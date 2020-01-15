Молодые семьи улучшают жилищные условия

Субсидии
из федерального, областного и местного бюджетов распределены в 29 муниципальных
образований Волховского, Всеволожского, Гатчинского, Кингисеппского,
Кировского, Лужского, Ломоносовского, Лодейнопольского, Приозерского,
Подпорожского, Сланцевского, Тихвинского, Тосненского районов и городского
округа Сосновый Бор.
Выдача
свидетельств на улучшение жилищных условий для 82 молодых семей будет
производиться с конца января. Срок действия сертификата составляет 7 месяцев с
даты оформления.
Участниками
программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и
оплате жилищно-коммунальных услуг» стали молодые семьи, в том числе неполные, в
которых возраст хотя бы одного родителя не превышает 35 лет. Преимущества в
получении социальных выплат имеют многодетные семьи.