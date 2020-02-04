Плановые отключения в Гатчинском районе

5
февраля с 09.00 до 16.00
Новосветское
СП:
п.
Новый Свет, д. Малое Замостье, д. Сабры
5
февраля с 09.00 до 18.00
Таицкое
ГП:
д.
Александровка, п.Тайцы, ул.Санаторская, Ягодная, Большие Тайцы, Садовая
5
февраля с 09.00 до 17.00
Вырицкое
ГП:
д.
Горки, д. Каушта
Филиал ПАО «Ленэнерго» Пригородные
электрические сети
уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на
электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии
с 05.02.20 по 06.02.20 с 10:00 до 18:00
Пудостьское СП:
д. Петрово
д. Ахмузи
д. Мута-Кюля
5 и 6 февраля с 09.30 до
18.00
Пудостьское СП:
п. Терволово
АО п\ф "Скворицы"
п/ф "Скворицы"
6 февраля с 10:00 до 18:00
Пудомягское СП:
д. Покровская