Пять пожаров за неделю

Пять пожаров за неделю

С 14 по 21 января на территории Гатчинского муниципального района произошло пять пожаров.

Рубрики : Происшествия     21 Jan 2020

14 января в Вырице выгорел изнутри на площади 3 кв. м частный цельнометаллический гараж. Причиной пожара стало замыкание электропроводки.

      17 января в Гатчине на перекрёстке улиц Хохлова и Гагарина во время движения в моторном отсеке легкового автомобиля «Рено» произошло возгорание. Причиной пожара явилось замыкание бортового электрооборудования автомобиля.

          18 января в посёлке Сиверский сгорела времянка. Когда пожарные прибыли на место пожара, хозяев не было, сама постройка горела по всей площади. Проводится дознание.

          20 января в Гатчине, в массиве «Промзона 1» СНТ «ВНИИСТРОЙМАШ», сгорел дачный дом. Проводится проверка.

 

         

                                                                   ОНДиПР Гатчинского района

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