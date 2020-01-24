Леопольд Шудибиль: имя в истории посёлка Вырица

Вместо предисловия

Многим известно такое знаковое место в Вырице, как пляж Шудибиль. Там - красивые «ходульные» сосны, песчаный берег и красивейший вид на разлив реки Оредеж! Шудибиль является излюбленным местом не только для купания дачников и местных жителей, но также для прогулок и фотосессий.

Название Шудибиль связано с именем Леопольда Игнатьевича Шудибиля (1826, Германия – ок. 1899, Гатчина, Россия), более тридцати лет, начиная с 1854 года, управлявшего имением князя П.Л. Витгенштейна. Улица, примыкающая к пляжу, ранее также носила имя Шудибиля, но после революции 1917 года была, к сожалению, переименована в проспект имени Володарского, который к истории Вырицы никакого отношения не имеет...

Недавно мне довелось познакомиться с правнуком Л.И. Шудибиля. Владимир Енишерлов - литературовед, писатель, долгие годы является главным редактором журнала «Наше Отечество». Владимир Петрович немало сделал для сохранения культурного наследия России, за что в 2000 году был удостоен Государственной премии Российской Федерации.

Владимир Енишерлов прислал мне уникальнейшую историко-биографическую справку о своем прадеде Леопольде Шудибиле. Эти материалы нигде ранее не публиковались и, полагаю, представляют крупный интерес для краеведения Гатчинского района. Благодаря Владимиру Енишерлову мы сможем теперь увидеть даже фотографии «того самого» Шудибиля и его супруги!

Имя Леопольда Игнатьевича Шудибиля сохранилось в истории Вырицы благодаря его вкладу в развитие поселка. Но немало было сделано им и для других частей имения князя П.Л. Витгенштейна, о чем мы можем узнать из уникальных материалов, переданных Владимиром Петровичем Енишерловым.

Андрей Степанов, Вырица

Из материалов, предоставленных В.П. Енишерловым

Леопольд Шудибиль — управляющий имением «Дружноселье»

Мой прадед со стороны матери, Леопольд Игнатьевич Шудибиль (Leopold Wilgelm Shudibil) приехал в Россию в 1854 году из Германии, будучи подданным прусского короля Фридриха Вильгельма IV. Здесь он поступил на службу управляющим лесным имением «Дружноселье» князя П.Л. Витгенштейна близ станции Сиверская Варшавской железной дороги.

В те годы в Россию приезжало много иностранных специалистов по сельскому хозяйству. Шудибиля в Россию пригласил лично князь Петр Львович Витгенштейн, получивший в 1854 году в наследство среди других русских владений усадьбу «Дружноселье». В состав имения, куда уже входило несколько окрестных деревень, в 1850-х гг. были включены деревня Вырица и земли имения «Белогорка».

Имение «Дружноселье» было чисто лесное, и для его цивилизованной эксплуатации требовались специальные знания, которыми в полной мере владел Шудибиль. Выходец из Верхней Силезии (Прусское королевство в составе Германии), он в молодости получил специальное образование и был полностью подготовлен к своей должности в России. Леопольд Шудибиль был специалистом по лесному хозяйству, строительству оранжерей, что было важно и востребовано в окрестностях Петербурга, прекрасным устроителем садов и парков и достаточно опытным управленцем-хозяйственником.

Петр Витгенштейн, живший постоянно за границей, крайне редко наведывался в свои российские имения. Управляющий Шудибиль стоял во главе всех хозяйственных дел имения князя, прослужив в роли управляющего имением «Дружноселье» 33 года. Длительность пребывания Л.И. Шудибиля в этой должности и оставшаяся добрая память о нем подтверждают его опытность. Именно с хозяйственными делами, осуществляемыми Шудибилем в Вырице, земли которой (т.н. Княжеская долина) при Шудибиле были присоединены к имению князя Витгенштейна, связано то, что его имя сохранилось в истории поселка.

Дела лесные и топливные

Основной доход имению «Дружноселье» давал лес. В РГИА (Петербург) сохранилось довольно много дел, подобных следующему: «Переписка П.П. Голицына относительно поставок бревен с управляющим Дружносельским майоратным имением князя П.Л. Витгенштейна Л.И. Шудибилем 06 окт. 1882 - 06 окт. 1883» (Ф.927. Оп.1. Д.1495). Или «Дело о продаже бревен администратору имения князя П.Л. Витгенштейна прусскому подданному Л.И. Шудибилю из Слудицкого лесохозяйства» (документы за 1882-1883 гг. Ф.927. Оп.1. Д.1501) и др.

