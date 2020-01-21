Пять пожаров за неделю

14 января в Вырице выгорел изнутри на площади 3 кв. м частный цельнометаллический гараж. Причиной пожара стало замыкание электропроводки.

17 января в Гатчине на перекрёстке улиц Хохлова и Гагарина во время движения в моторном отсеке легкового автомобиля «Рено» произошло возгорание. Причиной пожара явилось замыкание бортового электрооборудования автомобиля.

18 января в посёлке Сиверский сгорела времянка. Когда пожарные прибыли на место пожара, хозяев не было, сама постройка горела по всей площади. Проводится дознание.

20 января в Гатчине, в массиве «Промзона 1» СНТ «ВНИИСТРОЙМАШ», сгорел дачный дом. Проводится проверка.

ОНДиПР Гатчинского района