Отключение электроэнергии 29 января

Отключение электроэнергии 29 января

Гатчинские электрические сети ГтРЭС уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет отключено электроснабжение:

Рубрики : ЖКХ     28 Jan 2020

29 января 09:00 - 17:00

Веревское СП

М. Верево, Вайялово   

 

29 января 09:00 - 17:00

Рождественское СП

с. Рождествено Заводская, Б. Проспект (ДК)     


29 января 10:00 - 15:00

Пудостьское СП

Черново              

 

29 января 13:00 - 17:00

Сусанинское СП

Семрино, частный сектор

 

     Филиал ПАО «Ленэнерго» Пригородные электрические сети уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии:

 

29 января 09:00 - 19:00

Пудостьское СП

Кобралово 6, 28, ч/с

 

29 января 09:00 - 19:00

Сусанинское СП

Кобралово Цветочная, Луговая, Полевая

 

29 января 09:30 - 18:00

Пудостьское СП

д. Петрово          

п. Терволово                

АО п\ф «Скворицы»

п/ф «Скворицы»          

 

29 января 10:00 - 18:00

Пудомягское СП

Пудомяги,  Сиреневая, Солнечная, Кленовая, 3-линия

Антелево            

Вяхтелево           

 

29 января 10:00 - 18:00

Коммунар, СНТ Южное

 

29 января 11:00 - 16:00

Войсковицкое СП

Тяглино              

                  

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