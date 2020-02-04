«Нет, этого я не забуду дня…»

Для взрослых и детей в библиотеке оформлены книжные
выставки, на которых представлены новые детские книги о войне и нацизме -
например, графический роман А. Фольман и А. Франк «Дневник Анны Франк», романы
Д. Бойн «Мальчик в полосатой пижаме» и «Мальчик на вершине горы». Представлены
и краеведческие материалы - воспоминания местных жителей о событиях тех
страшных лет, когда на территории села Рождествено появились немецко-фашистские
захватчики. На улице Болотной оккупанты организовали концлагерь для военнопленных
и мирного населения. Лишь по приблизительным данным за время существования
лагеря в нём погибло более 8 тысяч человек. Среди заключенных находился и
знаменитый поэт Муса Джалиль, знакомый многим по стихотворениям,
наполненным глубоким трагизмом.
В преддверии 31 января, дня освобождение села
Рождествено, для 4-классников Рождественской школы сотрудники библиотеки
провели презентацию выставок и беседу «Не померкнет в веках...» Нам удалось
удивить детей некоторыми сведениями о жизни в блокадном Ленинграде, о которых
они не знали. Приятным итогом стало желание детей взять прочитать
представленные книги!
29 января мы с нашими маленькими читателями из 2-го
класса под руководством Елены Викторовны Смирновой совершили путешествие в
прошлое, а помогли нам в этом рассказы детского писателя - историка С.П.
Алексеева, которого война застала в полевом лагере рядом с границей. Курсант
Алексеев был откомандирован в Оренбургское лётное училище, по окончании
которого стал инструктором и до конца войны занимался подготовкой курсантов.
После просмотра видео-презентации о биографии автора и обзора книжной выставки
ребята поделились впечатлениями о прочитанных накануне рассказах С. Алексеева.
А для первоклассников под руководством Татьяны
Вячеславовны Гусевой 30 января мы подготовили видеопрезентацию «Дети блокадного
Ленинграда», а также побеседовали о трудностях, выпавших на долю маленьких
жителей осаждённого города. Для полноты восприятия событий тех страшных дней читали
вслух отрывки из книг Н. Ходзы «Дорога жизни» и автобиографической повести Э.
Фоняковой «Хлеб той зимы».
За свой недолгий путь земной
Узнал малыш из Ленинграда
Разрывы бомб, сирены вой
И слово страшное – БЛОКАДА.
Его застывшая слеза
В промёрзшем сумраке квартиры -
Та боль, что высказать нельзя
В последний миг прощанья с миром... (Е. Коковкина)
Н.М. Ветрова, Н.В. И Львова, сотрудники
Рождественской сельской библиотеки