Шудибиль основал в Вырице деревообрабатывающий паровой завод, и имение князя Витгенштейна стало продавать не простой лес-кругляк, а обработанную древесину для различных нужд. Поставка дров в условиях сурового климата была важнейшим делом в XIX веке. Л.И. Шудибиль гордился тем, что во время управления имением князя Витгенштейна он с «соизволения господина Министра Императорского Двора поставлял регулярно и безупречно дрова для Гатчинского Его Императорского Величества Дворца», что было сложно и ответственно. Дрова поставлялись также в Гатчинский Николаевский сиротский институт, что вызвало искреннюю благодарность, позволило Л.И. Шудибилю войти в достаточно высокие слои петербургского и гатчинского купеческих сообществ и в дальнейшем отразилось на судьбе его сыновей.

Более подробно узнать о хозяйственной деятельности Л.И. Шудибиля как управляющего «Дружносельем» можно в РГИА, Санкт-Петербург (Ф. 927).

Вырица при Шудибиле

Все годы службы управляющим имения «Дружноселье» Шудибиль жил со своей семьей близ станции Сиверская Варшавской железной дороги, на мызе «Дружноселье» (2-й стан Царскосельского уезда). Князь подарил своему управляющему участок земли в Вырице, где Леопольд Игнатьевич построил дом, к сожалению, не сохранившийся до наших дней.

В то время в Гатчинском уезде работало много германских подданных. В поселке Янино Шлиссельбургского уезда в период с 1859 по 1863 год организовалась немецкая колония. Янино было смежно с небольшим собственным благоприобретенным имением Шудибиля (оно так и называлось «Шудибиль»), несколько позже проданным петербургскому купцу П.М. Ермакову (молочная ферма «Козлы», Янинская горка при почтовом тракте из Петербурга в Шлиссельбург).

При Шудибиле постепенно стала развиваться Вырица. В поселке появились новые дороги, новый мост через реку Оредеж и еще один древесный завод, перерабатывающий щепу. С соизволения князя Витгенштейна этим заводом владел сам Шудибиль. Это были начинания, входящие в многочисленный перечень хозяйственных новаций, осуществленных Шудибилем за три десятилетия управления имением «Дружноселье». Контора имения имела официальный адрес: 2-й стан Царскосельского уезда, мыза «Дружноселье», близ станции Сиверская Варшавской железной дороги.

Построенный Шудибилем и названный его именем мост через Оредеж был взорван при отступлении советскими войсками. Проспект Шудибиля, на котором стоял его дом, был переименован после революции в проспект Володарского. Так называемый «пляж Шудибиль» в Княжеской долине сейчас определяет место, где находились основанные им два деревообрабатывающих завода.

Семейная история

В Дружноселье родились дети Л.И. Шудибиля и его жены, германской подданной Вильгельмины Христиановны (урожденной Гёфнер), — Нина, Леопольд и Фридрих (Федор).

Леопольд и Фридрих Шудибили были крещены по лютеранскому обряду в деревне Лампово, находящейся в семи верстах от Дружноселья. В Лампово была и земская школа, попечителем которой был Л.И. Шудибиль. В школе обучалось 33 мальчика и 19 девочек.

Сыновья Л.И. Шудибиля учились в одном их лучших частных образовательных учреждений России — петербургской гимназии Бычкова-Гуревича. Возможно, поступить в эту гимназию детям прусского подданного Л.И. Шудибиля помогла протекция директора Николаевского Гатчинского сиротского института, с которым многие годы сотрудничал управляющий «Дружноселья». В дальнейшем сыновья Л.И. Шудибиля Леопольд и Федор, принявшие русское подданство, стали студентами юридического факультета Санкт-Петербургского университета.

Жениться русские иностранцы тогда стремились в своей среде. Леопольд Леопольдович Шудибиль взял в жены Эмилию Александровну Стирих, дочь английского купца, державшего в Петербурге цеха, склады и магазины, торговавшего пивом и медом. Фридрих (Федор) Шудибиль женился на англичанке Марии Ивановне Турнер, племяннице выходца из Англии Г.И. Григса, имевшего пивной завод в Сиверской.

Дочь Леопольда и Вильгель-мины Шудибиль, Нина, после неудачного брака с иностранцем вторично вышла замуж за Константина Пальгунова. Позже их дочь Александра Константиновна написала роман-хронику, основанную на жизни семьи, но, к сожалению, не опубликованную и лишь частично сохранившуюся в обрывках рукописи (основная часть погибла во время войны).

Гатчинский дом Шудибилей

Работа управляющего имения «Дружноселье» и создание дворцовых оранжерей, очевидно, давали неплохой доход. В 1870 году управляющий Гатчинским дворцовым правлением К.Ф. Багговут испрашивает у министра Императорского двора разрешение по обращению к нему прусского поданного Леопольда Шудибиля с просьбой об отводе ему в Гатчине участка земли для постройки дома:

«Не встречая со своей стороны препятствия к отводу сказанного участка и представляя при сем план и фасад, имею честь испрашивать на это разрешение Вашего Сиятельства. Генерал-лейтенант Багговут». (РГИА 472–66–180. Лист 1).

