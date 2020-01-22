«Делаю сам» – получаю награды

Главная задача
современной системы образования – обеспечить качественным и доступным
образованием всех детей без исключения, с учетом их индивидуальных возможностей
и потребностей. Районный центр детского творчества отвечает этим требованиям и
готов помогать в развитии всех детей, а также предоставлять комфортные условия
для развития особенных деток.
На протяжении всего
учебного года в Районном центре детского творчества проходят разнообразные
художественные выставки и конкурсы для школьников Гатчинского района. Отдельное
место в этом календаре занимает выставка декоративно-прикладного и
изобразительного творчества «Делаю сам» для детей с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ), которая проходит восьмой год подряд. На этот раз свое
художественное творчество на выставку представили 48 детей от 6 до 17 лет.
Среди работ были рисунки, выполненные акварелью, гуашью, карандашом, восковыми
мелками, а также поделки из различных материалов, изготовленные преимущественно
на зимнюю и новогоднюю тематику.
Организатором выставки по
традиции выступило структурное
подразделение Районного центра детского творчества «Дом творчества
«Журавушка» при поддержке Гатчинской районной организации «Всероссийское
общество инвалидов», Фонда многодетных матерей, опекунов и одиноких матерей
«Теплый дом», а также Совета отцов Гатчинского района.
По итогам выставки в
Районном центре детского творчества состоялся большой праздник, на который
пригласили всех участников и их родителей. Открыли мероприятие почетные гости.
Глава Гатчины и Гатчинского района Виталий Филоненко сказал, что ребята могут гордиться
собой, так как смогли своими руками создать очень красивые поделки и рисунки.
Он также поблагодарил родителей особенных деток за их целеустремленность.
Заместитель главы
районной администрации Сергей Голованов поблагодарил организаторов выставки за проделанную
работу, которая длится, начиная с 2013 года. По его словам, ежегодная выставка
мотивирует детей и их родителей на совместное творчество. Также Сергей
Голованов от имени районной администрации пообещал дальнейшую поддержку
развития Районного центра детского творчества.
Председатель комитета
образования Гатчинского района Елена Глыбина в своем выступлении отметила, что
центр с каждым годом становится все более уютным и адаптированным для особенных
детей.
В церемонии награждения
приняли участие председатель Совета отцов Гатчинского района Дамир Худояров и
председатель Гатчинской районной организации «Всероссийское общество инвалидов»
Ирина Запащикова. Они вручили участникам выставки грамоты и подарки.
В рамках мероприятия
также прошла презентация адаптивных программ дополнительного образования
Районного центра детского творчества, разработанных для особенных детей на 2020
год. Это рисование с элементами арт-терапии, конструирование Лего и занятия по
окружающему миру для отработки социально-бытовых навыков.
Директор центра Оксана
Пугачева рассказала, что уникальность программы по конструированию состоит в
том, что ребята под руководством наставников и педагогов будут собирать
движимые модели Лего, а в перспективе смогут получать компьютерные навыки.
Оксана Пугачева
поблагодарила районную администрацию за помощь по включению Районного центра
детского творчества в федеральную программу «Доступная среда». Благодаря этому
из областного бюджета было выделено 2,5 млн рублей и еще 1 млн рублей – из
местного бюджета, которые были затрачены на ремонт классов, входной группы с
установкой пандуса, нанесение внутри здания специальной разметки и закупку
специализированного оборудования. Работы длились с марта по декабрь 2019 года.
И вот теперь детки с особенностями развития и их родители получили возможность
посещать различные занятия и обучаться в комфортных условиях.
- Мы хотим создать
настоящий семейный клуб, проводить тематические праздники, мастер-классы,
встречи с интересными людьми, поэтому всех приглашаем в нашу новую семью, -
обратилась к участникам встречи Оксана Пугачева.
Завершился праздник
спектаклем, который подготовили и поставили на сцене воспитанники гатчинского
центра «Созвездие».
Если вы хотите, чтобы ваш
ребенок посещал занятия в Районном центре детского творчества, вы можете
обратиться по телефону 8 (81371) 20-911 (Гатчина, улица Школьная, 1).
Фото Ольги Фирсовой