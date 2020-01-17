В Гатчине появится Бульвар строителей

ЛенОблСоюзСтрой выступил с предложением создать в области Бульвар
строителей – памятную локацию, которая стала бы комфортным местом отдыха для
местных жителей, а также привлекала внимание к необходимости облагораживать
территории в городах и населенных пунктах Ленинградской области.
По итогам обсуждений выбор пал на Гатчину. Администрация города активно
поддержала идею проекта, строителям были предложены несколько территорий, из
числа которых приглянулся участок в месте активной застройки – в микрорайоне Аэродром
около новой поликлиники. Площадь
проектируемой территории 2,4 га.
Новое общественное пространство в микрорайоне – это то, о чем просят
жители. И с ними же организаторы конкурса намерены обсудить проект: планируются
к проведению публичные слушания, где каждый желающий сможет высказать свои
пожелания по благоустройству будущего бульвара.
В планах строителей сделать бульвар ежегодной точкой притяжения
профессионалов в преддверии Дня строителя, возможно, организовать совместную
высадку деревьев или открытое общественное мероприятие.
ЛенОблСоюзСтрой приглашает к участию в конкурсе «Благоустройство
общественно значимого публичного пространства «Бульвар строителей» как
специалистов, так и студентов. Призовой фонд конкурса – 30 тысяч рублей.
Конкурс продлится до 9 апреля 2020 года. Ориентировочная сметная стоимостью реализации проекта не должны превышать
15 млн рублей.
Андрей Соколов