Музей-усадьба «Рождествено» приглашает в страну чудес

Выбор темы не случаен,
ведь один из переводов книги принадлежит перу Владимира Набокова, последнего
владельца усадебного дома в Рождествено.
В январе в музее
стартовала серия спектаклей «Приключения Алисы в стране чудес» и тематических
мастер-классов «Мастерская Белого кролика». Здесь же открылась новогодняя
выставка, на которой Масленичный и Чеширский коты рассказывали о двух девочках
– Ане и Алисе, оказавшихся в стране чудес. А сама территория музея-усадьбы
волшебным образом преобразилась и стала частью сказочных декораций. Гости музея
погружаются в атмосферу страны чудес, прогулявшись по «конфетной аллее».
Подсветка фасадов усадебного дома создает праздничное настроение, а при входе в
парк посетителей встречает инсталляция «Домик садовника» и «рождественское
дерево».
Спектакль создан
профессиональными артистами в лучших традициях камерных домашних театров начала
ХХ века, когда в представлении участвуют и дети, и взрослые. В основу
постановки положен перевод Нины Демуровой, передающий атмосферу
книги-оригинала. Зрители смогут насладиться и самой веселой частью знаменитых
переводов «Алисы» Владимира Набокова - стихотворными пародиями. В версии
писателя Алиса стала русской девочкой Аней, а английская «школьная программа» превратилась
в русскую. Вместо английского фольклора Набоков пародирует русскую классику:
«Птичка божия не знает / Ни заботы, ни труда…» из пушкинских «Цыган» у Набокова
превратилась в «Крокодилушка не знает / Ни заботы, ни труда…». Знаменитая
лермонтовская строчка «Скажи-ка, дядя, ведь недаром…» получила неожиданное
продолжение: «Скажи-ка, дядя, ведь недаром / Тебя считают очень старым…».
Проект представляет
музей-усадьба «Рождествено», Музейное агентство Ленинградской области,
Маленький театр МТФД и архитектурная мастерская «Витрувий и сыновья».
Следующие спектакли
состоятся 12 и 18 января. Начало в 14:00. За час до представления зрителей
приглашают на мастер-класс «Мастерская Белого кролика». На спектакли требуется
предварительная запись: тел. 8 (81371) 621-58. Стоимость - 250 рублей.
Гостей музея-усадьбы
«Рож-дествено» также ждут концерты и мастер-классы «Сусальным золотом горит
рождественская елка» и «Фетровая бонбоньерка - теплый новогодний сюрприз».
Более подробная информация - http://rozhdestvenomuseum.ru/