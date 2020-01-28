Сбитые пешеходы – в реанимации

Сбитые пешеходы – в реанимации

На Аэродроме пожилой водитель сбил двух пешеходов на «зебре». Оба пострадавших – в реанимации.

Рубрики : Происшествия     28 Jan 2020

26-го января, в половине шестого вечера, на улице Генерала Кныша, у дома № 17 79-летний гражданин О., управляя автомашиной ВАЗ-21124 и двигаясь от Киевской в сторону улицы Зверевой, совершил наезд на двух мужчин, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу в сторону Балтийского вокзала. Пострадавшие – 60-летние жители Аэродрома – с сочетанными травмами в тяжелом состоянии помещены в реанимацию.

Водительский стаж гражданина О. – 58 лет. Последний раз он «обновил» права два года назад. В прошлом году пенсионер был оштрафован три раза за нарушения правил: дважды – за небольшое превышение скорости и один раз – за стоянку ближе пяти метров от пешеходного перехода. Все три штрафа оплачены. Машина – 2007 года выпуска.

 

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