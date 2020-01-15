Молодые семьи улучшают жилищные условия

Молодые семьи улучшают жилищные условия

110 млн рублей получат молодые семьи в 2020 году на приобретение и строительство жилья в Ленинградской области.

Рубрики : Общество     15 Jan 2020

Субсидии из федерального, областного и местного бюджетов распределены в 29 муниципальных образований Волховского, Всеволожского, Гатчинского, Кингисеппского, Кировского, Лужского, Ломоносовского, Лодейнопольского, Приозерского, Подпорожского, Сланцевского, Тихвинского, Тосненского районов и городского округа Сосновый Бор.

Выдача свидетельств на улучшение жилищных условий для 82 молодых семей будет производиться с конца января. Срок действия сертификата составляет 7 месяцев с даты оформления.

Участниками программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» стали молодые семьи, в том числе неполные, в которых возраст хотя бы одного родителя не превышает 35 лет. Преимущества в получении социальных выплат имеют многодетные семьи.

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