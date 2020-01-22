«Делаю сам» – получаю награды

Главная задача современной системы образования – обеспечить качественным и доступным образованием всех детей без исключения, с учетом их индивидуальных возможностей и потребностей. Районный центр детского творчества отвечает этим требованиям и готов помогать в развитии всех детей, а также предоставлять комфортные условия для развития особенных деток.

На протяжении всего учебного года в Районном центре детского творчества проходят разнообразные художественные выставки и конкурсы для школьников Гатчинского района. Отдельное место в этом календаре занимает выставка декоративно-прикладного и изобразительного творчества «Делаю сам» для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), которая проходит восьмой год подряд. На этот раз свое художественное творчество на выставку представили 48 детей от 6 до 17 лет. Среди работ были рисунки, выполненные акварелью, гуашью, карандашом, восковыми мелками, а также поделки из различных материалов, изготовленные преимущественно на зимнюю и новогоднюю тематику.

Организатором выставки по традиции выступило структурное подразделение Районного центра детского творчества «Дом творчества «Журавушка» при поддержке Гатчинской районной организации «Всероссийское общество инвалидов», Фонда многодетных матерей, опекунов и одиноких матерей «Теплый дом», а также Совета отцов Гатчинского района.

По итогам выставки в Районном центре детского творчества состоялся большой праздник, на который пригласили всех участников и их родителей. Открыли мероприятие почетные гости. Глава Гатчины и Гатчинского района Виталий Филоненко сказал, что ребята могут гордиться собой, так как смогли своими руками создать очень красивые поделки и рисунки. Он также поблагодарил родителей особенных деток за их целеустремленность.

Заместитель главы районной администрации Сергей Голованов поблагодарил организаторов выставки за проделанную работу, которая длится, начиная с 2013 года. По его словам, ежегодная выставка мотивирует детей и их родителей на совместное творчество. Также Сергей Голованов от имени районной администрации пообещал дальнейшую поддержку развития Районного центра детского творчества.

Председатель комитета образования Гатчинского района Елена Глыбина в своем выступлении отметила, что центр с каждым годом становится все более уютным и адаптированным для особенных детей.

В церемонии награждения приняли участие председатель Совета отцов Гатчинского района Дамир Худояров и председатель Гатчинской районной организации «Всероссийское общество инвалидов» Ирина Запащикова. Они вручили участникам выставки грамоты и подарки.

В рамках мероприятия также прошла презентация адаптивных программ дополнительного образования Районного центра детского творчества, разработанных для особенных детей на 2020 год. Это рисование с элементами арт-терапии, конструирование Лего и занятия по окружающему миру для отработки социально-бытовых навыков.

Директор центра Оксана Пугачева рассказала, что уникальность программы по конструированию состоит в том, что ребята под руководством наставников и педагогов будут собирать движимые модели Лего, а в перспективе смогут получать компьютерные навыки.

Оксана Пугачева поблагодарила районную администрацию за помощь по включению Районного центра детского творчества в федеральную программу «Доступная среда». Благодаря этому из областного бюджета было выделено 2,5 млн рублей и еще 1 млн рублей – из местного бюджета, которые были затрачены на ремонт классов, входной группы с установкой пандуса, нанесение внутри здания специальной разметки и закупку специализированного оборудования. Работы длились с марта по декабрь 2019 года. И вот теперь детки с особенностями развития и их родители получили возможность посещать различные занятия и обучаться в комфортных условиях.

- Мы хотим создать настоящий семейный клуб, проводить тематические праздники, мастер-классы, встречи с интересными людьми, поэтому всех приглашаем в нашу новую семью, - обратилась к участникам встречи Оксана Пугачева.

Завершился праздник спектаклем, который подготовили и поставили на сцене воспитанники гатчинского центра «Созвездие».

Если вы хотите, чтобы ваш ребенок посещал занятия в Районном центре детского творчества, вы можете обратиться по телефону 8 (81371) 20-911 (Гатчина, улица Школьная, 1).





Фото Ольги Фирсовой