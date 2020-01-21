Дошколята отметили День снеговика

В
календаре на 18 января приходится Всемирный день снеговика. День рождения снеговику
придумал один коллекционер из Германии - Корнелиус Гретц. Он собрал более трех
тысяч его изображений. Говорил: в середине января во многих странах есть снег,
и число 18 похоже на снеговика, который держит в руках метлу. (Правда, в России
есть еще один день снеговика – 28 февраля).
В
древности считалось, что снеговики – это ангелы, а снег – это дар неба. Лепили
маленького снеговика из свежевыпавшего снега и шептали ему свое желание.
Верили, что вскоре желание исполнится.
В
детском саду №18 традиционно отмечается этот веселый праздник. В этом году к
желаниям ребят прибавилось одно большое общее желание – всем очень хочется
настоящей русской зимы и много снега.
Почти половина воспитанников детского сада с педагогами и родителями приняли участие в конкурсе рисунков, организованном совместно с редакцией газеты «Гатчинская правда»: «Снеговик со спортом дружит, он не будет неуклюжим». Рисунки ребятишек смотрите в альбоме: https://vk.com/album-6774815_269723490.