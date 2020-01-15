Николай Рубцов: «И буду жить в своем народе!»

Как напомнила собравшимся в этот вечер в «Купринке» ведущая музыкального вечера Наталья Краева, в январе в России отмечают сразу две даты, связанные с поэтом. Николай Рубцов родился 3 января 1936 года и трагически погиб 19 января 1971 года. За короткую жизнь он сумел признаться в своей любви к прошлой и настоящей России и к своей малой родине — Русскому Северу, ставшему для него центром его жизни, «землей священной», где он чувствовал себя «и живым, и смертным».
Знатоки
поэзии Рубцова не раз находили в его стихах пророческие строки. Так он
предсказал свою смерть в крещенские морозы, что и произошло на самом деле. Еще
одна пророческая строчка дала название январской встрече в «Купринке»: «И буду
жить в своем народе!» Действительно, искренние, лирические, полные затаенной
боли и любви стихи Николая Рубцова живут в народе до сих пор. В настоящее время
они переведены на многие языки мира, а книги поэта выходят многомиллионными
тиражами, о чем он не мог и мечтать при жизни.
Наверное,
самое главное в наследии каждого настоящего поэта — не количество
опубликованных книг и не факты его биографии, а его видение жизни, состояния
его души, многогранно и глубоко отраженные в стихах. Николая Рубцова называют
самородком русской поэзии. Его стихи просты по стилистике и тематике, и в то же
время они обладают творческой подлинностью и тонкой глубинной образностью.
Тончайший лирик, Николай Рубцов писал о преходящем и вечном, о земном и
космическом. То, как легко и гармонично стихотворения Рубцова ложатся на
музыку, говорит о внутренней ритмичности и мелодичности его поэзии, о том, что
называют музыкой стиха. Именно это свойство рубцовской поэзии
продемонстрировали в «Купринке» Николай Григорьев и Евгений Лобашов, создавшие
песни на стихи поэта.
Вместе
с дуэтом «Душевный разговор» любители поэзии отправились в музыкальное
путешествие по местам, где поэт прожил самые судьбоносные годы своей жизни — на
Вологодчину. Они побывали в селе Никольское, где Николай Рубцов жил в детском
доме, и где впоследствии написал свои лучшие произведения, составившие основу
его поэтической лирики. Посетили городок Тотьму, где поэт учился в техникуме,
Вологду, где он жил, творил в последние годы своей жизни и где трагически
погиб.
Николай
Григорьев и Евгений Лобашов — частые участники музыкальных форумов и
фестивалей, которые проходят на малой родине Николая Рубцова и в Петербурге,
где поэт некоторое время жил и работал. Музыканты поделились своими впечатлениями
о поездках на Вологодчину в 2019 году, где дали концерт на берегах Сухоны,
любимой реки Рубцова, соединяющей Тотьму и Никольское. В родные места поэт
добирался на пароме через Сухону, и музыканты повторили его путь, исполнив одну
из своих песен на пароме.
В
завершение творческой встречи, посвященной Николаю Рубцову, дуэт «Душевный
разговор» исполнил несколько авторских произведений и представил новый
музыкальный диск со своими песнями и записью программ с участием музыкантов на
радио и телевидении.