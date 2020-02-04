Плановые отключения в Гатчинском районе

5 февраля с 09.00 до 16.00

Новосветское СП:

п. Новый Свет, д. Малое Замостье, д. Сабры

5 февраля с 09.00 до 18.00

Таицкое ГП:

д. Александровка, п.Тайцы, ул.Санаторская, Ягодная, Большие Тайцы, Садовая

5 февраля с 09.00 до 17.00

Вырицкое ГП:

д. Горки, д. Каушта

Филиал ПАО «Ленэнерго» Пригородные электрические сети

уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии

с 05.02.20 по 06.02.20 с 10:00 до 18:00

Пудостьское СП:

д. Петрово

д. Ахмузи

д. Мута-Кюля

5 и 6 февраля с 09.30 до 18.00

Пудостьское СП:

п. Терволово

АО п\ф "Скворицы"

п/ф "Скворицы"

6 февраля с 10:00 до 18:00

Пудомягское СП:

д. Покровская