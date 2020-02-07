«Мы любим свою деревню, микрорайон, регион, страну!»

Как отметил заместитель председателя совета старост Александр Алексеев, в Гатчинском районе институт старост – добрая традиция. И на территории Ленинградской области он наиболее широко представлен именно в нашем районе. В настоящее время действует 45 инициативных комиссий в административных центрах 17 поселений общей численностью чуть более 200 человек и 105 старост.

По закону «о старостах», в 2019 году удалось реализовать 21 мероприятие на общую сумму более 20 млн рублей, из них 987 тысяч рублей (4,8%) - из внебюджетных источников. В 2020 году планируется реализация 22 мероприятий, а финансирование останется примерно в тех же объемах.

По закону «об инициативных комиссиях», в 2019 году в административных центрах поселений было реализовано 24 мероприятия, что потребовало финансирования в размере 37,5 млн рублей, в том числе из областного бюджета – 23,1 млн. рублей (61,6%), средства бюджетов поселений - 13,7 млн. рублей (36,7%), вклад граждан составил 675,1 тыс. рублей (1,7%). На 2020 год планируется реализация 22 мероприятий, практически на 40 млн рублей.

В ноябре 2019 года впервые в Ленинградской области прошел конкурс «Лучший староста Ленинградской области». Конкурсная комиссия оценивала участников по балльной системе. Баллы присуждались за непосредственную деятельность старост – количество проведенных сходов и собраний граждан, реализацию на территории населенного пункта общественно-значимых проектов. Победителем от Гатчинского района была признана Ольга Павлова из деревни Малые Колпаны. Второе место заняла Наталья Сергеева из деревни Большие Тайцы. Третье место - Лариса Немова из деревни Рябизи. На общем собрании старост лауреаты конкурса поделись опытом работы.

Староста деревни Большие Тайцы Наталья Сергеева рассказала об инициативах своих земляков и подчеркнула, что добиться результата возможно только в тесном взаимодействии с исполнительными и законодательными органами власти региона, района и муниципального образования.

- На территории деревни Большие Тайцы в 2019 году в рамках участия в программе «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области» по грантовой поддержке местной инициативы граждан, обустроена детская игровая площадка с современным, безопасным покрытием. С прошлой весны она радует маленьких жителей и их родителей, - сказала Наталья Сергеева.

Ольга Павлова является старостой пер. Речной деревни Малые Колпаны уже 10 лет.

- Вы все знаете, что деревня Малые Колпаны, ее три улицы, в народе называют «Бермудским треугольником». За четыре года нас заливало нефтепродуктами, шум от железной дороги превышал норму в семь раз, мы пострадали и от взрыва на заводе «Авангард», а теперь наши дома подтапливает. Большую помощь в решении всех наших проблем оказывают администрации Большеколпанского поселения и Гатчинского района. А староста, в первую очередь, – помощник органов местного самоуправления. Проблемы постепенно решаются. В деревне существует график мероприятий по сезонам и датам. Стараюсь укреплять добрососедские отношения. В деревне люди заинтересованы в общении, им интересно участвовать в различных мероприятиях, конкурсах, а вот организовать это - задача старосты, - считает Ольга Павлова. Она рассказала, как совместно с жителями собирала фотографии, рассказы и другие материалы о репрессированных жителях деревни для расширенного мартиролога. Работа идет совместно с Уполномоченным по правам человека в Ленинградской области Сергеем Шабановым.

- Мы начинаем оформлять музей истории деревни, а деревне в 2020 году - 500 лет. К этой дате начали готовить праздник. Приглашаем к нам в гости всех старост, - говорит Ольга Павлова. - В администрации Гатчинского района организуют «школу старост». Для нашей работы это очень важно и нужно.

Ирина Григорьева четыре года возглавляет работу инициативной комиссии № 2 на части территории микрорайона Аэродром города Гатчины. В зону участия комиссии входят частично или полностью улицы Киевская, Старая дорога, Генерала Сандалова, Красных Военлетов, Зверевой, Диагональная. В 2019 году, сложив средства двух инициативных комиссий № 2 и №3 (председатель Светлана Сасина), было выполнено строительство пешеходной дорожки вдоль части ул. Диагональной (от ул. Старая дорога до ул. Генерала Сандалова). За четыре года работы было инициировано более шести проектов для комфортного и удобного проживания людей в микрорайоне.

Активно развивалась инициатива по реализации проекта «Аэропарка». Неравнодушные жители, в том числе школьники, участвовали в проектных семинарах, опросах (также онлайн-опросах), давали интервью и вообще активно продвигали общую мечту о комплексном благоустройстве Липовой аллеи. Результатом стало первое место в областном конкурсе с выделением средств на начало реализации проекта.

- Мы с муниципалитетом не теряем надежды и приложим все наши усилия для дальнейшего продвижения и воплощения в жизнь общественного пространства «Аэропарк». Еще одним важным результатом работы нашей инициативной комиссии стало выделение средств для установки велосипедных парковок в 2020 году, - сказала Ирина Григорьева.

На собрании старост была поднята одна из самых актуальных сегодня тем – организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов на территории Гатчинского муниципального района. В результате встречи около 90% вопросов, прозвучавших от старост, касалось именно «мусорной реформы».

Также старосты выразили благодарность жителей председателю комиссии по социальной политике Общественной палаты Гатчинского района Людмиле Голубевой за проведение анкетирования по вопросу «Социально-экономическое положение жителей Гатчинского муниципального района старше 70 лет».



