Область поддерживает науку

Александр Дрозденко поручил сформировать предложения от профильных комитетов правительства, где требуется то или иное научное решение. «Есть задачи, справиться с которыми нам могло бы помочь научное сообщество. Предлагаю сформировать эти предложения и провести несколько конкурсов на получение грантов. Это позволит нам дать дополнительную поддержку и стимул для наших ученых», – отметил губернатор Ленинградской области на традиционной встрече с лучшими учеными региона накануне Дня российский науки.

На встрече представители исследовательских институтов региона говорили о необходимости активного внедрения научных разработок в отечественной промышленности, фармацевтике, сельском хозяйстве и других сферах. Также глава региона поддержал идею конференции для ученых Ленинградской области, чтобы власти, крупные корпорации, представленные в регионе, бизнес, могли узнать о новых разработках.

«Ленинградская область обладает значительным научно-техническим потенциалом и в вопросах дальнейшего развития этой сферы мы, прежде всего, основываемся на мнении ученых, на вашем мнении», – подчеркнул Александр Дрозденко.

Губернатор Ленинградской области наградил дипломами ученых – победителей конкурсов 2019 года «За вклад в развитие науки и техники в Ленинградской области» и «За лучшую научно-исследовательскую работу». Среди награжденных - ведущий научный сотрудник отделения молекулярной и радиационной биофизики НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, доктор физико-математических наук, доцент Михаил Петухов.