«Нет, этого я не забуду дня…»

Для взрослых и детей в библиотеке оформлены книжные выставки, на которых представлены новые детские книги о войне и нацизме - например, графический роман А. Фольман и А. Франк «Дневник Анны Франк», романы Д. Бойн «Мальчик в полосатой пижаме» и «Мальчик на вершине горы». Представлены и краеведческие материалы - воспоминания местных жителей о событиях тех страшных лет, когда на территории села Рождествено появились немецко-фашистские захватчики. На улице Болотной оккупанты организовали концлагерь для военнопленных и мирного населения. Лишь по приблизительным данным за время существования лагеря в нём погибло более 8 тысяч человек. Среди заключенных находился и знаменитый поэт Муса Джалиль, знакомый многим по стихотворениям, наполненным глубоким трагизмом.

В преддверии 31 января, дня освобождение села Рождествено, для 4-классников Рождественской школы сотрудники библиотеки провели презентацию выставок и беседу «Не померкнет в веках...» Нам удалось удивить детей некоторыми сведениями о жизни в блокадном Ленинграде, о которых они не знали. Приятным итогом стало желание детей взять прочитать представленные книги!

29 января мы с нашими маленькими читателями из 2-го класса под руководством Елены Викторовны Смирновой совершили путешествие в прошлое, а помогли нам в этом рассказы детского писателя - историка С.П. Алексеева, которого война застала в полевом лагере рядом с границей. Курсант Алексеев был откомандирован в Оренбургское лётное училище, по окончании которого стал инструктором и до конца войны занимался подготовкой курсантов. После просмотра видео-презентации о биографии автора и обзора книжной выставки ребята поделились впечатлениями о прочитанных накануне рассказах С. Алексеева.

А для первоклассников под руководством Татьяны Вячеславовны Гусевой 30 января мы подготовили видеопрезентацию «Дети блокадного Ленинграда», а также побеседовали о трудностях, выпавших на долю маленьких жителей осаждённого города. Для полноты восприятия событий тех страшных дней читали вслух отрывки из книг Н. Ходзы «Дорога жизни» и автобиографической повести Э. Фоняковой «Хлеб той зимы».

За свой недолгий путь земной

Узнал малыш из Ленинграда

Разрывы бомб, сирены вой

И слово страшное – БЛОКАДА.

Его застывшая слеза

В промёрзшем сумраке квартиры -

Та боль, что высказать нельзя

В последний миг прощанья с миром... (Е. Коковкина)

Н.М. Ветрова, Н.В. И Львова, сотрудники Рождественской сельской библиотеки