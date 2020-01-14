Гатчинские журналисты принимают поздравления

С профессиональным праздником гатчинских журналистов поздравила глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.

- Благодарю вас за совместную работу на благо жителей Гатчинского муниципального района, - сказала Людмила Нещадим. - Очень рассчитываю на тесное конструктивное взаимодействие и, с одной стороны, на максимальное освещение деятельности органов власти Гатчинского муниципального района, а с другой стороны, на очень оперативную и своевременную подачу настроений и потребностей жителей. Уверена, что мы именно в этом ключе и будем работать. Творческого вдохновения, реализации всех проектов, крепкого здоровья, понимания и поддержки близких.

Самые теплые поздравления журналистам адресовал глава Гатчинского района Виталий Филоненко.

- Мы все работаем на благо жителей Гатчины и района и вместе стараемся, чтобы жизнь менялась в лучшую сторону. В каждом средстве массовой информации Гатчинской земли есть свое мнение, своя позиция, которую профессионалы высказывают, как считают нужным. Это очень важно. Благодаря вам – журналистам, мы – руководители видим реальную обстановку и понимаем, что происходит, - подчеркнул Виталий Филоненко.

По традиции, в конце прошлого года администрация Гатчинского района подвела итоги творческого конкурса среди журналистов, работающих в средствах массовой информации Гатчинского района. В 2019 году, в соответствии с положением, конкурс проводился по трем номинациям: «Гатчинская инициатива – люди, меняющие мир», «Гатчинский ЗОЖ», «Село – в дело. Истории успеха».

В конкурсе приняли участие десять журналистов из четырех СМИ (газеты «Гатчинская правда», «Уездные вести», «Спектр Гатчина» и телеканал «Ореол47»). На конкурс в трех номинациях было направлено 26 материалов. Работы оценивались конкурсным жюри, в состав которого вошли представители администрации и общественности. Определить победителей им было очень не просто, так как в этом году по условиям конкурса между собой состязались тележурналисты и «акулы пера», а значит телесюжеты и газетные публикации.

Жюри выбрало трех победителей в каждой из трех номинаций и одного победителя вне номинации. Призовой фонд составил 100 тысяч рублей.

В номинации «Гатчинская инициатива – люди, меняющие мир» победила Юлия Лысанюк («Гатчинская правда»), второе место - Александра Ермолаева («Уездные Вести»), третье место – Галина Паламарчук (телеканал Ореол47). В номинации «Гатчинский ЗОЖ» победу одержала Александра Макаренко (телеканал Ореол4), второе место - Ирина Хрусталева («Гатчинская правда»), третье место - Юлия Лысанюк («Гатчинская правда»). В номинации «Село – в дело. Истории успеха» победила Алена Архипова (Ореол47), второе место - Александра Макаренко (Ореол47), третье место - Татьяна Можаева («Гатчинская правда.ру»).

Вне номинаций за оригинальность авторского стиля и творческий подход к подаче журналистского материала жюри отметило главного редактора газеты «Спектр Гатчина» Надежду Дмитриевну Красноперову.

Дипломом за верность остросоциальным темам и высокий профессионализм награждена журналист газеты «Гатчинская правда» Екатерина Дзюба, за большой творческий потенциал, яркий индивидуальный стиль в портретных очерках о жителях Гатчинского района - журналист газеты «Уездные вести» Надежда Линникова.

В 2020 году конкурс планируется посвятить теме Года победителей и приурочить его к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.