Область поддерживает науку

Александр Дрозденко поручил сформировать предложения
от профильных комитетов правительства, где требуется то или иное научное
решение. «Есть задачи, справиться с которыми нам могло бы помочь научное
сообщество. Предлагаю сформировать эти предложения и провести несколько
конкурсов на получение грантов. Это позволит нам дать дополнительную поддержку
и стимул для наших ученых», – отметил губернатор Ленинградской области на
традиционной встрече с лучшими учеными региона накануне Дня российский
науки.
На встрече представители исследовательских
институтов региона говорили о необходимости активного внедрения научных
разработок в отечественной промышленности, фармацевтике, сельском хозяйстве и
других сферах. Также глава региона поддержал идею конференции для ученых
Ленинградской области, чтобы власти, крупные корпорации, представленные в
регионе, бизнес, могли узнать о новых разработках.
«Ленинградская область обладает значительным
научно-техническим потенциалом и в вопросах дальнейшего развития этой сферы мы,
прежде всего, основываемся на мнении ученых, на вашем мнении», – подчеркнул
Александр Дрозденко.
Губернатор Ленинградской области наградил дипломами
ученых – победителей конкурсов 2019 года «За вклад в развитие науки и техники в
Ленинградской области» и «За лучшую научно-исследовательскую работу». Среди
награжденных - ведущий научный сотрудник отделения молекулярной и радиационной
биофизики НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, доктор физико-математических
наук, доцент Михаил Петухов.