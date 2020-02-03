«Золотой гонг» в честь «Гатчинской правды»

В 2019 году Всероссийский конкурс «Золотой гонг»
отметил свое 25-летие. За четверть века он обрел статус чистого
профессионального соревнования, свободного как от оргвзносов, так и
предвзятости. География конкурса разнообразна и каждый раз прирастает новыми
регионами. В 2019 году на этот конкурс было подано около тысячи журналистских
работ со всей России. Во всех номинациях победителями стали региональные
издания, которые «пишут о жизни с мест, о проблемах соседа по улице».
Репортаж Юлии Лысанюк из музея-усадьбы Н.К. Рериха
«Извара» («Исторические пейзажи Извары») занял второе место в номинации «Лучший
материал года о проблемах культуры».
Учредитель и организатор «Золотого Гонга» – Альянс
руководителей региональных СМИ России. Конкурс проводится при поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Партнерами конкурса
выступают «Российская газета» и «Почта России».