Гатчинский полигон здоровьесберегающих технологий

Не часто на одной площадке собираются представители Ленинградской области и Санкт-Петербурга, как говорится, «по инициативе снизу». Но предложенная институтом тема была столь актуальной и свежей, что в совещании приняло участие более 50 человек - руководителей комплексных центров социального обслуживания пенсионеров и инвалидов, специализированных учреждений для людей с особыми потребностями из восьми населенных пунктов Ленинградской области и 12 районов Санкт-Петербурга.

Не остались в стороне и представители научного сообщества. Ректор ГИЭФПТ, доктор технических наук, профессор В.Р. Ковалев рассказал об активной научно-практической деятельности по изучению и развитию новейших технологий, в том числе в области здоровьесбережения.

В докладе эксперта секции экологической безопасности РАН, доктора технических наук, профессора В.Н. Денисова особое внимание уделялось механизмам оздоровления человека через движение. Изучив методики, внедряемые в программы ГИЭФПТ, профессор В.Н. Денисов взял на себя обязанности по научному консультированию одного из оздоровительных направлений.

Своим опытом поделилась доцент кафедры физкультуры и спорта РАНХиГС, кандидат педагогических наук Е.Г. Кириллова, которая ведет группы по оздоровительным практикам в Санкт-Петербурге.

В программу совещания был включен мастер-класс по практическим занятиям, что внесло активную струю в работу «круглого стола». На этом можно было бы поставить жирную точку: мероприятие проведено, галочка поставлена… Но именно тогда и началось самое интересное!

Гатчинский институт открыл и уже проводит курсы по физическому и психоэмоциональному самосовершенствованию с применением оригинальной инновационной технологии – метода Плейстик. Чем отличается эта методика от известных и популярных нынче оздоровительных практик: йоги, пилатеса или нордической ходьбы?

- Сегодня спектр предложений для населения столь обширен и разнообразен, что выделиться в нем, действительно, трудно, - заметил автор метода Плейстик Анатолий Викторович Лаптев. - Практики обновляются, смешиваются, дисциплины развиваются и совершенствуются. Дошло до того, что предлагают даже фасциальную гимнастику. Знаете, что такое фасция? Простым языком, это межмышечная плева. Тоненькая пленочка, отделяющая одну мышцу от другой. И на этом фоне, кажется, трудно предложить что-то новое. Но оно есть.

По мнению Анатолия Викторовича, описывать методику бессмысленно. Получится, как в старом кавказском анекдоте: «Закат видел? Вот такое, только зеленое». Поэтому он и его последователи проводят мастер-классы, открытые уроки и показательные выступления. Познакомиться с методом, увидеть, попробовать могут все желающие в зале ГИЭФПТ.

Основанный на восточных оздоровительных практиках, Плейстик отличается абсолютной необычностью форм. С помощью оригинального инвентаря занятия строятся как танцевальная гимнастика и игра с элементами танца. Человеку несведущему сначала кажется, что занимающиеся имеют многолетний опыт владения предметами и ему, простому человеку, зрителю, никогда это не освоить. Но и это впечатление ошибочно! Что продемонстрировали в практической части мероприятия члены Клуба Плейстик из Петербурга. В составе 30 человек они выполнили перед участниками совещания танцевально-гимнастическую композицию «Осень», после чего на некоторое время превратились в персональных инструкторов на мастер-классе, где легко и доступно обучили всех желающих базовым движениям. При этом следует отметить, что возраст многих участниц превышает 70 лет. И осваивают они метод Плейстик не с детства, а всего лишь несколько месяцев. Самое большое – пару лет.

- Я специально приехала на это совещание из Украины. Мне очень хотелось поделиться нашим многолетним опытом, - говорит старший преподаватель Классического Приватного университета (Запорожье), мастер спорта СССР по спортивной гимнастике, тренер по Плейстику Наталия Юрьевна Корнилова. - По методу Плейстик ведутся занятия в специализированных заведениях нескольких украинских городов. Плейстик – это не только оригинальная форма активного здорового досуга. Я являюсь членом Конфедерации инвалидов Украины и в своей работе с подопечными использую методику в качестве реабилитационной.

За круглым столом развернулась жаркая дискуссия с обменом мнениями и выработкой рекомендаций по теме совещания, которые были выражены в единогласно принятой резолюции.



