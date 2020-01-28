В Олимпийский совет области вошел гатчинец

Олимпийский совет Ленинградской области пришел на смену РОО «Совет по содействию развития спорта высших достижений Ленинградской области», действовавшему с 2009 года. На отчетно-выборном собрании 19 декабря 2019 года были соблюдены все необходимые формальности. С отчетом о деятельности организации выступил руководитель объединения - заслуженный работник физической культуры РФ, председатель ФСО профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Россия» Леонид Петрович Шиянов, был заслушан доклад председателя контрольно-ревизионной комиссии, проведены выборы руководящих органов, внесены и утверждены изменения в устав.

В настоящее время уже приступила к своим обязанностям новый президент организации – Алла Анатольевна Беляева, директор спортивной школы Олимпийского резерва по горным лыжам и фристайлу, кандидат в мастера спорта СССР, выпускница университета экономики и финансов и Уральского института физической культуры, получившая большой опыт работы в должности заместителя председателя Комитета по физической культуре и спорту. Леонид Петрович Шиянов продолжит свою деятельность в новой организации в качестве почетного президента.

В новый состав исполкома, наряду с А.А. Беляевой, избраны: заместитель главы Выборгского района Н.А. Шишкин (вице-президент), начальник управления ДЮСШ и спорта высших достижений ФСО профсоюзов «Россия» Т.А. Котелевская (ответственный секретарь), а также Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Л.А. Мухачева, председатель областного спорткомитета Г.Г. Колготин, заместитель директора Выборгской ДЮСШ «Фаворит», заслуженный тренер России по дзюдо А.М. Смирнов и депутат г. Гатчины, Почетный гражданин города Гатчины Ю.И. Назаров.

Юрий Иванович Назаров – бронзовый призер чемпионата России по акробатике, почетный мастер спорта, трехкратный чемпион Венгрии, судья Всесоюзной и Международной категорий, активный общественник.

В числе главных задач Олимпийского совета Ленинградской области - развивать и пропагандировать идеи современного олимпийского движения, проводить массовые соревнования под флагом Олимпийского комитета России на территории 47-го региона.