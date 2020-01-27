Железнодорожные планы Ленинградской области

«Ленинградская область рассчитывает, что в этом году начнётся реализация важного проекта по пригородному сообщению между Сертолово и Финляндским вокзалом. Мы также акцентируем внимание на необходимости запуска маршрута от Санкт-Петербурга до станции Веймарн, откуда потом поедут дизель-поезда до Сланцев и Ивангорода», — подчеркнул Александр Дрозденко.
Кроме того, глава
Ленинградской области отметил, что регион крайне заинтересован в строительстве
однопутной электрифицированной линии Сиверская – Аэропорт «Сиверский» с
обустройством железнодорожной станции, организации маршрутов Гатчина – Токсово
и Ораниенбаум – Сестрорецк – Белоостров, строительстве Северо-Восточного и
Юго-Западных железнодорожных обходов Санкт-Петербурга, по которым пойдёт
транзит грузов для портовых комплексов на Финском заливе.
На встрече также был
представлен новый начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин,
который ранее руководил филиалом ОАО «РЖД» в Калиниграде.