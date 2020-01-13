Гатчинский полигон здоровьесберегающих технологий

Не
часто на одной площадке собираются представители Ленинградской области и
Санкт-Петербурга, как говорится, «по инициативе снизу». Но предложенная
институтом тема была столь актуальной и свежей, что в совещании приняло участие
более 50 человек - руководителей комплексных центров социального обслуживания
пенсионеров и инвалидов, специализированных учреждений для людей с особыми
потребностями из восьми населенных пунктов Ленинградской области и 12 районов
Санкт-Петербурга.
Не
остались в стороне и представители научного сообщества. Ректор ГИЭФПТ, доктор
технических наук, профессор В.Р. Ковалев рассказал об активной
научно-практической деятельности по изучению и развитию новейших технологий, в
том числе в области здоровьесбережения.
В
докладе эксперта секции экологической безопасности РАН, доктора технических
наук, профессора В.Н. Денисова особое внимание уделялось механизмам
оздоровления человека через движение. Изучив методики, внедряемые в программы
ГИЭФПТ, профессор В.Н. Денисов взял на себя обязанности по научному
консультированию одного из оздоровительных направлений.
Своим
опытом поделилась доцент кафедры физкультуры и спорта РАНХиГС, кандидат
педагогических наук Е.Г. Кириллова, которая ведет группы по оздоровительным
практикам в Санкт-Петербурге.
В
программу совещания был включен мастер-класс по практическим занятиям, что
внесло активную струю в работу «круглого стола». На этом можно было бы
поставить жирную точку: мероприятие проведено, галочка поставлена… Но именно
тогда и началось самое интересное!
Гатчинский
институт открыл и уже проводит курсы по физическому и психоэмоциональному
самосовершенствованию с применением оригинальной инновационной технологии –
метода Плейстик. Чем отличается эта методика от известных и популярных нынче
оздоровительных практик: йоги, пилатеса или нордической ходьбы?
-
Сегодня спектр предложений для населения столь обширен и разнообразен, что
выделиться в нем, действительно, трудно, - заметил автор метода Плейстик
Анатолий Викторович Лаптев. - Практики обновляются, смешиваются, дисциплины
развиваются и совершенствуются. Дошло до того, что предлагают даже фасциальную
гимнастику. Знаете, что такое фасция? Простым языком, это межмышечная плева.
Тоненькая пленочка, отделяющая одну мышцу от другой. И на этом фоне, кажется,
трудно предложить что-то новое. Но оно есть.
По
мнению Анатолия Викторовича, описывать методику бессмысленно. Получится, как в
старом кавказском анекдоте: «Закат видел? Вот такое, только зеленое». Поэтому
он и его последователи проводят мастер-классы, открытые уроки и показательные
выступления. Познакомиться с методом, увидеть, попробовать могут все желающие в
зале ГИЭФПТ.
Основанный
на восточных оздоровительных практиках, Плейстик отличается абсолютной
необычностью форм. С помощью оригинального инвентаря занятия строятся как
танцевальная гимнастика и игра с элементами танца. Человеку несведущему сначала
кажется, что занимающиеся имеют многолетний опыт владения предметами и ему,
простому человеку, зрителю, никогда это не освоить. Но и это впечатление
ошибочно! Что продемонстрировали в практической части мероприятия члены Клуба
Плейстик из Петербурга. В составе 30 человек они выполнили перед участниками
совещания танцевально-гимнастическую композицию «Осень», после чего на
некоторое время превратились в персональных инструкторов на мастер-классе, где
легко и доступно обучили всех желающих базовым движениям. При этом следует
отметить, что возраст многих участниц превышает 70 лет. И осваивают они метод
Плейстик не с детства, а всего лишь несколько месяцев. Самое большое – пару
лет.
- Я
специально приехала на это совещание из Украины. Мне очень хотелось поделиться
нашим многолетним опытом, - говорит старший преподаватель Классического
Приватного университета (Запорожье), мастер спорта СССР по спортивной
гимнастике, тренер по Плейстику Наталия Юрьевна Корнилова. - По методу Плейстик
ведутся занятия в специализированных заведениях нескольких украинских городов.
Плейстик – это не только оригинальная форма активного здорового досуга. Я
являюсь членом Конфедерации инвалидов Украины и в своей работе с подопечными
использую методику в качестве реабилитационной.
За
круглым столом развернулась жаркая дискуссия с обменом мнениями и выработкой
рекомендаций по теме совещания, которые были выражены в единогласно принятой
резолюции.