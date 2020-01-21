Дошколята отметили День снеговика

Дошколята отметили День снеговика

Зима в этом году снега пожалела, и потому снеговиков и слепить-то не из чего. Но воспитанников детского сада № 18 это не испугало.

Рубрики : Общество     21 Jan 2020

В календаре на 18 января приходится Всемирный день снеговика. День рождения снеговику придумал один коллекционер из Германии - Корнелиус Гретц. Он собрал более трех тысяч его изображений. Говорил: в середине января во многих странах есть снег, и число 18 похоже на снеговика, который держит в руках метлу. (Правда, в России есть еще один день снеговика – 28 февраля).

В древности считалось, что снеговики – это ангелы, а снег – это дар неба. Лепили маленького снеговика из свежевыпавшего снега и шептали ему свое желание. Верили, что вскоре желание исполнится.

В детском саду №18 традиционно отмечается этот веселый праздник. В этом году к желаниям ребят прибавилось одно большое общее желание – всем очень хочется настоящей русской зимы и много снега.

Почти половина воспитанников детского сада с педагогами и родителями приняли участие в конкурсе рисунков, организованном совместно с редакцией газеты «Гатчинская правда»: «Снеговик со спортом дружит, он не будет неуклюжим». Рисунки ребятишек смотрите в альбоме: https://vk.com/album-6774815_269723490.

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