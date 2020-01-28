В Олимпийский совет области вошел гатчинец

Олимпийский совет Ленинградской
области пришел на смену РОО «Совет по содействию развития спорта высших
достижений Ленинградской области», действовавшему с 2009 года. На отчетно-выборном
собрании 19 декабря 2019 года были соблюдены все необходимые формальности. С
отчетом о деятельности организации выступил руководитель объединения -
заслуженный работник физической культуры РФ, председатель ФСО профсоюзов
Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Россия» Леонид Петрович Шиянов, был
заслушан доклад председателя контрольно-ревизионной комиссии, проведены выборы
руководящих органов, внесены и утверждены изменения в устав.
В
настоящее время уже приступила к своим обязанностям новый президент организации
– Алла Анатольевна Беляева, директор спортивной школы Олимпийского резерва по
горным лыжам и фристайлу, кандидат в мастера спорта СССР, выпускница университета
экономики и финансов и Уральского института физической культуры, получившая
большой опыт работы в должности заместителя председателя Комитета по физической
культуре и спорту. Леонид
Петрович Шиянов продолжит свою деятельность в новой организации в качестве почетного
президента.
В новый состав исполкома, наряду с
А.А. Беляевой, избраны: заместитель главы Выборгского района Н.А. Шишкин
(вице-президент), начальник управления ДЮСШ и спорта высших достижений ФСО
профсоюзов «Россия» Т.А. Котелевская (ответственный секретарь), а также Олимпийская
чемпионка по лыжным гонкам Л.А. Мухачева, председатель областного спорткомитета
Г.Г. Колготин, заместитель директора Выборгской ДЮСШ «Фаворит», заслуженный
тренер России по дзюдо А.М. Смирнов и депутат г. Гатчины, Почетный
гражданин города Гатчины Ю.И. Назаров.
Юрий Иванович Назаров – бронзовый
призер чемпионата России по акробатике, почетный мастер спорта, трехкратный
чемпион Венгрии, судья Всесоюзной и Международной категорий, активный
общественник.
В числе главных задач Олимпийского
совета Ленинградской области - развивать и пропагандировать идеи современного олимпийского
движения, проводить массовые соревнования под флагом Олимпийского комитета
России на территории 47-го региона.