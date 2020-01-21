Пять пожаров за неделю

14 января в Вырице
выгорел изнутри на площади 3 кв. м частный цельнометаллический гараж. Причиной
пожара стало замыкание электропроводки.
17 января в Гатчине на перекрёстке
улиц Хохлова и Гагарина во время движения в моторном отсеке легкового
автомобиля «Рено» произошло возгорание. Причиной пожара явилось замыкание
бортового электрооборудования автомобиля.
18 января в посёлке Сиверский сгорела
времянка. Когда пожарные прибыли на место пожара, хозяев не было, сама
постройка горела по всей площади. Проводится дознание.
20 января в Гатчине, в массиве
«Промзона 1» СНТ «ВНИИСТРОЙМАШ», сгорел дачный дом. Проводится проверка.
ОНДиПР Гатчинского района