Железнодорожные планы Ленинградской области

«Ленинградская область рассчитывает, что в этом году начнётся реализация важного проекта по пригородному сообщению между Сертолово и Финляндским вокзалом. Мы также акцентируем внимание на необходимости запуска маршрута от Санкт-Петербурга до станции Веймарн, откуда потом поедут дизель-поезда до Сланцев и Ивангорода», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Кроме того, глава Ленинградской области отметил, что регион крайне заинтересован в строительстве однопутной электрифицированной линии Сиверская – Аэропорт «Сиверский» с обустройством железнодорожной станции, организации маршрутов Гатчина – Токсово и Ораниенбаум – Сестрорецк – Белоостров, строительстве Северо-Восточного и Юго-Западных железнодорожных обходов Санкт-Петербурга, по которым пойдёт транзит грузов для портовых комплексов на Финском заливе.

На встрече также был представлен новый начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин, который ранее руководил филиалом ОАО «РЖД» в Калиниграде.