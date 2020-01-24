В апреле в Гатчинский перинатальный центр поступила беременная двенадцатилетняя девочка. Согласно данным УЗИ, срок составлял более 29 недель. Акушер-гинеколог установила дату начала беременности с точностью плюс-минус пять дней. Стали допытываться, что произошло с девочкой, соответственно, семь месяцев назад – в сентябре 2018 года, и кто «виновник торжества». Матери девочка сначала говорила про мальчика из школы, но правда выплыла наружу: ребенок был изнасилован сожителем мамы, которая до поры до времени пребывала в счастливом неведении.

…Родители девочки не были женаты. Они прожили вместе больше десяти лет, после чего отец уехал к себе во Всеволожский район и стал бывать в Гатчине наездами – навещал дочь. Мать девочки перенесла инсульт и получила вторую группу инвалидности. После инсульта за ней ухаживал жилец – уроженец Душанбе по имени Анвар, снимавший у нее комнату. Благодаря уходу за больной гастарбайтер из квартирантов превратился в сожителя: все втроем они оставили деревню Мины, жители которой, по словам женщины, сильно пили, и переехали в Тихковицы. Она знала, что Анвар находится на территории России незаконно – без регистрации. На родине у него осталась супруга и двое детей. Здесь у мигранта образовалась новая семья: по словам сожительницы, он хорошо относился к ее дочери – прямо как отец. Даже подарки дарил. Идиллия продолжалась до середины апреля, пока к ним домой не приехал директор школы, в которой училась девочка. На диспансерном осмотре у ребенка выявили далеко зашедшую беременность.

Классным руководителем у девочки был учитель физкультуры. Она два раза в неделю занималась в секции легкой атлетики и никогда не пропускала уроки. Однако в декабре 2018-го секцию бросила и на физкультуре стала филонить. Классный руководитель вызывал в школу мать для беседы, но та не явилась. Сама девочка на состояние здоровья не жаловалась, о проблемах в семье не рассказывала. Она вообще была малообщительная, а в последнее время совсем замкнулась. Физкультурнику она сказала, что перестала заниматься спортом, потому что набрала вес. И правда: как-то вдруг располнела и на школьных обедах стала больше есть. Ярко выраженных признаков беременности никто не замечал, но фигура школьницы претерпела изменения. Педагоги заподозрили неладное. А когда к середине апреля у ребенка откровенно оформился живот, преподавательский состав обратился к директору: надо ехать домой к девочке и выяснять, что происходит. Тут, кстати, и плановая диспансеризация подоспела – с предварительным диагнозом «беременность». И никто из одноклассников ничего не знал.

Встревоженным педагогам мать девочки объявила, что никакой беременности нет, а в животе у ребенка имеется …опухоль. Обращаться к врачу и делать УЗИ родительница отказалась. В школе знали, что мать злоупотребляет алкоголем и внимания дочери уделяет мало. А уделять стоило: училась девочка слабо, отставала в развитии и обучалась по специальной программе. Притом старалась и была прилежна.

В больницу девочку все-таки привезли. Там поставили срок беременности и сообщили в правоохранительные органы. Следственный отдел по г. Гатчине следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области возбудил уголовное дело по статьям «насильственные действия сексуального характера» и «изнасилование», в отношении лица, заведомо не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Какое там – на момент совершения преступления девчонке не было и двенадцати. Как установило следствие, малолетняя стала жертвой сексуальных домогательств материного сожителя – 37-летнего гражданина Таджикистана Анвара Н.

Потерпевшая рассказала следователю, что происходило у них в доме семь месяцев назад и ранее. Все втроем они жили в однокомнатной квартире. Анвар, которого она называла Антоном, сожительствовал с ее матерью. Он дважды принуждал ребенка вступить с ним в половой контакт. Первое изнасилование произошло в июне 2018-го, когда мать ушла выкидывать мусор. Сначала дяденька предложил девочке лечь с ним в постель, а когда она отказалась, стал угрожать, что убьет ее маму. В тот момент она не понимала намерений «Антона», будучи неосведомленной в вопросах взаимоотношений полов. Мужчина к ней приставал, хватал, уложил силой в постель, стащил с нее одежду и разделся сам, заставлял себя трогать, после чего начал насиловать, удерживая за руки. Но тут вернулась с помойки мать, и все прекратилось. Когда мать зашла в комнату, все уже было благопристойно. Родительница ничего не заметила, а девочка не рассказала – боялась.

