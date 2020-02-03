«Учитель года 2020» - жребий брошен

Конкурс «Учитель года - 2020» на муниципальном этапе претерпел значительные изменения. Главная «новинка сезона» заключается в том, что он стал максимально приближен к испытаниям федерального уровня. Сначала жюри заочно оценивает опыт использования участником конкурса электронных и информативных ресурсов, а также все формы его коммуникации в сети Интернет. Затем конкурсанты дают открытый урок, отвечают на вопросы жюри. После чего выступают с публичной лекцией.

По результатам первого и второго туров определяются три финалиста конкурса. В третьем туре муниципального этапа конкурсант пишет мини-сочинение по конкретной педагогической проблеме и проводит 30-минутное внеурочное мероприятие. По результатам третьего этапа определяется победитель и два лауреата.

Окружного этапа в этом году не будет. Победители от всех муниципальных районов встретятся на областном конкурса «Учитель года - 2020».

Конкурс для воспитателей тоже начнется с анализа интернет-ресурсов и открытых занятий. Во втором туре конкурсанты представят «методическое портфолио», проведут мастер-классы и примут участие в «открытой дискуссии».

Конкурсные испытания для педагогов-психологов будут включать заочную презентацию, публичные выступления, ролевые игры.

В 2020 году в муниципальном этапе конкурса «Учитель года» участвуют только педагоги-женщины. Свое профессиональное мастерство представят пять учителей, три из них – учителя начальных классов: Оксана Александровна Михайлова (Кобраловская школа), Анна Андреевна Давыдова (Гатчинский лицей №3) и Анастасия Александровна Павлюшина (Пригородная школа), а также учитель английского языка Гатчинской начальной школы №5 Екатерина Сергеевна Дергунова и учитель географии Рождественской школы Виктория Петровна Сулоева.

В номинации «Педагог-психолог» участвуют три конкурсанта: Валентина Валерьевна Дисалиева (Сиверская основная общеобразовательная школа), Александра Сергеевна Александрова (детский сад №50) и Татьяна Владимировна Писковая (Пудостьская школа).

Больше всего участников в номинации «Воспитатель года». Среди них шесть воспитателей – Кристина Михайловна Сметанникова (детский сад №24), Ольга Николаевна Федорович (Центр развития ребенка- детский сад №26), Вера Владимировна Лабур (детский сад №30), Ольга Леонидовна Небытова (детский сад №41), Диана Валерьевна Поспелова (детский сад №43), Ирина Борисовна Подольская (Сиверская гимназия). Им конкуренцию в этой номинации составят инструктор по физическому образованию Ирина Викторовна Тимофеева (Центр развития ребенка-детский сад №9), учитель-дефектолог Татьяна Вячеславовна Радченко (детский сад №12) и четыре учителя-логопеда - Вероника Сергеевна Ярошевич (Центр развития ребенка – детский сад №13), Ирина Анатольевна Вагоровская (детский сад №21), Надежда Анатольевна Захарова (детский сад №44) и Елена Игоревна Шабалина (детский сад №46).

Третьего февраля в Комитете образования Гатчинского района прошел установочный семинар. По традиции конкурсантов напутствовали лучшие учителя Гатчинского района, Ленинградской области и даже России, победители и призеры конкурса «Учитель года» разных лет. Чтобы определить порядок выступлений, учителя тянули жребий. Это были очень симпатичные глиняные мышата – символы 2020 года. Поделки, изготовленные детскими руками, уже стали победителями конкурса творческих работ. Безусловно, они счастливые и принесут удачу всем участникам конкурса «Учитель года».

Татьяна Можаева