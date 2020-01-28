Отключение электроэнергии 29 января

29 января 09:00 - 17:00
Веревское
СП
М.
Верево, Вайялово
29
января 09:00 - 17:00
Рождественское
СП
с.
Рождествено Заводская, Б. Проспект (ДК)
29 января 10:00 - 15:00
Пудостьское
СП
Черново
29
января 13:00 - 17:00
Сусанинское
СП
Семрино,
частный сектор
Филиал ПАО «Ленэнерго» Пригородные электрические сети уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии:
29 января 09:00 - 19:00
Пудостьское СП
Кобралово 6, 28, ч/с
29 января 09:00 - 19:00
Сусанинское СП
Кобралово Цветочная, Луговая, Полевая
29 января 09:30 - 18:00
Пудостьское СП
д. Петрово
п. Терволово
АО п\ф «Скворицы»
п/ф «Скворицы»
29 января 10:00 - 18:00
Пудомягское СП
Пудомяги, Сиреневая, Солнечная, Кленовая, 3-линия
Антелево
Вяхтелево
29 января 10:00 - 18:00
Коммунар, СНТ Южное
29 января 11:00 - 16:00
Войсковицкое СП
Тяглино