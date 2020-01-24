По Гатчинскому району дорогами памяти и истории

В этом году автопробег был еще более многолюдным. В 10 часов
утра 22 января колонна автобусов с логотипом автопробега в сопровождении машин
ГИБДД стартовала от Центр творчества юных.
Перед отъездом участников автопробега напутствовал председатель
Совета ветеранов Гатчины и района Александр Резвый. В мероприятии приняли
участие Почетный гражданин города Гатчины, депутат Гатчины Юрий Назаров и ветеран
Вооруженных Сил, член Гатчинского морского собрания, капитан 1 ранга Виктор
Иванов, а также ученики и учителя учебных заведений города - лицея №3, Гатчинских
школ №7, №8, №9, №11, гимназии «Апекс», представители Росгвардии и юнармейцы. По
маршруту автопробега к ним присоединились ученики Войсковицких школ №1 и №2.
Традиции автопробегов по местам боевой славы уже много лет.
Она прервалась ненадолго в годы перестройки, и возобновилась в конце 1990-х
годов, сразу, как начал работать Гатчинский Дворец молодежи. Организацией в те
годы занимался директор Гатчинского Дворца молодежи Юрий Назаров, а
профессиональные экскурсии во время поездки и на местах блистательно проводил
руководитель поисковых отрядов Гатчинского района, специалист комитета по делам
молодежи Гатчинского района Эдуард Брюквин. Прошли годы: непосредственные
организаторы сменились, а традиция осталась.
- Сейчас мы, комитет по физической культуре, спорту, туризму
и молодежной политике и Гатчинский Дворец молодежи, проводим автопробеги два
раза в год – в январе в дни освобождения Гатчинского района и накануне Дня
Победы, - рассказала специалист комитета Инга Давыдовская. – Меняются дети –
участники автопробега, меняется и маршрут автопробега. Стараемся охватить 4-5 воинских
захоронений, где проводим митинги и возлагаем цветы. Накануне обязательно
проводится благоустройство памятных мест. В этот раз на митингах выступили почетные
гости и участники движения «Волонтеры Победы» Елизавета Сагайдак, Александра
Кожар, Дарья Семенская, Дарья Смирнова, Даниил Федосов, Екатерина Арнаутова,
Даниил Кукушкин и Виктория Коровашкова.
Участники автопробега сделали остановки у мемориала
воинам-ополченцам Балтийского судостроительного завода в деревне Пижма, где в
августе 1941 года проходила линия обороны Красногвардейского укрепрайона; у братского
захоронения на площади Манина в поселке Войсковицы; у мемориала «Борницкий
рубеж обороны» и у танка-памятника ИС-2 в поселке Учхоз, установленного на
рубеже обороны воинов-танкистов рядом с панорамой-экспозицией
легендарного танкового боя 1941 года, где экипаж танка Зиновия
Колобанова из засады смог уничтожить 22 танка противника.
У каждого захоронения звучал рассказ о подвиге защитников и
освободителей гатчинской земли. К мемориалам были возложены живые гвоздики.
Кстати, автопробеги в памятные дни истории нашей страны и
Гатчинского района проводят и общественные организации. Самая долгая история
автопробегов по маршруту, объединяющему фортификационные сооружения
Красногвардейского укрепрайона, у военно-патриотического объединения «Отчий
край». Следующая великая дата – День Победы!