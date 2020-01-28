Сбитые пешеходы – в реанимации

26-го января, в половине шестого вечера, на улице Генерала
Кныша, у дома № 17 79-летний гражданин О., управляя автомашиной ВАЗ-21124 и
двигаясь от Киевской в сторону улицы Зверевой, совершил наезд на двух мужчин,
переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу в сторону
Балтийского вокзала. Пострадавшие – 60-летние жители Аэродрома – с сочетанными
травмами в тяжелом состоянии помещены в реанимацию.
Водительский стаж гражданина О. – 58 лет. Последний раз он
«обновил» права два года назад. В прошлом году пенсионер был оштрафован три
раза за нарушения правил: дважды – за небольшое превышение скорости и один раз
– за стоянку ближе пяти метров от пешеходного перехода. Все три штрафа
оплачены. Машина – 2007 года выпуска.