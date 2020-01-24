По Гатчинскому району дорогами памяти и истории

В этом году автопробег был еще более многолюдным. В 10 часов утра 22 января колонна автобусов с логотипом автопробега в сопровождении машин ГИБДД стартовала от Центр творчества юных.

Перед отъездом участников автопробега напутствовал председатель Совета ветеранов Гатчины и района Александр Резвый. В мероприятии приняли участие Почетный гражданин города Гатчины, депутат Гатчины Юрий Назаров и ветеран Вооруженных Сил, член Гатчинского морского собрания, капитан 1 ранга Виктор Иванов, а также ученики и учителя учебных заведений города - лицея №3, Гатчинских школ №7, №8, №9, №11, гимназии «Апекс», представители Росгвардии и юнармейцы. По маршруту автопробега к ним присоединились ученики Войсковицких школ №1 и №2.

Традиции автопробегов по местам боевой славы уже много лет. Она прервалась ненадолго в годы перестройки, и возобновилась в конце 1990-х годов, сразу, как начал работать Гатчинский Дворец молодежи. Организацией в те годы занимался директор Гатчинского Дворца молодежи Юрий Назаров, а профессиональные экскурсии во время поездки и на местах блистательно проводил руководитель поисковых отрядов Гатчинского района, специалист комитета по делам молодежи Гатчинского района Эдуард Брюквин. Прошли годы: непосредственные организаторы сменились, а традиция осталась.

- Сейчас мы, комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике и Гатчинский Дворец молодежи, проводим автопробеги два раза в год – в январе в дни освобождения Гатчинского района и накануне Дня Победы, - рассказала специалист комитета Инга Давыдовская. – Меняются дети – участники автопробега, меняется и маршрут автопробега. Стараемся охватить 4-5 воинских захоронений, где проводим митинги и возлагаем цветы. Накануне обязательно проводится благоустройство памятных мест. В этот раз на митингах выступили почетные гости и участники движения «Волонтеры Победы» Елизавета Сагайдак, Александра Кожар, Дарья Семенская, Дарья Смирнова, Даниил Федосов, Екатерина Арнаутова, Даниил Кукушкин и Виктория Коровашкова.

Участники автопробега сделали остановки у мемориала воинам-ополченцам Балтийского судостроительного завода в деревне Пижма, где в августе 1941 года проходила линия обороны Красногвардейского укрепрайона; у братского захоронения на площади Манина в поселке Войсковицы; у мемориала «Борницкий рубеж обороны» и у танка-памятника ИС-2 в поселке Учхоз, установленного на рубеже обороны воинов-танкистов рядом с панорамой-экспозицией легендарного танкового боя 1941 года, где экипаж танка Зиновия Колобанова из засады смог уничтожить 22 танка противника.

У каждого захоронения звучал рассказ о подвиге защитников и освободителей гатчинской земли. К мемориалам были возложены живые гвоздики.

Кстати, автопробеги в памятные дни истории нашей страны и Гатчинского района проводят и общественные организации. Самая долгая история автопробегов по маршруту, объединяющему фортификационные сооружения Красногвардейского укрепрайона, у военно-патриотического объединения «Отчий край». Следующая великая дата – День Победы!