Сбитые пешеходы – в реанимации

26-го января, в половине шестого вечера, на улице Генерала Кныша, у дома № 17 79-летний гражданин О., управляя автомашиной ВАЗ-21124 и двигаясь от Киевской в сторону улицы Зверевой, совершил наезд на двух мужчин, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу в сторону Балтийского вокзала. Пострадавшие – 60-летние жители Аэродрома – с сочетанными травмами в тяжелом состоянии помещены в реанимацию.

Водительский стаж гражданина О. – 58 лет. Последний раз он «обновил» права два года назад. В прошлом году пенсионер был оштрафован три раза за нарушения правил: дважды – за небольшое превышение скорости и один раз – за стоянку ближе пяти метров от пешеходного перехода. Все три штрафа оплачены. Машина – 2007 года выпуска.