запись: тел. 8 (81371) 621-58. Стоимость - 250 рублей.

Гостей музея-усадьбы «Рож-дествено» также ждут концерты и мастер-классы «Сусальным золотом горит рождественская елка» и «Фетровая бонбоньерка - теплый новогодний сюрприз». Более подробная информация - http://rozhdestvenomuseum.ru/



