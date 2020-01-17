В Гатчине появится Бульвар строителей

ЛенОблСоюзСтрой выступил с предложением создать в области Бульвар строителей – памятную локацию, которая стала бы комфортным местом отдыха для местных жителей, а также привлекала внимание к необходимости облагораживать территории в городах и населенных пунктах Ленинградской области.

По итогам обсуждений выбор пал на Гатчину. Администрация города активно поддержала идею проекта, строителям были предложены несколько территорий, из числа которых приглянулся участок в месте активной застройки – в микрорайоне Аэродром около новой поликлиники. Площадь проектируемой территории 2,4 га.

Новое общественное пространство в микрорайоне – это то, о чем просят жители. И с ними же организаторы конкурса намерены обсудить проект: планируются к проведению публичные слушания, где каждый желающий сможет высказать свои пожелания по благоустройству будущего бульвара.

В планах строителей сделать бульвар ежегодной точкой притяжения профессионалов в преддверии Дня строителя, возможно, организовать совместную высадку деревьев или открытое общественное мероприятие.

ЛенОблСоюзСтрой приглашает к участию в конкурсе «Благоустройство общественно значимого публичного пространства «Бульвар строителей» как специалистов, так и студентов. Призовой фонд конкурса – 30 тысяч рублей.

Конкурс продлится до 9 апреля 2020 года. Ориентировочная сметная стоимостью реализации проекта не должны превышать 15 млн рублей.

Андрей Соколов