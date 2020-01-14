Гатчинские журналисты принимают поздравления

С профессиональным праздником гатчинских
журналистов поздравила глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.
- Благодарю вас за совместную
работу на благо жителей Гатчинского муниципального района, - сказала Людмила
Нещадим. - Очень рассчитываю на тесное конструктивное взаимодействие и, с одной
стороны, на максимальное освещение деятельности органов власти Гатчинского
муниципального района, а с другой стороны, на очень оперативную и своевременную
подачу настроений и потребностей жителей. Уверена, что мы именно в этом ключе и
будем работать. Творческого вдохновения, реализации всех проектов, крепкого
здоровья, понимания и поддержки близких.
Самые теплые поздравления
журналистам адресовал глава Гатчинского района Виталий Филоненко.
- Мы все работаем на благо жителей
Гатчины и района и вместе стараемся, чтобы жизнь менялась в лучшую сторону. В
каждом средстве массовой информации Гатчинской земли есть свое мнение, своя
позиция, которую профессионалы высказывают, как считают нужным. Это очень
важно. Благодаря вам – журналистам, мы – руководители видим реальную обстановку
и понимаем, что происходит, - подчеркнул Виталий Филоненко.
По традиции, в конце прошлого года
администрация Гатчинского района подвела итоги творческого конкурса среди
журналистов, работающих в средствах массовой информации Гатчинского района. В
2019 году, в соответствии с положением, конкурс проводился по трем номинациям:
«Гатчинская инициатива – люди, меняющие мир», «Гатчинский ЗОЖ», «Село – в дело.
Истории успеха».
В конкурсе приняли участие десять
журналистов из четырех СМИ (газеты «Гатчинская правда», «Уездные вести»,
«Спектр Гатчина» и телеканал «Ореол47»). На конкурс в трех номинациях было
направлено 26 материалов. Работы оценивались конкурсным жюри, в состав которого
вошли представители администрации и общественности. Определить победителей им
было очень не просто, так как в этом году по условиям конкурса между собой
состязались тележурналисты и «акулы пера», а значит телесюжеты и газетные
публикации.
Жюри выбрало трех победителей в
каждой из трех номинаций и одного победителя вне номинации. Призовой фонд
составил 100 тысяч рублей.
В номинации «Гатчинская инициатива
– люди, меняющие мир» победила Юлия Лысанюк («Гатчинская правда»), второе место
- Александра Ермолаева («Уездные Вести»), третье место – Галина Паламарчук
(телеканал Ореол47). В номинации «Гатчинский ЗОЖ» победу одержала Александра
Макаренко (телеканал Ореол4), второе место - Ирина Хрусталева («Гатчинская
правда»), третье место - Юлия Лысанюк («Гатчинская правда»). В номинации «Село
– в дело. Истории успеха» победила Алена Архипова (Ореол47), второе место -
Александра Макаренко (Ореол47), третье место - Татьяна Можаева («Гатчинская
правда.ру»).
Вне номинаций за оригинальность
авторского стиля и творческий подход к подаче журналистского материала жюри
отметило главного редактора газеты «Спектр Гатчина» Надежду Дмитриевну
Красноперову.
Дипломом за верность
остросоциальным темам и высокий профессионализм награждена журналист газеты
«Гатчинская правда» Екатерина Дзюба, за большой творческий потенциал, яркий
индивидуальный стиль в портретных очерках о жителях Гатчинского района -
журналист газеты «Уездные вести» Надежда Линникова.
В 2020 году конкурс планируется
посвятить теме Года победителей и приурочить его к празднованию 75-летия Победы
в Великой Отечественной войне.