Интересно, что отвод частным лицам земельных участков в городах Придворного ведомства и застройка этих участков были доступны лишь тем, кто имел определенные заслуги перед государством и Двором, и допускались лишь с высочайшего разрешения.

4 ноября 1872 года министр Императорского двора пишет К.Ф. Багговуту:

«Имею честь уведомить Ваше Превосходительство для зависящего распоряжения, что Государь Император Высочайше разрешает прусскому подданному Шудибиль построить дом в Гатчине по Багговутской улице согласно возвращаемым при сем удостоенным Высочайшего утверждения фасаду. Министр Императорского Двора, граф Адельберг». (РГИА 472–11 –153. Лист 8).

Именно в этом доме в Гатчине по адресу Багговутская улица, 18 Леопольд Шудибиль и его жена прожили до конца своих дней. Здесь же проживал их сын Леопольд Леопольдович Шудибиль, служивший губернским секретарем.

Тверская Дружногорка

Леопольд Шудибиль управлял имением «Дружноселье» в течение всего времени владения им П. Витгенштейном, покинув его только со смертью князя. Несмотря на то, что «Дружноселье» было основано в основном на лесном хозяйстве, и управление им требовало немало знаний и навыков, включая воспроизводство вырубленных массивов леса, Шудибиль успевал уделять внимание и другим делам — развитию Дружносельского парка, освоению присоединенного к имению района Вырицы «Княжеская долина» и т. д.

Со временем Леопольд Игнатьевич сам стал землевладельцем. Он приобрел в Ржевском уезде Тверской губернии земли на реке Пырошня, где начал строить имение «Дружногорка» (в память о гатчинской Дружной Горке), разбивать парк, сажать сосновые леса с перспективой использования их в хозяйственной деятельности. Второе лесное имение называлось Пулино и находилось в Осташковском уезде.

Леопольд Шудибиль был великолепным ландшафтным архитектором. Часть изумительного парка, который он разбил в своем тверском имении, сохранилась после страшных войн и революций до наших дней и сейчас объявлена в Тверской области памятником природы «Дружногорский парк».

Русский подданный и почетный гражданин?

В 1887 году, готовясь к деятельности российского землевладельца, Л.И. Шудибиль подал на имя министра внутренних дел прошение о принятии им русского подданства. В прошении он указывал: «...Я приобрел себе недвижимое имение в Осташковском и Ржевском уездах Тверской губернии, вследствие сего и по старости моих лет, не имея желания возвращаться уже на родину, тем более, что дети мои сыновья еще несколько лет тому назад приняли русское подданство, а также и дочь моя вышла замуж здесь же, за русского же подданного, я имею честь покорнейше просить Ваше Сиятельство - благоволите принять и меня с женою моею в русское подданство <…>. Прусский подданный Л.И. Шудибиль».

Это прошение было удовлетворено. В 1888 году Шудибиль подал еще одно прошение — на этот раз уже министру Императорского двора «от бывшего прусского, ныне принимающего русское подданство Леопольда Игнатьевича Шудибиля». В нем писалось: «Ввиду полезной моей деятельности <…> в продолжение многих лет с принятием ныне мною Русского подданства я осмеливаюсь почтительнейше просить Ваше Сиятельство оказать мне благосильное внимание, не признается ли возможным наградить меня званием Почетного Гражданина, которое дало бы мне высокое положение в кругу того общества, в котором я, как землевладелец ныне состою и которое даст мне возможность пользоваться большими правами по службе в земских учреждениях на пользу Государства и общества».

Напомним, почетные граждане были одним из «состояний» городского сословия в Российской империи, особой привилегированной прослойкой городских обывателей. Звание почетного гражданина города символизировало «исключительную форму выражения признательности и благодарности (…) общества за деятельность на пользу города, а также дань уважения к людям, имеющим особые заслуги перед Отечеством».

Скорее всего, это почетное звание Шудибилю было присвоено, и оно, вероятно, было потомственным: в справочнике «Весь Петербург» за 1890 год упоминается его сын, почетный гражданин Леопольд Леопольдович Шудибиль.

* * *

Свои тверские имения Л.И. Шудибиль постепенно превратил в отлично работающие лесные хозяйства и передал сыновьям Леопольду и Фёдору. Сам он все реже стал бывать в Дружногорке, проводя время в своем гатчинском доме, где и скончался около 1899 года. Леопольд Игнатьевич и Вильгельмина Христиановна Шудибиль были похоронены в Гатчине.