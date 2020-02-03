«Учитель года 2020» - жребий брошен

Конкурс
«Учитель года - 2020» на муниципальном этапе претерпел значительные изменения. Главная
«новинка сезона» заключается в том, что он стал максимально приближен к
испытаниям федерального уровня. Сначала жюри заочно оценивает опыт
использования участником конкурса электронных и информативных ресурсов, а также
все формы его коммуникации в сети Интернет. Затем конкурсанты дают открытый
урок, отвечают на вопросы жюри. После чего выступают с публичной лекцией.
По
результатам первого и второго туров определяются три финалиста конкурса. В
третьем туре муниципального этапа конкурсант пишет мини-сочинение по конкретной
педагогической проблеме и проводит 30-минутное внеурочное мероприятие. По
результатам третьего этапа определяется победитель и два лауреата.
Окружного
этапа в этом году не будет. Победители от всех муниципальных районов встретятся
на областном конкурса «Учитель года - 2020».
Конкурс
для воспитателей тоже начнется с анализа интернет-ресурсов и открытых занятий. Во
втором туре конкурсанты представят «методическое портфолио», проведут
мастер-классы и примут участие в «открытой дискуссии».
Конкурсные
испытания для педагогов-психологов будут включать заочную презентацию, публичные
выступления, ролевые игры.
В
2020 году в муниципальном этапе конкурса «Учитель года» участвуют только педагоги-женщины.
Свое профессиональное мастерство представят пять учителей, три из них – учителя
начальных классов: Оксана Александровна Михайлова (Кобраловская школа), Анна Андреевна
Давыдова (Гатчинский лицей №3) и Анастасия Александровна Павлюшина (Пригородная
школа), а также учитель английского языка Гатчинской начальной школы №5
Екатерина Сергеевна Дергунова и учитель географии Рождественской школы Виктория
Петровна Сулоева.
В
номинации «Педагог-психолог» участвуют три конкурсанта: Валентина Валерьевна
Дисалиева (Сиверская основная общеобразовательная школа), Александра Сергеевна
Александрова (детский сад №50) и Татьяна Владимировна Писковая (Пудостьская
школа).
Больше
всего участников в номинации «Воспитатель года». Среди них шесть воспитателей –
Кристина Михайловна Сметанникова (детский сад №24), Ольга Николаевна Федорович
(Центр развития ребенка- детский сад №26), Вера Владимировна Лабур (детский сад
№30), Ольга Леонидовна Небытова (детский сад №41), Диана Валерьевна Поспелова
(детский сад №43), Ирина Борисовна Подольская (Сиверская гимназия). Им конкуренцию
в этой номинации составят инструктор по физическому образованию Ирина
Викторовна Тимофеева (Центр развития ребенка-детский сад №9),
учитель-дефектолог Татьяна Вячеславовна Радченко (детский сад №12) и четыре учителя-логопеда
- Вероника Сергеевна Ярошевич (Центр развития ребенка – детский сад №13), Ирина
Анатольевна Вагоровская (детский сад №21), Надежда Анатольевна Захарова (детский
сад №44) и Елена Игоревна Шабалина (детский сад №46).
Третьего
февраля в Комитете образования Гатчинского района прошел установочный семинар.
По традиции конкурсантов напутствовали лучшие учителя Гатчинского района,
Ленинградской области и даже России, победители и призеры конкурса «Учитель
года» разных лет. Чтобы определить порядок выступлений, учителя тянули жребий.
Это были очень симпатичные глиняные мышата – символы 2020 года. Поделки,
изготовленные детскими руками, уже стали победителями конкурса творческих работ.
Безусловно, они счастливые и принесут удачу всем участникам конкурса «Учитель
года».
Татьяна
Можаева