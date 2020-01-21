Дошколята отметили День снеговика

В календаре на 18 января приходится Всемирный день снеговика. День рождения снеговику придумал один коллекционер из Германии - Корнелиус Гретц. Он собрал более трех тысяч его изображений. Говорил: в середине января во многих странах есть снег, и число 18 похоже на снеговика, который держит в руках метлу. (Правда, в России есть еще один день снеговика – 28 февраля).

В древности считалось, что снеговики – это ангелы, а снег – это дар неба. Лепили маленького снеговика из свежевыпавшего снега и шептали ему свое желание. Верили, что вскоре желание исполнится.

В детском саду №18 традиционно отмечается этот веселый праздник. В этом году к желаниям ребят прибавилось одно большое общее желание – всем очень хочется настоящей русской зимы и много снега.