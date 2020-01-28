Развитие сельских территорий будет комплексным

Как отметила Людмила Нещадим, Гатчинский район всегда отличался готовностью ко всему новому, с одной стороны, и стремлением сохранить традиции, с другой. Она напомнила, что именно в Гатчинском районе зародился институт старост Ленинградской области.

- Гатчинская инициатива распространилась по всей Ленинградской области и транслируется во многие субъекты Российской Федерации, - заметила Людмила Николаевна. - И сегодня мы работаем уже в рамках конкретных областных законов. Конечно, в этом большая заслуга гатчинских старост. Сегодня ваши инициативы подкрепляются конкретными региональными программами и сопровождаются достойным финансированием. Конечно, сегодня вопросов по каждому населенному пункту остается достаточно много, но именно сейчас складывается очень благодатная ситуация, когда на решение многих жизненно важных проблем у государства есть деньги, причем немалые.

Людмила Нещадим подчеркнула, что сегодня результат и качество жизни в каждом муниципальном районе и в каждом поселении объективно будут зависеть от работы на местах — от администраций района и поселений, от их активности и желания решать конкретные вопросы и задачи в самых разных сферах нашей жизни, от их профессиональной компетентности и готовности очень быстро заявлять о своем включении в государственные программы.

Новую федеральную программу «Комплексное развитие сельских территорий», рассчитанную на 2020-2025 годы, глава администрации назвала уникальной.

- Эта программа дает реальную возможность подойти к развитию наших территорий очень комплексно: на все это приготовлены большие федеральные деньги, - отметила Людмила Николаевна.

Подробно о реализации программы, включающей в себя ряд актуальных подпрограмм, рассказала начальник отдела по развитию агропромышленного комплекса администрации Гатчинского района Вера Журавлева. Федеральная целевая программа «Комплексное развитие сельских территорий» реализуется с 1 января 2020 года, придя на смену федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». В рамках этой программы продолжится финансирование мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности. Среди таких мероприятий - улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, благоустройство сельских территорий, их инфраструктурное развитие под жилищную застройку, обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей Ленинградской области квалифицированными кадрами, поддержка молодых специалистов, развитие сети автомобильных дорог, ведущих к значимым объектам, развитие сети образовательных организаций, объектов здравоохранения, учреждений культурно-досугового типа, социального назначения, спортивных сооружений на сельских территориях.

Как подчеркнула Людмила Нещадим, финансирование этой программы предусмотрено из федерального бюджета. В определенный срок комитет агропромышленного комплекса Ленинградской области принимает заявки с приложением программ развития, проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу, решая затем вопрос о включении населенного пункта в программу.

На совете старост неоднократно подчеркивался именно комплексный подход к реализации программы. По словам Людмилы Нещадим, в заявку должно быть включено не менее двух-трех объектов.

- Наша задача — максимально пройтись по территории населенных пунктов, определить комплекс мероприятий, правильно и качественно оформить проектно-сметную документацию, заявку и включиться в эти программы, - отметила глава районной администрации.

На вопрос старост, как наилучшим образом подготовиться к включению в программу, Людмила Николаевна посоветовала следующее.

- Для начала нужно встретиться на своих территориях с советом депутатов поселения, с главами администраций, возможно, предложить свое видение и вместе определить населенные пункты, которые можно включать в эту программу, - сказала она. - При этом важно понимать, над чем в первую очередь нам нужно работать: это газ, дороги, объекты социальной инфраструктуры (школы, детские сады, дома культуры), сети (вода и тепло).

- Очень многое зависит от вас, - обратился к старостам Виталий Филоненко. - Вы — первые помощники органов самоуправления. Обозначайте проблемы, согласовывайте их с населением, добиваясь его поддержки, помогайте главам администраций поселений. Чем больше вы соберете качественных материалов для вхождения в программу, тем легче будет потом согласовывать эти проекты на самом высоком уровне и реализовывать их.

У каждого из члена совета старост накопилось немало вопросов по своим населенным пунктам. На вопрос о необходимости пешеходного тротуара на улице Старая Выра в деревне Выра глава районной администрации отметила, что работы по обустройству тротуара и освещения вдоль федеральной трассы в Выре будут выполнены уже в этом году.

Представитель Пудомягского поселения рассказал о деревне Покровская, где давно уже ждут оборудования пешеходного тротуара и решения проблемы уличного освещения. По словам Людмилы Нещадим, по информации областного дорожного комитета дорога, проходящая через деревню Покровская, - регионального значения, и ее ремонт планируют производить после ремонта дороги в деревне Пудомяги.

Похожие проблемы, связанные с освещением и ремонтом дороги, давно уже беспокоят жителей деревни Коргузи Новосветского поселения. По мнению Людмилы Нещадим, вопрос с освещением в этой небольшой деревне нужно решать совместно с энергетиками, курирующими данную территорию. Что касается дороги, сложность заключается в том, что разные ее участки относятся к разным категориям дорог. Но с ямочным ремонтом глава администрации обещала по возможности помочь. Наболевший вопрос по газификации деревни Красницы, запланированной еще на 2016 год, подняла представитель Сусанинского поселения. Людмила Нещадим пообещала изучить и этот вопрос.

На совете старост также обсудили подготовку к предстоящему общему собранию старост, членов общественных советов и инициативных комиссий городских и сельских поселений Гатчинского района, на котором будут заслушаны отчеты членов совета старост. Также на общем собрании будет рассмотрен актуальный вопрос, связанный с организацией сбора и вывоза твердых коммунальных отходов на территории Гатчинского района.

Что касается перспективного плана работы старост в 2020 году, заседания совета старост будут проводиться, как и прежде, раз в квартал. Следующее заседание пройдет в апреле, и на нем, помимо традиционных «весенних» вопросов, поговорят о подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и о предстоящих в сентябре выборах губернатора Ленинградской области.