После этого инцидента общение с «Антоном» происходило как обычно, девочка не уходила из дома одна, он запрещал ей общаться с мальчиками. Второе изнасилование произошло в сентябре по аналогичному сценарию. Мать в тот момент вышла на улицу. Девочка не сразу догадалась, что действия «Антона» – за гранью закона, она осознала это лишь тогда, когда пришли сотрудники полиции. И дала показания.

Гражданина Н. задержали. Допрошенный в качестве подозреваемого, а потом и обвиняемого, он признал свою вину по всем пунктам и в дальнейшем от дачи показаний отказался, воспользовавшись 51-й статьей Конституции РФ. По ходатайству следователя он был арестован и отправлен в СИЗО. С материалами дела фигурант знакомился при помощи переводчика.

…Анвар Н. родился в 1981 году в Душанбе, там по сей день и зарегистрирован. За плечами у него – неполное среднее образование, жена и двое детей. Официального трудоустройства нет, судимостей тоже. По заключению комиссии экспертов, никаким болезненным состоянием психики гражданин Н. не страдает. Может в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Даже педофилии как расстройства сексуального предпочтения у него не выявили. Равно как и зависимостей – алкогольной или наркотической. Зато следствие раскрыло красноречивые нюансы его виртуальной жизни.

При просмотре странички Анвара Н. в социальной сети «ВКонтакте» были обнаружены сообщения в адрес дочери его сожительницы, где он называет девочку «моя зайка», «бабочка моя» и шлет ей смайлики в виде поцелуев. А в разделе «видеозаписи» на странице гастарбайтера хранилось видео порнографического содержания и закладка с фильмом, который является экранизацией романа о переживаниях четырнадцатилетней девушки, изнасилованной и убитой маньяком-соседом.

После того, как преступление было раскрыто, девочка переехала к отцу во Всеволожский район. Его незамедлительно вызвали сюда органы опеки как законного представителя несовершеннолетней. Давая показания, он охарактеризовал мать своего ребенка как даму компанейскую, которой постоянно требуются собеседники, будь то соседка, подруга или малознакомый человек. А кроме того, она систематически выпивает и не работает. Ее сожителя он знал лично, сидел с ним за одним столом, когда приезжал проведать дочь. Гастарбайтер производил благоприятное впечатление: вел себя спокойно, часто рассказывал о своих подработках. Говорил, что девочку обижают какие-то мальчишки, а он ее защищает и оберегает. По словам отца, он даже и предположить не мог, что может произойти такое. С дочерью он каждый день разговаривал по телефону, встречались они раз в месяц. Физиологических изменений дочери отец не заметил, даже когда приезжал в марте, чтобы подарить ей электрическую вафельницу – девочка просила. Когда узнал о случившемся, разговоров с дочерью заводить не стал – боялся нарушить ее психологическое состояние.

Никто из свидетелей не видел криминала, пока факт не стал очевиден. Только земляк Анвара, зашедший однажды в гости, заподозрил неладное, но ходу своим подозрениям не дал. Согласно его свидетельским показаниям, с Анваром они общались редко. С тех пор, как тот обзавелся сожительницей, он навещал его редко и удовольствия от визитов не испытывал: в доме было грязно настолько, что гость даже откушать у них отказывался – буквально антисанитарные условия. Хозяйка любила выпить и ничем не занималась. Анвар тоже пил, пока не принял решения бросить. Как-то раз этот земляк обратил внимание на девочку: всегда худенькая, она вдруг потолстела. Анвар на это, ничтоже сумняшеся, заявил: ему кажется, что она беременная. «Не ты ли тому причиной?» – поинтересовался гость. Но хозяин свою причастность отрицал.

…В июне прошлого года девочка родила девочку. Генетическая экспертиза подтвердила биологическое отцовство гражданина Н. Говорят, внешнее сходство ребенка с уроженцем Средней Азии тоже бросается в глаза.

Анвару Н. предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «б» частей 4 статей 131 и 132 УК РФ: действия сексуального характера с применением насилия и угрозой применения насилия к другим лицам, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, а также изнасилование – в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Дело направлено в суд, который и будет решать участь гражданина Н., насильника и многодетного отца по совместительству.

По информации следователя по ОВД следственного отдела по г. Гатчине В.Н. Евлампиева