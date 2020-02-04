Плановые отключения в Гатчинском районе

Плановые отключения в Гатчинском районе

Гатчинские электрические сети ГтРЭС уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет отключено электроснабжение:

Рубрики : ЖКХ     04 Feb 2020

5 февраля с 09.00 до 16.00

Новосветское СП:

п. Новый Свет, д. Малое Замостье, д. Сабры   

        

5 февраля с 09.00 до 18.00

Таицкое ГП:

д. Александровка, п.Тайцы, ул.Санаторская, Ягодная, Большие Тайцы, Садовая    

 

5 февраля с 09.00 до 17.00

Вырицкое ГП:

д. Горки, д. Каушта

 

     Филиал ПАО «Ленэнерго» Пригородные электрические сети

уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии

 

 с 05.02.20 по 06.02.20 с 10:00 до 18:00

Пудостьское СП:

д. Петрово          

д. Ахмузи

д. Мута-Кюля              

 

5 и 6 февраля с 09.30 до 18.00

 Пудостьское СП:

п. Терволово

АО п\ф "Скворицы"

п/ф "Скворицы"          

 

6 февраля с 10:00 до 18:00

Пудомягское СП:

д. Покровская

 

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